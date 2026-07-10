10 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

10 июля в России вспоминают о победе русской армии над шведами в Полтавском сражении. Сегодня есть повод задуматься о переходе на «чистые» источники энергии — в мире отмечают Глобальный день энергетической независимости, который совпадает с днем рождения великого ученого Николы Теслы. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 10 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 10 июля

* День победы русской армии в Полтавском сражении

Сегодня отмечают один из Дней воинской славы России. Дата приурочена к победе войск Петра I над шведской армией Карла XII в 1709 году. Битва под Полтавой стала генеральным сражением Северной войны (1700–1721 годов), которую Россия вела со Швецией за выход к Балтийскому морю. Победа остановила наступление шведов на Москву и переломила ход войны.

В 1909 году, к 200-летию битвы, по всей Российской империи прошли масштабные торжества. В 1995 году событие официально включили в федеральный закон «О днях воинской славы».

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* Глобальный день энергетической независимости

Праздник появился в 2005 году по инициативе экоактивистов и сторонников альтернативной энергетики как призыв сократить зависимость мировой экономики от нефти, газа и других ископаемых видов топлива. Его главная идея — привлечь внимание к развитию возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности и поиску более устойчивых способов обеспечения стран энергоресурсами. Несмотря на название, официального международного статуса эта дата не имеет.

* День Николы Теслы

Выдающийся ученый Никола Тесла родился 10 июля 1856 года в деревне Смилян (Хорватия) во время грозы: по легенде, гром услышали сразу после его появления на свет. Главный вклад Теслы в науку — разработка системы генерации и передачи переменного тока, которая легла в основу современной электроэнергетики. Он изобрел асинхронный электродвигатель и знаменитую «катушку Теслы» — высокочастотный трансформатор. В 1960 году научное сообщество увековечило его имя, назвав единицу измерения магнитной индукции «тесла».

Никола Тесла Science Museum/PERD000136/Global Look Press

Необычные праздники 10 июля • День любви к капибарам. Неофициальный праздник посвящен самым дружелюбным грызунам в мире. В этот день в соцсетях публикуют милые фото и видео с этими животными. • День племянниц и племянников. Неофициальный семейный праздник, посвященный укреплению связей между тетями, дядями и их племянниками. Идея получила распространение через соцсети в 2010 году и стала международной традицией. • Всемирный день жареного мяса. Гастрономический праздник для любителей шашлыков, стейков и барбекю. Сегодня самое время устроить пикник на природе.

Что отмечают в разных странах 10 июля

День натто — Япония. Ферментированные соевые бобы с густой нитью липкой слизи натто — одно из традиционных блюд азиатских стран, которое не очень популярно у иностранцев из-за резкого запаха. Однако японцы даже посвятили ему праздник, провозгласив 10 июля Днем натто, благодаря игре слов «на» (7) и «то» (10). В этот день проходят уличные фестивали, тематические ужины и конкурсы меню от шефов-энтузиастов.

День государственного флага — Монголия. Официальный праздник учрежден в 2008 году. Государственный флаг Монголии состоит из трех вертикальных полос: красной, синей и снова красной. На левой красной полосе изображен национальный священный символ — Соембо. В честь памятной даты на центральной площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе проходят торжественные военные парады и церемонии поднятия флага.

День независимости — Багамские Острова. Главный государственный праздник Багам. 10 июля 1973 года принц Чарльз (ныне король Карл III) официально передал документы о независимости в составе Британского Содружества первому премьер-министру страны Линдену Пиндлингу. Центральные события дня включают: военные парады, фестивали и кулинарные ярмарки с национальными блюдами.

Религиозные праздники 10 июля

Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

Преподобный Амвросий Оптинский (в миру Александр Гренков) — один из самых почитаемых русских старцев XIX века, которого считают одним из прототипов старца Зосимы из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Родившись в семье церковнослужителя, он с юности мечтал о монашестве и в 1842 году принял постриг в Оптиной пустыни.

Несмотря на слабое здоровье, Амвросий стал духовным наставником тысяч людей, к которому за советом обращались представители самых разных сословий. После смерти в 1891 году его похоронили в Шамординском монастыре. В 1998 году мощи святого были обретены и перенесены в Оптину пустынь, где они находятся и сегодня.

День памяти преподобного Сампсона Странноприимца

Сампсон Странноприимец жил в VI веке. Отказавшись от богатства и статуса, посвятил свою жизнь служению Богу: он раздал все имущество, поселился в Константинополе и помогал нуждающимся. Милосердие преподобного не знало границ: каждый стон больного он воспринимал как Божий призыв к помощи.

Одно из главных чудес, связанных с именем святого — исцеление императора Юстиниана, которому не могли помочь лучшие врачи. Сампсон не требовал за это наград, а попросил правителя построить больницу и приют для странников — так появилась знаменитая Сампсониева больница. После смерти у гробницы святого начали происходить чудесные исцеления. Верующие получали помощь, прикладываясь к его иконе и совершая помазание маслом от лампады, горевшей над мощами.

День памяти праведной Иоанны Мироносицы

Праведная Иоанна Мироносица была супругой Хузы, домоправителя царя Ирода Антипы. Согласно Евангелию, после встречи с Иисусом Христом она стала одной из его преданных последовательниц, сопровождала Спасителя во время земного служения и помогала ему вместе с другими благочестивыми женщинами.

Иоанна была свидетельницей распятия и погребения Христа, а затем вместе с другими женами-мироносицами пришла ко гробу с благовониями для помазания тела. Именно они первыми узнали о Воскресении Иисуса и возвестили эту весть ученикам. В день памяти святой в православных храмах совершают богослужения, а верующие обращаются к Иоанне с молитвами о помощи, семейном благополучии и укреплении веры.

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Народные праздники 10 июля

Самсон Сеногной

По народному календарю сегодня Самсон Сеногной. Такое название день получил потому, что в это время часто шли дожди, портящие сено. Сеногной буквально означает «гнилое сено».

До этого дня старались скосить и высушить траву, чтобы дождь не испортил корм для скота. Говорили: «Самсон Сеногной — сено в труху».

В этот день крестьяне водили лошадей к храму и окропляли их святой водой, веря, что это спасет животных от болезней. Молодежь устраивала хороводы, плела венки из луговых трав и пускала их по воде, гадая о здоровье домашних животных.

Именины 10 июля

* Александр,

* Антон,

* Владимир,

* Георгий,

* Давид,

* Даниил,

* Егор,

* Жанна,

* Иван,

* Иванна,

* Леонтий,

* Нестор,

* Николай,

* Павел,

* Петр,

* Самсон,

* Степан,

* Филипп,

* Яна.

Приметы: что можно и что нельзя делать 10 июля

Приметы о погоде

Дождь в этот день предвещает мокрую погоду до бабьего лета (семь недель подряд).

Ясная погода — к сухому сенокосу и обильному молоку у коров.

Ивовые ветви шумят — будет ливень в ближайшие дни.

Пение кукушки — к урожаю грибов и мягкой зиме.

Что можно делать 10 июля

* Помолиться преподобному Сампсону — просить об исцелении и помощи в трудных ситуациях.

* Окропить лошадей святой водой — по народному поверью, это защищает животных от болезней.

* Плести венки из луговых трав и пускать их по воде — гадать о здоровье домашних животных.

* Начать сенокос — если погода позволяет, середина июля — самое время для заготовки сена.

Что нельзя делать 10 июля

* Подходить к березам — верили, что они могут навести тоску и разрушить любовь.

* Свататься и играть свадьбы — такой брак считали неудачным.

* Ссориться и сквернословить — негативные слова в этот день могут привлечь беду.

* Переезжать и заключать крупные сделки — наши предки верили, что подобные перемены сделают жизнь нестабильной, а в доме поселится тревога.

* Переставлять мебель и делать уборку — к семейным ссорам.

* Оставлять скотину без присмотра — в день Самсона Сеногноя за ней нужен особый уход.

Лунный календарь 10 июля

Фаза Луны: убывающая Луна, 25-й лунный день.

Астрологи считают день нейтральным. Луна в Тельце благоприятствует материальным вопросам, финансовым операциям и сделкам с недвижимостью. 25-й лунный день — время завершения дел и подведения итогов. Лучше не начинать ничего нового, а продолжать уже начатое.

10 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.

Какие исторические события произошли 10 июля

* 1703 год — на Заячьем острове в устье Невы царь Петр I заложил небольшую деревянную церковь святых Петра и Павла внутри будущей Петропавловской крепости. Каменный собор по проекту Доменико Трезини был освящен в этот же день спустя 30 лет.

* 1878 год — футбольный арбитр впервые использовал свисток во время матча в Лондоне, заменив прежний способ сигналов платком или просто криком. С тех пор 10 июля отмечают День футбольного свистка, фанаты устраивают шуточные турниры и переодевания в судейскую форму.

* 1930 год — по решению Совнаркома при поддержке Надежды Крупской создан Московский библиотечный институт для подготовки профессиональных библиотекарей. Ныне Московский государственный институт культуры (МГИК).

* 1949 год — в Таджикской ССР землетрясение магнитудой 7,5 спровоцировало оползни, которые засыпали 33 села и по разным оценкам унесли до 28 тыс. жизней.

* 1964 год — вышел третий студийный альбом The Beatles «A Hard Day's Night» — первый полностью авторский LP Джона Леннона и Пола Маккартни. Заглавный сингл занял первые строчки в чартах в Великобритании и США.

* 1985 год — самолет Ту-154Б-2 рейса SU-5143 разбился в Кызылкумской пустыне близ Учкудука после потери скорости и перехода в плоский штопор. В аварии погибли все 200 человек, находившихся на борту. Катастрофа стала крупнейшей в истории советской авиации.

* 1991 год — в Кремле состоялась первая в истории России инаугурация: Борис Ельцин принес присягу и официально вступил в должность первого всенародно избранного президента РСФСР.

* 2001 год — Московская городская дума приняла один из первых в России региональных законов, направленных на защиту ночного покоя жителей. Этот нормативный акт, известный как «Закон о тишине», установил запрет на шум в столице с 23:00 до 7:00.

* 2011 год — на Волге затонул теплоход «Булгария». Погибли 122 человека, в том числе 28 детей.

Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский дворец съездов, 10 июля 1991 года. На фото: президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев поздравляет Ельцина с вступлением в должность Владимир Чистяков/РИА Новости

Кто родился 10 июля

* В 1509 году родился Жан Кальвин — богослов, религиозный реформатор, основатель кальвинизма.

* В 1726 году родился Александр Кокоринов — архитектор, первый директор и ректор Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

* В 1765 году родился Петр Багратион — русский полководец, генерал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны 1812 года.

* В 1871 году родился Марсель Пруст — французский писатель-новеллист и критик, автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени».

* В 1902 году родился Сергей Лемешев — советский оперный певец (лирический тенор), народный артист СССР. В 1941 году ему присудили Сталинскую премию. Партию Ленского в «Евгении Онегине» он исполнял более 500 раз.

* В 1905 году родился Лев Кассиль — советский писатель, автор повестей «Кондуит и Швамбрания», «Дорогие мои мальчишки».

* В 1947 году родился Илья Олейников — российский актер и телеведущий, народный артист России и двукратный лауреат премии ТЭФИ. Вместе с Юрием Стояновым он вел сатирическую программу «Городок».

Кто скончался 10 июля • В 1899 году умер Георгий Александрович — великий князь, младший брат императора Николая II.

• В 2020 году умер Отар Джапаридзе — советский и грузинский ученый-историк, археолог, академик Академии наук Грузии.

• В 2024 году умер Вадим Туманов — советский и российский предприниматель, золотопромышленник, мемуарист.

Кто отмечает дни рождения 10 июля

* 87 лет исполняется Валентине Пономаревой — советской и российской джазовой певице (меццо-сопрано), исполнительнице романсов и цыганских песен.

* 73 года исполняется Татьяне Веденеевой — советской и российской телеведущей, актрисе театра и кино, журналистке.

* 69 лет исполняется Юрию Стоянову — актеру театра и кино, народному артисту России, одному из основателей и ведущих программы «Городок». Со своим другом и напарником Ильей Олейниковым они родились в один день, но с разницей в десять лет.

* 54 года исполняется Софии Вергара — колумбийской актрисе, модели и телеведущей, широко известной по роли в сериале «Современная семья».

* 46 лет исполняется Джессике Симпсон — американской певице, актрисе, телеведущей и дизайнеру.