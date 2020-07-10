«Открыть для богослужения»: собор Святой Софии стал мечетью

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписан указ, согласно которому собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле стал мечетью. Фотографию документа глава Турции опубликовал на своей странице в Twitter.

Реклама

«Передать управление Айя-Софией Диянету [управлению по делам религии Турции] и открыть ее для богослужений», — говорится в указе.

Ранее Эрдоган говорил, что ждет решения госсовета страны о статусе собора. В итоге высший административный суд Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Айя-Софии в музей, сообщает телеканал CNN Turk. Таким образом госсовет дал разрешение на использование собора как мечети.

Изменение статуса собора вызвало большой резонанс в мире. Так, обеспокоенность выразили в ЮНЕСКО, в чей список Всемирного наследия включен исторический памятник. Кроме того, недовольство проявляли в Греции, России и других государствах и международных организациях. Но глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что турецкие власти вправе действовать без учета мнения других стран.

Собор Святой Софии основал христианский император Юстиниан, богослужения в нем начались 27 декабря 537 года.

Более тысячи лет этот собор был самым большим храмом в христианском мире.

В 1453 году, после того, как османы захватили Константинополь, а Византийская империя пала, собор был переделан в мечеть. Но в 1934 году здание стало музеем — так постановил основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк.

Нынешние власти страны заверяют, что в собор смогут заходить все желающие, а в самом здании сохранятся христианские иконы. Как отметил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, все главные мечети страны открыты как для верующих, так и для туристов, и Айя-София не станет исключением. По данным турецкого минтуризма, за 2019 год этот собор посетили более 3,7 млн человек.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, изменение статуса собора будет болезненно воспринято православным миром.

«Это, я думаю, не только для православного мира болезненно, это и на внутренней турецкой жизни, общественно-политической, культурной, скажется не лучшим образом.

Все-таки еще раз вспомним Ататюрка — его наследие связано с формированием светского государства», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Новиков напомнил, что ислам в Турции является ведущей религией, но в этой большой стране живут представители разных конфессий и национальностей. «И с точки зрения позиционирования Турции в современном мире, конечно, решение о сохранении Софии, если бы оно состоялось, отвечало бы интересам всего мира, интересам представителей разных народов и конфессий, и я думаю, что, конечно, интересам самой Турции», — считает депутат.

В РПЦ уже прокомментировали решение Турции. Представители церкви выразили сожаление в связи с тем, что слова патриарха Кирилла не были услышаны турками.

«В своем заявлении от 6 июля святейший патриарх Кирилл сказал, что «долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их, способствовать объединению людей, а не разделению». Очень жаль, что эти слова не были услышаны», — отметил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с РИА «Новости». Он добавил, что

«межрелигиозный мир и согласие» являются «чрезвычайно тонкими и глубинными вопросами». По его мнению, они не терпят «непродуманных и сугубо политических решений».

Сожаление ввиду изменения статуса собора также выразил и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Вопрос изменения статуса храма-музея Святой Софии только формально может показаться, что является внутренним делом Турции, на самом деле это не совсем так. Айя-София включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, имеет статус музея, что влечет за собой ряд юридических обязательств со стороны турецких властей по сохранению универсальной ценности этого памятника», — отметил он в комментарии агентству.

Он обратил внимание на уникальность собора с точки зрения исторической ценности. Слуцкий заключил, что «в Анкаре далеки от этого понимания».