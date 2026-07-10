Годовщина победы русской армии под командованием Петра I над шведами отмечается в России 10 июля. Научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, профессор Михаил Мягков в беседе с «Газетой.Ru» провел исторические параллели между Полтавской битвой и текущей обстановкой на Донбассе, а также оценил перспективы специальной военной операции.

Как Петр I разгромил шведов

Полтавская битва состоялась 27 июня (8 июля по новому стилю) 1709 года неподалеку от Полтавы. Это было генеральное сражение Северной войны, в котором русские войска нанесли шведской армии сокрушительное поражение. Шведы потеряли убитыми и пленными большую часть своего войска, включая высшее командование. Король Карл XII, раненный в бою, бежал в Османскую империю.

Исход сражения привел к коренному перелому в войне: Россия перехватила стратегическую инициативу, а в 1721 году по Ништадтскому миру закрепила выход к Балтийскому морю, положив конец шведскому господству в Европе.

Сегодня, в ходе специальной военной операции, освобождение города Константиновка и последующее продвижение к Славянску и Краматорску рассматриваются военными аналитиками как этап, способный стать ключевым.

«Полтавская битва 1709 года была переломным сражением в Северной войне. Если до этого шведы надеялись на успех на поле боя в сухопутных сражениях, то после сражения при деревне Лесной в 1708 году и особенно после Полтавской битвы любые разговоры о том, что Швеция может выиграть сухопутную войну у России, испарились», — заявил Михаил Мягков.

«В число недругов России входило достаточно много государств, включая Англию, которая не желала, чтобы Россия прорубила окно в Европу», — напомнил эксперт, комментируя международную обстановку начала XVIII века.

Полтава и Константиновка

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении города Константиновка. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это событие важнейшим для республики, отметив, что Константиновка была серьезным логистическим узлом противника.

«Если сравнивать Полтавскую победу и Константиновку, можно найти определенные сходства. Например, победа при Полтаве тогда и победа ВС РФ над ВСУ в Константиновке сегодня ни у кого не вызывает сомнений», — констатировал историк.

По его словам, если раньше противник надеялся на то, что русские застрянут под Константиновкой, и та оборонительная линия, которую создал киевский режим по периметру от этого населенного пункта — Славянск, Дружковка, Краматорск — станет неприступной преградой для Российской армии, то эта надежда в рядах ВСУ сегодня начинает исчезать.

«Она исчезнет не сразу, как и, например, после полтавской победы Карл XII еще мечтал о реванше, проводил новые мобилизации в истощенной войной собственной стране, так и сегодня, очевидно, режим Зеленского будет напрягать свои последние усилия, собирать дополнительные войска и проводить мобилизацию, которая превращается в бусификацию. То есть в геноцид над собственным народом», — продолжил Мягков.

Перспективы специальной военной операции

«После поражения под Полтавой Швеция обнищала полностью, а сегодня Зеленский рискует повторить ту же участь», — подчеркнул профессор.

По его убеждению, несмотря на все попытки противника затянуть боевые действия, российская армия сохраняет наступательный потенциал и способна завершить кампанию в установленные сроки.

«Российская армия идет к своей цели и, несомненно, достигнет всех целей специальной военной операции», — резюмировал эксперт.