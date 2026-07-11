В Запорожской области родственники украинских военнослужащих совершили акт возмездия против сержанта заградительного отряда Вооруженных сил Украины, расправившись с ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Согласно предоставленной информации, потерпевшим является сержант 44-й артиллерийской бригады С. Сапига, который, как утверждается, служил в составе заградотряда. Инцидент, в ходе которого сержант был убит, произошел в одном из населенных пунктов на территории, контролируемой украинскими властями, и, по словам источника, отличался особой жестокостью. Отмечается, что личные вещи погибшего не были похищены.

Дополнительно сообщается, что жена и дети С. Сапиги стали получать угрозы на свои мобильные телефоны.

Во Львове 8 июля произошли стихийные беспорядки, направленные против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Конфликт возник из-за попытки принудительной мобилизации молодого человека, к которому, по информации издания «Страна.ua», представители ведомства применили физическую силу. В ответ на действия военных очевидцы инцидента заблокировали и перевернули служебный автомобиль ТЦК. Согласно данным Офиса генерального прокурора Украины, в стихийном протесте приняли участие около 200 человек.

Ранее Зеленский признал негативное отношение украинцев к ВСУ.