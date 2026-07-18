18 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

18 июля в России поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники пожарного надзора и хозяйственной службы органов внутренних дел. О важности равных прав для людей всех рас напоминает Международный день Нельсона Манделы. Православные христиане вспоминают обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. А народные приметы советуют постоять под лунным светом. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 июля

* День образования органов Государственного пожарного надзора РФ

Сегодня исполняется 99 лет со дня образования органов Государственного пожарного надзора России. В честь профессионального праздника сотрудники ведомства по всей стране принимают поздравления и награды. Точкой отсчета праздника стал в 1927 год, когда было принято «Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». Этот документ юридически закрепил систему профилактической работы с пожарами: надзор, разработку норм, проверки объектов и обучение населения. Противопожарные меры в России существовали задолго до этого. Так например, при Иване III в Москве появилась пожарно‑сторожевая охрана, а при Иване Грозном жителей обязали держать во дворах емкости с водой. В начале XX века начали активно формироваться городские пожарные команды.

* День хозяйственной службы органов внутренних дел МВД ΡФ

Профессиональный праздник был учрежден в 2001 году. Дата выбрана в честь событий 18 июля 1918 года, когда комитеты революционной охраны были преобразованы в комендатуры. С этого момента принято вести историю хозяйственной службы органов внутренних дел. Сегодня она обеспечивает всю инфраструктуру, без которой работа полиции была бы невозможна. Ее специалисты следят, чтобы в отделах было тепло, светло, хватало канцтоваров, техники, чтобы служебный транспорт был в исправности.

* Международный день Нельсона Манделы

Этот праздник учрежден в честь дня рождения знаменитого борца с апартеидом и бывшего президента ЮАР. Его отмечают с 2009 года по инициативе ООН. Нельсон Мандела родился в 1918 году в небольшой деревне в Южной Африке. Он посвятил свою жизнь борьбе с расовой дискриминацией. Более четверти века провел в заключении. А после этого стал первым чернокожим президентом ЮАР и был удостоен Нобелевской премии мира. В общей сложности Мандела посвятил 67 лет жизни борьбе за права человека. В честь праздника ООН предлагает уделить 67 минут добрым делам на благо окружающих.

Нельсон Мандела Ken Faught/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

* День идеальной семьи

Неофициальный праздник, который призывает задуматься о важности крепких, гармоничных отношений. В этом году дата выпадает на выходной день, а значит, это отличный повод посвятить ее семейному отдыху. Можно сходить с родными в кино, театр или музей, выбраться на природу или устроить вечер с настольными играми, фильмами и вкусным ужином.

Необычные праздники 18 июля • День счастливого человека. Эта дата напоминает об одной важной истине: только нам решать, как и с каким настроением провести этот день. Не грустите и будьте счастливы! • День прогулок под дождем. День не задался, а погода не радует солнцем? Не беда, ведь можно вооружиться зонтиком и отправиться гулять под дождем. Как известно, летний дождь — источник романтики и вдохновения. • День подмосковного пирата. Этот забавный праздник вот уже несколько лет отмечают в третью субботу июля в подмосковном городе Пушкино. Его жители облачаются в исторические костюмы, устанавливают на лодки пиратские флаги и отправляются в плавание по реке. Сегодня отличный повод к ним присоединиться.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 июля в других странах

День икры — США. Мало кто из американцев может позволить себе черную икру, однако в этой стране есть гастрономический праздник и в честь этого деликатеса. Интересно, что здесь нельзя купить икру дикой белуги: легальна исключительно икра осетровых, выращенных в неволе.

Феста дель Реденторе в Венеции — Италия. В XVI веке Венецию охватила эпидемия чумы. Болезнь унесла жизни трети жителей города — около 50 тысяч человек. Согласно легенде, венецианский дож дал обет: если эпидемия отступит, он возведет церковь во славу Иисуса Христа на острове Джудекка. После избавления города от чумы он сдержал слово. С тех пор ежегодно в честь памятной даты в Венеции проходит красивый фестиваль с фейерверками.

День парков — Канада. Ежегодно в третью субботу июля в стране отмечают день парков. Этот праздник — повод воссоединиться с природой, позаботиться об охране окружающей среды и провести время с семьей на свежем воздухе.

Религиозные праздники 18 июля

* День памяти обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского

Русский святой родился в Ростовском княжестве в знатной боярской семье. С юных лет мальчик стремился к знаниям, однако грамота никак не давалась ему. Это очень его расстраивало, и юный Сергий регулярно обращался к Богу с молитвами. Однажды случилось чудо: мальчик повстречал монаха и получил от него благословение на разумение Священного Писания. В тот же день все изменилось: преподобный Сергий овладел грамотой и погрузился в изучение Слова Божьего. Он стал вести уединенную, аскетичную жизнь в лесу, выстроил себе келью и удалился от мира. Вскоре к преподобному Сергию стали прибывать ученики. В этих местах он основал Свято-Троицкую Сергиеву лавру, ставшую центром духовной жизни Руси.

Сергий Радонежский прославился благочестием и мудростью. Люди шли к нему за помощью и советом. Он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, основал множество монастырей и отказался принять сан митрополита. После кончины был погребен в Троицком соборе лавры. И сегодня к мощам святого приходят паломники из разных уголков света.

* День памяти преподобного Афанасия Афонского

Преподобный Афанасий Афонский родился в X веке на территории Малой Азии. Происходил из благочестивой христианской семьи. Он рано остался без родителей, заботу о мальчике взяла на себя монахиня. У этой женщины юный Афанасий научился правилам молитвы, поста и основам иноческой жизни. Затем продолжил обучение в Византии. Со временем преподобный Афанасий принял решение полностью сконцентрироваться на духовной жизни и принял постриг. Он поселился на горе Афон, основал там монастырь. Слава о подвижнике и о чудесах исцеления, которые он дарует людям, распространилась по христианской земле. На Афон потянулись паломники. Святой Афанасий помогал всем. Он трагически ушел из жизни в начале XI века во время обрушения храма. По преданию, еще несколько дней из его ран истекала кровь, которая исцеляла всех, кто к ней прикасался.

Народные праздники 18 июля

* Афанасьев день, или Месяцев праздник

В этот день на Руси вспоминали преподобного Афанасия Афонского. По традиции было принято выходить поздно вечером на улицу, чтобы полюбоваться звездным небом. По расположению ночных светил судили о будущем урожае.

Люди подолгу смотрели на месяц: считалось, что его свет может исцелить болезни и даровать силы. Девушки на ночь расплетали волосы и перед сном сидели в лунном свете — поверья гласили, что в этот день он поможет скорей выйти замуж.

Именины 18 июля

* Агния,

* Анна,

* Афанасий,

* Варвара,

* Геннадий,

* Елизавета,

* Сергей.

Приметы: что можно и что нельзя делать 18 июля

Приметы о погоде

Чистое ночное небо и ясный месяц — к мягкой, теплой осени.

Небо затянули желтые облака — жди дождя.

На деревьях листики смотрят на небо — скоро землю накроет зной и засуха.

В небе кружат вороны — ближайшие дни будут теплыми.

В полях вызрела рожь — к богатому улову.

Igor Lushchay/Shutterstock/FOTODOM

У месяца появился зеленоватый оттенок — к дождю.

Утром на небе раскинулась радуга — будет ливень.

На этот день пришлось полнолуние — в следующем году весной жди масштабного половодья.

Что можно делать 18 июля

* Сходить в храм и помолиться Сергию Радонежскому и Афанасию Афонскому.

* Читать книги, учить детей и учиться самому.

* Гулять вечером и любоваться звездами.

* Печь пироги и печенье в форме месяца и угощать ими родных.

* Строить и обсуждать планы — считалось, что они обязательно исполнятся.

* Ложиться спать с открытыми занавесками — к удаче.

Что нельзя делать 18 июля

* Заниматься вечером тяжелой работой — это время лучше уделить прогулке.

* Отлынивать от работы, бездельничать — может негативно сказаться на доходах.

* Жадничать и отказывать в помощи нуждающимся — удача может отвернуться.

* Ныть и жаловаться на судьбу — к неприятностям.

* Ругаться на близких и сквернословить — к плохой «погоде» дома.

* Валяться в кровати до обеда — можно упустить свое счастье.

Лунный календарь 18 июля

Фаза Луны: растущая луна, 5-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Дева.

По мнению астрологов, этот день хорошо подходит для внутреннего очищения и восстановления гармонии в душе и семье. В плане работы он может принести большие и важные изменения. Важно сосредоточиться на глобальных задачах, быть открытым к советам окружающих.

Дома можно заниматься несложной уборкой: ремонт и перестановку лучше перенести на другой день. Сегодня можно и нужно строить любые планы — в работе, домашних делах и на личном фронте. Велик шанс, что они легко реализуются.

В плане путешествий звезды благоволят коротким поездкам. Вечер лучше провести дома с семьей,

17 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Это очень эмоциональный знак, он легко считывает настроение окружающих. Нуждается в верных друзьях и гармоничных отношениях.

Какие исторические события произошли 18 июля

* 64 год — Великий пожар в Риме, уничтоживший большую часть города. По расхожей легенде, его устроил император Нерон, хотя современные историки ставят под сомнение эту версию.

* 1325 год — посреди озера Тескоко заложена столица ацтекской империи Теночтитлан.

* 1885 год — русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на патент для изобретенного им способа электрической дуговой сварки — способ «электрогефест».

* 1897 год — рабочий день на российских предприятиях сократился до 11,5 часа, воскресенье стало выходным.

* 1898 год — Пьер и Мария Кюри сообщили об открытии нового химического элемента — полония.

* 1918 год — вышел в свет первый номер газеты «Московская правда».

Виталий Карпов/РИА Новости

* 1921 год — французские врачи впервые привили ребенка от туберкулеза, так родилась вакцина БЦЖ.

* 1925 год — Адольф Гитлер опубликовал Mein Kampf.

* 1936 год — стартовал первый Кубок СССР по футболу.

* 1942 год — фашисты уничтожили тысячи людей в еврейском гетто, расположенном в белорусской деревне Молчадь.

* 1968 год — Роберт Нойс и Гордон Мур основали компанию NM Electronic, которую вскоре переименуют в Intel.

* 1986 год — на экраны США вышел один из главных фантастических хорроров ХХ века — фильм «Чужие» с Сигурни Уивер в главной роли.

* 1994 год — группировка «Хезболла» утроила теракт в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе, жертвами которого стали 86 человек.

Дни рождения и юбилеи 18 июля

* В 1811 году родился Уильям Теккерей — английский писатель, автор знаменитой «Ярмарки тщеславия».

* В 1821 году родилась Полина Виардо — французская певица, автор романсов, возлюбленная писателя Ивана Тургенева.

* В 1895 году родилась Ольга Спесивцева — русская прима-балерина.

* В 1909 году родился Андрей Громыко — советский политический и государственный деятель, министр иностранных дел СССР (1957—1985).

* В 1921 году родился Джон Гленн — американский астронавт, впоследствии сделавший успешную политическую карьеру.

* В 1932 году родился Евгений Евтушенко — советский и российский поэт, прозаик и публицист.

Поэт Евгений Евтушенко (1932–2017) Алексей Филиппов/РИА Новости

* В 1937 году родился Хантер Стоктон Томпсон — американский писатель и журналист, родоначальник «гонзо-журналистики».

Кто скончался 17 июля • В 1610 году умер Микеланджело Караваджо — итальянский живописец.

• В 1817 году умерла Джейн Остин — английская писательница.

• В 1985 году умерла Инна Кондратьева — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.

Кто отмечает дни рождения

* 88 лет исполняется Полу Верховену — американскому кинорежиссеру, создателю знаменитых лент «Вспомнить все», «Робокоп», «Основной инстинкт».

* 85 лет исполняется Фрэнку Фариану — немецкому певцу, композитору, создателю группы Boney M.

* 79 лет исполняется Стиву Форбсу — американскому бизнесмену, главному редактору делового еженедельника Forbes и внуку основателя издания.

* 66 лет исполняется Андрею Ильину — советскому и российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту России.

* 59 лет исполняется Вину Дизелю — американскому актеру, звезде фильмов «Форсаж».

* 53 года исполняется Авроре (настоящее имя — Ирина Юдина) — российской телеведущей.

Аврора, 2022 год Евгений Одиноков/РИА Новости

* 46 лет исполняется Кристен Белл — американской актрисе, известной по сериалу «Вероника Марс».