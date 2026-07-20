«Печально известный участок». Школьник разбился на Эльбрусе, его отцу грозит уголовное дело

МЧС: с Эльбруса эвакуировали пострадавшего мужчину и тело его 11-летнего сына

В Кабардино-Балкарии при восхождении на восточную вершину горы Эльбрус высотой 5600 метров сорвались двое альпинистов — отец и его 11-летний сын. В результате падения мужчина получил травмы, а мальчик скончался. По информации Baza, их «спустило вниз» на расстояние около километра. Пострадавшего и тело его сына удалось эвакуировать утром 20 июля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники МЧС России эвакуировали с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии пострадавшего мужчину и тело его 11-летнего сына, сообщило региональное управление ведомства. Альпинисты сорвались при восхождении на восточную вершину Эльбруса высотой 5600 метров.

«Спасатели МЧС России с привлечением коммерческого вертолета фирмы Heliaction эвакуировали пострадавшего и тело погибшего в поселок Терскол, где их передали медикам и следственно-оперативной группе правоохранительных органов»,

— говорится в публикации.

Поисково-спасательные работы на высоте около 4200 м были завершены в 7:50 мск. В операции были задействованы 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и спасатели центра «Лидер» МЧС России.

Информация о происшествии поступила 19 июля в 6:50 мск . Как сообщает Baza, несчастный случай произошел в районе Ачкерьякольского лавового потока. Незарегистрированный маршрут альпинистов-любителей пролегал через ущелья рек Ирик и Ирикчат, а также через перевал Ирикчат.

Во время восхождения, на высоте около четырех километров, они встретили другого мужчину с ребенком. Те спускались, так как подъем показался им слишком опасным. Однако первая пара альпинистов продолжили путь.

«Позже, во время подъема, мальчик подвернул ногу и схватился за трос. В этот момент крепление не выдержало, трос оборвался, и отец с сыном сорвались вниз <…> Альпинистов спустило вниз [на расстояние] около километра»,

— отмечается в публикации.

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По предварительной информации, мужчина получил переломы ребер и коленей, он ждал помощи недалеко от тела своего погибшего ребенка, пишет Mash. Спасатели обнаружили их в 21:20 мск. Однако из-за погодных условий и наступления темноты эвакуацию пришлось отложить.

«Будет дело»

Региональное управление Следственного комитета России организовало процессуальную проверку по факту гибели ребенка на Эльбрусе. Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах.

Адвокат Геннадий Кузьмин уверен, что в отношении отца возбудят уголовное дело. В беседе с изданием «Абзац» он подчеркнул, что ответственность за здоровье и жизнь несовершеннолетнего сына в этом случае полностью лежит на плечах отца.

« Однозначно на 100% в отношении отца будет возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности . Он не просто недооценил собственный уровень подготовленности <...> В данном случае ответственность за гибель ребенка целиком и полностью лежит на нем», — отметил он.

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«Оттуда многие улетают»

Трагедия произошла на сложном даже для взрослых маршруте, заявил опытный альпинист Григорий Жежа.

« Маршрут непростой и не для начинающих, тем более не для детей . Срыв был, скорее всего, на предпоследнем участке, который печально известен, оттуда многие улетают», — сказал он в беседе с aif.ru.

Жежа обратил внимание, что официальные организаторы подобных экспедиций не разрешают подъем несовершеннолетним, поскольку гипоксия, которая возникает на большой высоте в горах, «особенно неблагоприятна для растущего детского организма».

«Это может пагубно влиять на формирование соматических связей в головном мозге и привести к другим негативным последствиям», — добавил альпинист.

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«Мечтал покорить все точки»

Пострадавший при восхождении мужчина занимался строительством, ремонтом квартир и фасадов, а горы были его главным увлечением, сообщает Baza. Он часто брал сына в походы, и это была уже не первая их попытка подняться на Эльбрус.

«Мужчина был любителем и мечтал покорить все точки горы. В прошлом году был на северной вместе с ребенком. В этом выбрал восточную. Она считается самой сложной, но путешественник это проигнорировал », — пишет Mash.

В прошлом году альпинисты-любители уже поднимались на Эльбрус — переночевали в ущелье Адыл-Су, подготовились и почти взобрались на западную вершину. Однако они не дошли 300 метров, поскольку ребенку стало плохо.

«Тем не менее на станции Гарабаши они подняли флаг школы, где учился мальчик. После чего получили благодарность от руководства образовательного учреждения», — добавил Telegram-канал.