Расстреляли и закопали. Как украинский комбриг отомстил обидчикам своей жены

Экс-командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов, ранее служивший в скандально известном полку «Скала», приказал подчиненным убить двух братьев — обидчиков его супруги. Женщине не понравилось, что молодые люди катались на мотоциклах и громко слушали музыку. В результате мужчин похитили и расстреляли, а тела закопали в лесу. Все подозреваемые уже задержаны. Владимир Зеленский назвал расправу над братьями «ужасной трагедией», а экс-главком ВСУ Валерий Залужный ее одобрил. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На Украине задержали экс-начальника штаба штурмового полка «Скала», бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова и еще девятерых военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве двух братьев — Максима и Романа Мосейчуков, сообщает Национальная полиция страны.

В конце июня между одним из братьев и жительницей села Калиновка Белоцерковского района Киевской области произошел конфликт. Женщине не понравилось, что молодые люди громко слушали музыку и катались на мотоциклах . В ответ на ее замечания братья выругались.

После этого женщина пожаловалась своему мужу — экс-комбригу Лучанову. Он потребовал извиниться перед супругой, однако мужчины грубо отказали. Тогда он приказал подчиненным военнослужащим наказать обидчиков.

В ночь на 28 июня фигуранты, вооруженные огнестрельным оружием, ворвались в домовладение братьев. Военные вывезли мужчин в другой регион, длительное время незаконно удерживали их, после чего убили. Сообщение о безвестном исчезновении потерпевших поступило в полицию 3 июля.

Их останки нашли закопанными в лесополосе в Полтавской области 9 июля. Криминалисты обнаружили на телах братьев многочисленные огнестрельные ранения , «свидетельствующие об особой жестокости совершенного преступления», подчеркнули в полиции.

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Впоследствии девятерых участников расправы задержали и поместили под стражу. Однако Лучанова среди них не было: он самовольно покинул часть и был объявлен в розыск. Экс-комбрига удалось задержать в Подольском районе Киева только 13 июля .

Это уже не первый скандал с его участием — в мае украинское издание «Страна.ua» опубликовало видеозапись с избиением связанного военнослужащего из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По его данным, удары наносил комбриг. Однако Лучанов отрицал свою причастность к этому инциденту.

Реакция Зеленского

Убийство братьев Мосейчуков военнослужащими вызвало широкий общественный резонанс на Украине. Президент Владимир Зеленский назвал этот инцидент «ужасной трагедией».

«Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что ими делалось, будет детально проверено. Это дело, которое касается не одной общины и не одной только Киевщины», — написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский заверил, что все виновные будут привлечены к «справедливой ответственности».

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в свою очередь поддержал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) публикацию украинского полковника Александра Грома, одобрившего внесудебные расправы над гражданскими. Гром прокомментировал действия Лучанова и заявил, что сам ликвидировал бы гражданского ради мести за близких. По информации ТАСС, Залужный оставил под этой записью положительную реакцию «Мы вместе».

Примечательно, что Лучанов после убийства Мосейчуков попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» . Авторы портала обвинили военнослужащего в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, направленных на дискредитацию ВСУ.

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«Скала» открестилась

Тем временем скандально известный 425-й отдельный штурмовой полк «Скала», в котором Лучанов ранее возглавлял штаб, опубликовал официальное заявление в Facebook относительно расследования убийства братьев Мосейчуков. В своем обращении военнослужащие призвали не ассоциировать Лучанова со «Скалой» .

«События с участием Станислава Лучанова и его подчиненных, которые расследуют правоохранительные органы, произошли уже во время прохождения им службы в должности командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской (ОМБр). 425-й отдельный штурмовой полк (ОШП) «Скала» не имеет никакого отношения ни к обстоятельствам этого уголовного производства, ни к решениям, которые могли быть приняты в другой воинской части», — отмечается в заявлении.

В «Скале» рассказали, что военная карьера Лучанова началась в 1998 году . В частности, он проходил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде, 23-й отдельной механизированной бригаде, 425-м отдельном стрелковом батальоне, командовал 210-м отдельным батальоном территориальной обороны и менее года занимал должность начальника штаба в «Скале». В феврале 2026-го Лучанов был назначен командиром 155-й отдельной механизированной бригады.

«Уголовная ответственность всегда является персональной и не может переноситься на воинские части, где человек проходил службу в разные периоды своей карьеры», — подчеркнули в полку.

В июне «Скала» попала в центр скандала после журналистского расследования. По данным украинского издания «Бабель», в подразделении избили до смерти минимум 25 мобилизованных. Сообщалось, что новобранцев привязывали к квадроциклам и ломали им ребра.