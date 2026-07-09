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Заочно арестовали и объявили в розыск: Семену Слепакову грозит два года колонии

СК завершил расследование дела комика Семена Слепакова
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве завершено и передано в суд уголовное дело в отношении комика Семена Слепакова. Находящегося за пределами России артиста заочно арестовали и объявили в розыск. Он уехал в марте 2022 года, сразу после начала специальной военной операции на Украине. По данным открытых источников, сейчас он живет в Израиле. Эту страну он считает непростой для жизни, но ему «там классно».

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом), сообщает СК РФ. Дело передано в суд, комик объявлен в международный розыск.

Слепакова обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента). По данным следствия, в течение года его дважды привлекали к административной ответственности из-за того, что он не помечал свои публикации в интернете соответствующей плашкой.

«Фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск», – сообщили в СК РФ.

О том, что в отношении Слепакова начато уголовное преследование, стало известно в феврале 2026 года. По данным прокуратуры, несмотря на штрафы он «с октября 2025 г. по настоящее время продолжил распространять сообщения и материалы в социальных сетях без специальной маркировки».

В ведомстве подчеркнули, что артисту грозит два года лишения свободы.

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«Получал поддержку из-за рубежа»

Иноагентом Слепакова признали в апреле 2023 года. Он пытался оспорить это решение, однако безуспешно: Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из перечня, это решение подтвердили в апелляционной и кассационной инстанциях.

ТАСС со ссылкой на решение суда писал, что Слепакова внесли в реестр иноагентов за размещенное в соцсети «ВКонтакте» видео с песней, в которой он «высмеивает президента Российской Федерации, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России». Кроме того, по данным Минюста, он «получал поддержку из-за рубежа, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом».

Слепаков неоднократно публично высказывался против проведения СВО. Так, в день начала операции он обратился к Владимиру Путину с призывом прекратить боевые действия и «найти какой-то другой выход из этой ситуации».

«Ведь мы с украинцами — это одно культурное целое, и нам не надо объяснять друг другу то, чего никогда не поймут наши западные партнеры», — отмечал комик.

После отъезда из России Слепаков назвал Израиль непростой для жизни страной, но отмечал, что ему там «классно». В июне 2025 года он рассказывал, что недавно наткнулся на рейтинг самых счастливых стран, где Израиль оказался на восьмой позиции, обогнав Германию и Великобританию. По словам юмориста, в его голове промелькнула мысль: «Я что-то не заметил».

«И вдруг я понял, что замер счастья ведется не по тому, как в стране живется по сравнению с другими, а именно по тому, как может остро почувствовать счастье здесь. Что-то сделать в Израиле — такой адский геморрой, что когда это ты делаешь, то чувствуешь себя невероятно счастливым»,

— сыронизировал Слепаков.

В конце прошлого года издание NEWS.ru писало, что комик «был вынужден снизить гонорар за выступления за границей» из-за того, что «на его концерты идут неохотно». По словам израильтянина Михаила Хурина, творчество российского комика «не нашло здесь понимания».

«Слепаков пытался собрать публику в помещении русского театра в Тель-Авиве. Там зал на 800 мест. Пришли примерно 200 человек. Да и то часть из них — бабушки, которых привез благотворительный фонд в качестве культурной программы, оплатив им билеты. Старушки потом сетовали, мол, вообще ничего не поняли из его песен. Здесь люди живут собственными заботами: у нас идет война. И уж творчество Слепакова для нас точно неактуально», — рассказал Хурин NEWS.ru.

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