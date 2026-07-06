7 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 июля в России профессиональный праздник у киберспортсменов и специалистов авиалесоохраны. По народному календарю сегодня Иван Купала — славянский народный праздник, который совпадает с Рождеством Иоанна Крестителя в православии. В мире этот день посвящен прощению. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 7 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 7 июля

* День киберспорта в России

Дата появилась в 2014 году по инициативе Федерации компьютерного спорта России. Киберспортсмены сегодня принимают поздравления, а в российских городах проходят мастер-классы, открытые турниры и выставки техники. Кстати, именно в России киберспорт был впервые в мире признан официальным видом спорта — это произошло в 2001 году.

* День образования авиалесоохраны России

С 7 июля 1931 года началась история авиационной охраны лесов в России. В этот день с аэродрома небольшого города Урень в Нижегородской области поднялся в воздух биплан По-2, экипаж которого провел первый в истории СССР полет по обнаружению лесного пожара. С тех пор дата считается днем рождения системы авиапатрулирования лесов, которая позже была переименована в ФБУ «Авиалесоохрана». Сегодня это единственная в России специализированная служба, которая тушит пожары в труднодоступных и отдаленных районах.

* Всемирный день языка суахили

Праздник установлен по инициативе ООН в 2021 году. На суахили говорят свыше 200 млн человек во многих частях Африки, он входит в десятку самых распространенных языков мира. Самая известная фраза на суахили «акуна матата» из мультфильма «Король Лев», означает «без проблем». Цель дня — повысить ценность языка суахили и укрепить межкультурные связи.

Walt Disney Pictures/Global Look Press

* Глобальный день прощения

День прощения учредила религиозная организация Христианское посольство посланников Христа в Канаде. Постепенно праздник стал популярным и в других странах мира. Его организаторы призывают забыть все обиды после ссор с близкими и простить их. Накопленный негатив плохо сказывается на психологическом здоровье, поэтому сегодня самое время сбросить камень с души.

Необычные праздники 7 июля • День подсчета камешков на мостовой. Шуточный праздник, посвященный умению замечать детали окружающего мира. Его смысл — ненадолго отвлечься от повседневных забот, прогуляться и взглянуть на привычные вещи под новым углом.

Что отмечают в разных странах 7 июля

Фестиваль пиццы — Неаполь. Неаполь считается родиной пиццы, и 7 июля здесь стартует одно из самых масштабных гастрономических событий мира. В 2026 году фестиваль пройдет с 7 по 12 июля на новой локации — на набережной Лунгомаре Пертини в городе Поццуоли, неподалеку от Неаполя. Шесть вечеров подряд гостей ждут выступления звезд, дегустации, мастер-классы и, конечно, пицца от лучших пиццайоло мира.

Танабата (фестиваль звезд) — Япония. В основе праздника — романтическая легенда о влюбленных Орихиме и Хикобоси. Их разлучила небесная река (Млечный Путь) и после этого им разрешено встречаться только раз в год — 7 июля. Сегодня японцы пишут желания на разноцветных бумажных полосках (танзаки) и развешивают их на ветвях бамбука. В городах проходят красочные парады, улицы украшают бумажными фонарями, а завершается праздник грандиозными фейерверками.

JWCohen/Shutterstock/FOTODOM

День Саба Саба — Танзания. «Саба Саба» в переводе с суахили означает «семь семь» — 07.07.1954 был основан Танзанийский африканский национальный союз (TANU). Это официальный государственный праздник и выходной день.

День независимости — Соломоновы Острова. 7 июля 1978 года Соломоновы Острова получили независимость от Великобритании. Масштабные торжества в этот день проходят в столице Хониаре: парад, церемонии поднятия национального флага, которые сопровождаются традиционными обрядами и песнями местных племен.

Религиозные праздники 7 июля

* Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господня

Один из великих христианских праздников. Согласно преданию, Иоанн Предтеча родился в Иудее в семье священника Захарии и праведной Елисаветы. Это была бездетная, пожилая пара. Архангел Гавриил возвестил Захарии о рождении сына во время службы в храме, но тот ему не поверил и лишился дара речи до самого рождения младенца. Иоанн появился на свет за полгода до Христа и с юных лет жил в пустыне, готовясь к встрече со Спасителем: носил грубую одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и саранчой. Именно он крестил Иисуса в водах Иордана. Рождество Иоанна Предтечи — одно из редких «рождеств» в церковном календаре (наряду с Рождеством Богородицы), введенное в III–IV веках.

Праздник выпадает на Петров пост — седьмую неделю после Пасхи, поэтому устав предписывает радостные покаянные песнопения и разрешает вкушать рыбу. Накануне служат всенощное бдение, а утром — Божественную литургию. На Руси этот день часто связывали с обрядами вокруг воды и трав: в храмах освящали воду, а иван-да-марью и другие целебные растения считали особо благодатными для здоровья и защиты от напастей.

7 июля Русская православная церковь также чтит память • память преподобного Антония Дымского;

• праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских;

• семи братий мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина (IV).

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники 7 июля

* Иван Купала

Иван Купала — один из древнейших праздников, который раньше был привязан к летнему солнцестоянию. С ним связано множество обрядов. Вода в купальскую ночь считалась целебной — купание в реках и озерах было обязательным ритуалом. Еще одна традиция — разжигание костра, вокруг которого водили хороводы, а влюбленные прыгали через него, не разжимая рук. Девушки обязательно плели венки из полевых цветов. Их пускали по воде и гадали о будущем: венок, уплывший далеко, сулил счастливую судьбу. До рассвета в лесу искали «цветок папоротника» — легендарное растение, которое могло исполнить заветные желания и принести богатство.

Купальская ночь также воспринималась как время особой активности нечистой силы. Люди старались не спать после полуночи, избегали одиночных прогулок по лесу и не поднимали найденные на дороге ценные вещи, опасаясь дурного воздействия.

После Крещения Руси праздник объединили с церковным Рождеством Иоанна Крестителя. От христианского он перенял только название: Иван — это библейский Иоанн, а Купала — Креститель, с греческого слово можно перевести как «купатель», «тот, кто погружает в воду». К языческим обычаям Ивана Купалы, которые до сих пор популярны, РПЦ относится негативно.

Именины 7 июля

* Антон (Антоний);

* Иван (Иоанн);

* Никита;

* Яков.

Приметы: что можно и что нельзя делать 7 июля

Приметы о погоде

Звездная и ясная ночь сулила обилие грибов осенью.

Дождь в Иванов день пророчил через неделю затяжную жару до конца лета.

Гроза означала, что орехов в этом году будет мало или они окажутся пустыми.

Громкое пение сверчков обещало мягкую зиму, а настойчивое воркование кукушки — холодную осень.

Цикады, стрекочущие в толщах трав, сулили очень жаркий день.

Что можно делать 7 июля

* Прыгать через костры — главный ритуал очищения от злых сил.

* Плести венки и пускать их по воде — гадать о будущем.

* Купаться в реке или озере — вода в этот день считается целебной.

* Собирать целебные травы и банные веники — они сохранят силу на весь год.

* Умываться росой или водой из реки — для красоты, молодости и крепкого здоровья.

* Приносить в дом сорванные цветы — по поверьям, они будут оберегать семью.

* Проводить день в кругу друзей и близких — одиночество в этот день не приветствуется.

Что нельзя делать 7 июля

* Купаться в водоемах ночью — считалось опасным из-за русалок и водяных.

* Ходить в лес и к реке одному — люди верили, что злые духи, которые там обитают, могут навредить.

* Отказывать в помощи, обманывать или лениться — негатив может обернуться бедой.

* Давать в долг, продавать или отдавать деньги и вещи — можно лишиться материального достатка.

* Поднимать с земли чужие деньги — по поверьям, это может стать причиной нищеты.

* Ссориться, браниться и сквернословить — негативные слова привлекут неприятности.

Лунный календарь 7 июля

Фаза Луны: убывающая, 22-й лунный день, Луна в знаке Овна.

Астрологи рекомендуют сегодня избегать важных решений и крупных финансовых операций. Луна в Овне придает импульсивность, поэтому день лучше посвятить завершению дел, анализу и планированию. Энергия подходит для активного отдыха и коротких поездок, но не для долгосрочных проектов.

7 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.

Какие исторические события произошли 7 июля

* 1668 год — Исаак Ньютон получил степень магистра наук в Тринити-колледже Кембриджского университета. После тяжелого карантина, связанного с Великой чумой, он вернулся в Кембридж и в июле 1668 года официально стал магистром, что позволило ему сохранить стипендию и продолжить исследования в колледже. В том же году он начал строить первый в мире отражательный телескоп, который вскоре принес ему славу не только математика, но и первопроходца в оптике.

* 1770 год — победа русского флота под командованием адмирала Григория Спиридова и графа Алексея Орлова в Чесменском сражении. В ночь на 7 июля русский флот, действовавший в составе двух отрядов, подошел к бухте Чесмен и, пользуясь пожарными кораблями, устроил грандиозный разгром в османской эскадре, уничтожив все крупные линкоры.

* 1807 год — подписание Тильзитского мира между императорами Александром I и Наполеоном I. Главы государств встретились лицом к лицу на плоту посреди Немана, где беседовали около часа. По условиям договора, Россия принимала континентальную блокаду Англии и уступала Франции Ионические острова. В ответ Франция гарантировала суверенитет оставшихся владений российского престола и согласилась сохранить Пруссию как буферное государство. Это соглашение создало короткий союз двух империй.

* 1938 год — был открыт первый Ленинградский телецентр (на Академика Павлова, 13а) — первая студия в СССР, полностью оснащенная отечественным электронным оборудованием.

* 1983 год — приезд 11-летней Саманты Смит в СССР по приглашению Юрия Андропова. В июле американская школьница, отправившая в 1982 году письмо генсеку, побывала в Москве и Ленинграде, стала гостем «Артека», где жила вместе с советскими детьми и учила песни на русском. Ее визит восприняли как уникальный жест народной дипломатии: при всей пропагандистской подоплеке он показал нормальные, человеческие отношения на уровне простых людей.

* 2007 год — оглашение «Новых семи чудес света» в Лиссабоне. Победителями всеобщего интернет- и телефонного голосования, собравшего почти 100 млн голосов, стали: Великая Китайская стена (Китай), Петра (Иордания), Колизей (Италия), Чичен-Ицу (Мексика), статуя Христа-Искупителя (Бразилия), Мачу-Пикчу (Перу) и Тадж-Махал (Индия).

Великая Китайская стена Shutterstock

Кто родился 7 июля

* В 1900 году родилась Мария Бард — немецкая актриса театра и немого кино. Она снялась в таких фильмах, как «Берлин-Александерплац» (1931) и «Безымянный человек» (1932), и блистала на сцене межвоенной Германии.

* В 1922 году родился Владимир Серегин — советский летчик-испытатель и Герой Советского Союза. Он добровольно вступил в Красную армию в начале Великой Отечественной войны, показал выдающиеся результаты в воздушных боях и получил высшую государственную награду за отвагу. После войны продолжил службу пилотом-испытателем и погиб 27 марта 1968 года вместе с Юрием Гагариным при крушении МиГ-15 во Владимирской области.

* В 1939 году родилась Елена Образцова — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано)Р. В 1976 году удостоена звания народной артистки СССР, в 1990 году — Героя Социалистического Труда.

* В 1943 году родился Тото Кутуньо — итальянский певец-композитор, автор хита L'Italiano и победитель «Евровидения-1990». За свою долгую карьеру он продал более 100 млн записей по всему миру и запомнился как «вечный второй» Санремо из-за рекордного числа призовых мест на фестивале.

Victor Dmitriev/Globallookpress.com

Кто скончался 7 июля • В 1307 году умер Эдуард I — король Англии, один из самых могущественных монархов своего времени, прозванный «Длинноногим» за высокий рост.

• В 1930 году скончался Артур Конан Дойл — британский писатель, создатель знаменитого сыщика Шерлока Холмса, автор приключенческих и фантастических романов.

• В 2025 году покончил с собой Роман Старовойт — губернатор Курской области (2018-2024), министр транспорта России (2024-2025).

Кто отмечает дни рождения 7 июля

* 90 лет исполняется Юрию Осипову — советскому и российскому математику и физику, профессору, академику, бывшему президенту РАН (1991–2013).

* 86 лет исполняется Ринго Старру — британскому музыканту, барабанщику группы The Beatles.

* 64 года исполняется Жанне Агузаровой — советской и российской певице, бывшей солистке группы «Браво».

* 51 год исполняется Захару Прилепину — русскому писателю, филологу, журналисту и политику, кавалеру ордена Мужества.