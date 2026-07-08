Семья — это модно: День семьи, любви и верности стал одним из главных праздников России

Семья — лучший подарок самому себе. Самое долгое и захватывающее приключение, какое только можно себе представить. И, пожалуй, одно из самых важных достижений в жизни каждого человека. Именно поэтому День семьи, любви и верности, который отмечается в нашей стране 8 июля, с каждым годом становится все популярнее. Официальный статус праздник получил в 2022 году, когда соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Что изменилось за это время и как отмечают этот День — в материале «Газеты.Ru».

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака. Согласно легенде, их любовь прошла через многие испытания и от этого стала только сильнее. Такое покровительство придает Дню семьи глубокий духовный смысл.

Сложилось доброе поверье: брак, заключенный в этот день, будет таким же крепким и благословенным, как у святых Петра и Февронии. Поэтому многие стремятся назначить свадебную церемонию именно на 8 июля. Так случилось и в этом году, даже несмотря на то, что праздник выпал на середину недели.

Прямо сейчас из регионов приходят новости: в Нижегородской области заключили брак 250 пар, в Ростове-на-Дону — 190, в Подмосковье — 200. А в самой Москве только в рамках III Всероссийского свадебного фестиваля, который проходит в Национальном центре «Россия», одновременно поженились сразу 150 пар.

«Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности его судьбе», — отметил президент России Владимир Путин, поздравляя участников фестиваля.

Народный праздник

За сравнительно короткое время День семьи, любви и верности стал по-настоящему народным праздником. И дело не только в государственном статусе и церковном покровительстве. Этот День посвящен тому, что близко практически каждому человеку.

Любовь к родным, забота о детях, уважение к старшему поколению, верность близким — эти ценности не нуждаются в дополнительном объяснении и остаются одинаково важными для людей разных возрастов. Праздник прочно вошел в жизнь миллионов россиян прежде всего потому, что на это у людей был глубокий внутренний запрос.

Постепенно День семьи, любви и верности оброс собственными традициями. От повсеместных поздравительных открыток и небольших семейных застолий до масштабных всероссийских акций и фестивалей. Для многих россиян он превратился в еще один повод собраться всей семьей, навестить родителей, провести время с детьми или просто сказать самые важные слова тем, кто всегда рядом.

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В этот день принято благодарить тех, кто делает нашу жизнь счастливее: супругов, родителей, детей, бабушек и дедушек. Ведь именно семья остается тем местом, где нас любят безусловно, поддерживают в трудные минуты и искренне радуются нашим успехам. Не случайно праздник так быстро занял свое место в российском календаре: он напоминает о том, что за повседневной суетой особенно важно находить время для самых близких людей.

Вечные ценности

Праздник, который мы отмечаем 8 июля, и другие подобные мероприятия помогают привлечь внимание к разговору о семье и ценностях, которые она олицетворяет. Эти темы все чаще оказываются в центре общественной дискуссии, что, в свою очередь, приводит к важным социальным сдвигам.

Общественное отношение к семье постепенно меняется. Десятилетиями формула «двое взрослых — один ребенок» считалась общепринятой нормой, а массовая культура романтизировала образ «свободных и независимых». Сегодня общественный интерес все заметнее смещается в другую сторону. Большая дружная семья воспринимается уже не как исключение, а как пример, достойный уважения.

В социальных сетях миллионы просмотров собирают семейные блоги, а публикации о воспитании детей, семейных праздниках и совместных увлечениях находят живой отклик у самой разной аудитории. Забота о близких, взаимная поддержка и ответственность друг за друга вновь становятся тем, о чем принято говорить открыто.

Об изменении восприятия семьи можно судить и по тому, какие проекты вызывают у россиян наибольший отклик. В их числе, например, популярный конкурс «Это у нас семейное» и знаменитый проект «Родные — любимые». Оба направлены на укрепление связей между разными поколениями семьи. Причем люди все охотнее рассказывают о своих близких, семейных традициях и истории своего рода.

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Параллельно растет интерес к семейным путешествиям и совместному отдыху. Все больше людей считают важным проводить время с родными, сохранять связь между поколениями, передавать детям семейные традиции и гордиться своей фамильной историей.

Все эти перемены создают атмосферу, в которой создание семьи, рождение и воспитание детей становятся осознанным выбором и предметом гордости. Не случайно президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность семейных ценностей, отмечая: «Пусть наших будет больше».

Именно поэтому День семьи, любви и верности — повод отвлечься от повседневной суеты, провести время с самыми близкими людьми и еще раз вспомнить о том, что именно семья остается главной опорой человека, источником любви, поддержки и уверенности в завтрашнем дне.

Государство для семьи

Поддержка семьи сегодня остается одним из ключевых направлений государственной политики России. За последние годы сформировалась целая система мер, призванных помочь родителям увереннее планировать будущее, растить детей и чувствовать себя защищенными на каждом этапе жизни семьи.

Президент и правительство последовательно расширяют существующие программы поддержки. Материнский капитал, различные выплаты и льготы помогают семьям решать жилищные вопросы, воспитывать детей и увереннее смотреть в завтрашний день. Несмотря на вызовы сегодняшнего времени, эта работа не останавливается, а, наоборот, получает дальнейшее развитие.

Важным шагом стало объединение различных мер поддержки в рамках национального проекта «Семья». Он рассчитан на долгосрочную перспективу и призван создать единую систему, которая сопровождает семью с момента рождения ребенка и помогает на разных этапах его взросления.

При этом речь идет не только о финансовой помощи. По всей стране строятся новые перинатальные центры, школы и детские сады, открываются спортивные секции, кружки и пространства для семейного отдыха. Все это постепенно формирует среду, в которой растить детей становится комфортнее, а крепкая и большая семья воспринимается как естественная жизненная ценность и предмет особой гордости.