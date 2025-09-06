Пару россиян задержали в Турции за поцелуй возле мечети. Что им грозит?

Двух российских туристов задержали в Стамбуле за поцелуй во дворе мечети

Российских туристов задержали в Стамбуле после того, как местная жительница опубликовала видео, где они фотографируются и целуются рядом с мечетью Бююк Чамлыджа. На допросе россиянин рассказал, что не знал о том, что это преступление. Турецкие СМИ утверждают, что дело уже передали в суд — туристам может грозить до одного года лишения свободы. При этом в российском генконсульстве заявили, что пару отпустили. По данным РИА Новости, они уже покинули Турцию.

Двух граждан России задержали в Стамбуле из-за поцелуя у самой большой турецкой мечети Бююк Чамлыджа. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.

По данным СМИ, 26 августа в соцсетях появился ролик, на котором запечатлено, как пара российских туристов фотографируется и целуется рядом с мечетью. На видео их сняла местная жительница. После этого прокуратура начала расследование, личности россиян установили, и их задержала полиция.

На допросе молодой человек рассказал, что он не знал, что рядом с мечетью нельзя целоваться, и что «никто ничего не сказал». Он также извинился за инцидент. По его словам, если бы он знал, что это запрещено и считается преступлением, то никогда бы так не поступил. Молодой человек добавил, что в саму мечеть их не пустили, после чего пара уехала оттуда на такси.

Несмотря на это, прокуратура подготовила обвинительное заключение по статье о «публичном оскорблении религиозных ценностей». Наказание по ней предусматривает от шести месяцев до одного года лишения свободы. Агентство IHA уточнило, что дело уже передали в суд.

При этом российское генконсульство в Стамбуле, которое подтвердило факт задержания, сообщило РИА Новости, что россияне были отпущены на свободу после дачи показаний. Больше в диппредставительство пара не обращалась.

Источник агентства также уточнил, что российские туристы уже покинули Турцию.

По исламским канонам на территории мечети мужчинам и женщинам запрещено не только целоваться, но и обниматься, а также держаться за руки. Этот запрет распространяется даже на супругов, которые находятся в официальном браке.

Месяц заключения за поцелуй в машине

Это не первый случай, когда люди попадают в тюрьму из-за поцелуев рядом с мечетью. В 2013 году в Дубае суд приговорил пару к месяцу заключения по этой причине.

31-летняя жительница ОАЭ и ее 19-летний возлюбленный из Омана оказались коллегами. Оба работали в банке, но скрывали свои отношения. В один из дней после работы они целовались в машине, припаркованной рядом с мечетью. Их заметил мужчина, который из-за тонировки подумал, что пара занимается любовью, после чего вызвал полицию. Позже он выступил в суде в качестве главного свидетеля.

«Мы некоторое время беседовали, прежде чем начать целоваться. Вдруг рядом остановился внедорожник, а через пять минут прибыла полиция», — рассказала женщина.

По словам молодого человека, сначала пара разговаривала о работе, а потом сменила тему и начала обсуждать отношения. В какой-то момент они стали целоваться, и «внезапно кто-то постучал в окно».

«Это был просто прохожий, он не был одет в полицейскую форму, у него не было удостоверения. Однако он попросил у меня удостоверение личности», — уточнил молодой человек, добавив, что отказался предоставить мужчине документы.

Пара не признала вину. Однако суд Дубая признал их виновными и назначил по месяцу заключения.