Когда отмечают Ивана Купалу в 2026 году и какие традиции связаны с праздником

Как отмечают праздник Ивана Купалы, какие обычаи у этого дня и стоит ли искать цветок папоротника

Иван Купала — один из самых ярких летних праздников в славянской традиции. Его отмечают народными гуляньями, обрядами с огнем и водой, песнями и хороводами. Несмотря на древнее происхождение, многие связанные с ним традиции сохраняются и сегодня. Когда отмечают Ивана Купалу в 2026 году и что принято делать в купальскую ночь — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Ивана Купалу в 2026 году

Дата языческого праздника из года в год не меняется. В 2026 году Ивана Купалу традиционно отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Основные обряды и гуляния традиционно проходят в вечернее и ночное время.

Главные славянские праздники, как правило, были привязаны к солнцестояниям и равноденствиям. Иван Купала — не исключение. Изначально его отмечали 20-21 июня, когда наступает самый длинный день в году. Все изменилось с принятием христианства на Руси — Иван Купала был объединен с церковным праздником — Рождеством Иоанна Крестителя (24 июня по старому стилю). После перехода на григорианский календарь дата сместилась на 7 июля.

История праздника Ивана Купалы

Иван Купала — один из древнейших славянских праздников, связанный с летним солнцестоянием, расцветом природы и культом плодородия, рассказала «Газете.Ru» кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Лариса Микаллеф. Он возник еще в языческие времена и был посвящен солнцу, жизненной силе природы и будущему урожаю. По одной из версий, праздник символизировал союз солнца и земли, по другой — был связан с почитанием божества Купалы.

Для наших предков Иван Купала был важным календарным рубежом. Считалось, что в это время природа достигает наивысшей силы, а граница между обычным и сверхъестественным мирами становится особенно тонкой. Люди верили, что купальская ночь обладает особой магической энергией, способной приносить здоровье, удачу и счастье. Лариса Микаллеф кандидат филологических наук

Однако, как выяснили историки, древние славяне, скорее всего, никогда и не слышали о Купале. Первое упоминание о нем встречается лишь в поздней черниговской Густынской летописи (XVII век) и связано с ошибкой: летописец, описывая «игрища» на Ивана Купалу, принял название праздника за имя языческого бога.

«Ночь на Ивана Купала», Соколов И.И, 1856 год Wikimedia Commons

В той же Густынской летописи и в «Синодике» болгарского царя Борила ХIII века осуждаются «бесовские» песни, игрища и гадания, которые устраивала молодежь накануне и в день Рождества Иоанна Крестителя. После принятия христианства многие языческие праздники не пропали, несмотря на позицию церкви. Они сохранились в измененном виде. День Купалы трансформировался, но сохранил исконный смысл дня очищения, обновления и единения с природой.

Откуда взялось название «Иван Купала»

С названием этого праздника связаны разные версии. Лариса Микаллеф выделяет три основные.

* Первая, наиболее распространенная среди историков и лингвистов, связывает имя «Иван» с Иоанном Крестителем, день рождения которого отмечается 7 июля. Слово «Купала» в этом случае соотносится с обрядами омовения и купания, поскольку Иоанн Предтеча крестил людей в воде. Таким образом, название объединило христианскую традицию и древние народные обряды очищения водой.

* По второй версии, еще до христианства существовал самостоятельный славянский праздник Купало, посвященный солнцу, плодородию и летнему солнцестоянию. После крещения Руси к нему было присоединено имя Иоанна Крестителя — так праздник стал называться Иваном Купалой. При этом некоторые исследователи считают, что упоминания о боге Купале появились довольно поздно и не подтверждаются надежными древними источниками.

РИА Новости

* Существует и третья трактовка, согласно которой слово «Купала» вообще не связано с каким-либо божеством, а происходит непосредственно от слова «купание». В этом случае название отражает главные обряды праздника — омовение в воде, умывание росой и очищающие ритуалы.

Как отметила Микаллеф, наиболее убедительной является первая версия: она опирается на реальные церковные даты, связывает название с Иоанном Крестителем и объясняет происхождение слова «Купала» через традиционные обряды омовения.

Традиции и обычаи праздника

По словам Ларисы Микаллеф, главными символами Ивана Купалы были огонь, вода, травы и обряды, связанные с любовью, судьбой и защитой от нечистой силы.

Вода — главная целебная стихия

В купальскую ночь вода считалась целебной и магической. Люди верили, что в это время она обретает особую силу, способную исцелять болезни и смывать сглаз. Поэтому купание в реках и озерах было обязательным ритуалом.

Особое значение придавалось росе. Утром 7 июля было принято умываться ею — считалось, что это сохраняет молодость и красоту, придает смелость и выносливость. Девушки катались по росе, веря, что так они станут еще привлекательнее для женихов.

Купальский костер — символ очищения и любви

Одной из важнейших традиций было разжигание больших костров. Вокруг них водили хороводы, пели песни и прыгали через огонь. Считалось, что огонь очищает человека от болезней и всего дурного.

Novikova-Asheulov Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Если юноша и девушка перепрыгивали через костер, не разжав рук, это воспринималось как знак крепкой любви и счастливого будущего союза. Иногда в огне сжигали старую одежду больных детей, надеясь вместе с ней избавиться от болезни. Лариса Микаллеф кандидат филологических наук

Цветок папоротника — самая известная легенда

Самый мистический символ праздника — цветущий папоротник на самом деле, это растение не цветет. Согласно легенде, он расцветает только раз в году, именно в ночь на Ивана Купалу. Считалось, что тот, кто увидит этот цветок, сможет найти сокровища, обрести счастье, богатство и исполнение желаний, отмечает Микаллеф.

Гадания

* Гадание на венках. Плетение венков — один из самых красивых купальских обрядов. Девушки собирали полевые травы и цветы, вплетая в каждый венок свои надежды и мечты. Потом они опускали венки на воду и наблюдали за ними. Если венок уплывал далеко — девушка скоро выйдет замуж. Если кружился на месте — свадьбы в этом году не жди. Дурным предзнаменованием было его потопление.

Андрей Бок/РИА Новости

* Гадание на цветах. Девушки собирали цветы и бросали их в воду. Если бутон оставался на поверхности, это считалось хорошим предзнаменованием, а если тонул — к неудаче.

* Гадание на травах. Перед сном девушка рвала разные травы и цветы, а затем прятала их под подушку. Утром оставалось проверить, сколько растений удалось собрать: если ровно двенадцать — ответ на загаданный вопрос положительный.

* Гадание на кругах по воде. Чтобы проверить, сбудется ли желание, нужно было бросить небольшой камушек в воду и посчитать расходящиеся круги. Четное число кругов — желание исполнится, нечетное — увы, нет.

* Гадание на воске. Растопленный воск свечи выливали в сосуд с холодной водой и наблюдали, какую форму он принимал. Воск в форме сердца предвещал новую любовь, в форме свечи или круга — скорую свадьбу. Другие фигуры трактовались на основе личных ассоциаций гадающего.

Купальская ночь также воспринималась как время особой активности нечистой силы. Люди старались не спать после полуночи, избегали одиночных прогулок по лесу и не поднимали найденные на дороге ценные вещи, опасаясь дурного воздействия. Лариса Микаллеф кандидат филологических наук

Сбор трав — Иван-травник

Купальскую ночь называли временем сбора целебных трав. Собранные в этот день растения, согласно поверьям, отличались особенно полезными и лечебными свойствами, поэтому их хранили на протяжении целого года. Знахари и травники отправлялись в лес за сбором, веря, что в это время травы набирают максимальную силу.

Dace Spalvina/Shutterstock/FOTODOM

Особенно ценилась полынь — ее использовали как оберег от русалок и другой нечисти.

Хороводы и гулянья

Весь праздник — от заката до рассвета — сопровождался песнями, плясками и хороводами. Водили хороводы вокруг костров, пели купальские песни. Молодежь устраивала шумные игры, парни и девушки знакомились и присматривались друг к другу. Совместное веселье, которое символизировало единство общины, должно было принести благополучие и защитить от несчастий на весь год.

Где отметить Ивана Купалу в 2026 году: фестивали и мероприятия

Древний праздник принято отмечать и по сей день. Хороводы, обряды, гадания, плетение венков, прыжки через костер — неотъемлемая часть программы. Туристов привлекает возможность развлечься и прикоснуться к обычаям наших предков. Традиционно в честь Ивана Купалы по всей стране проходят различные фестивали.

Keystone Press Agency/Global Look Press

* Самый масштабный фестиваль «Купала» прошел в Верхневолжском сельском поселении Калининского района Тверской области, в деревне Гришино. В 2026 году мероприятие состоялось за две недели до Ивана Купалы — с 18 по 21 июня — и собрало свыше тысячи гостей.

* Купальские вечера в «Щуровом городище» (Суздаль) пройдут два раза — 4, 5 июля. В программе: мастер-классы по плетению венков, стрельбе из лука и метанию топоров, гадания и купания.

* Купальская ночь у истока Москвы-реки. Мероприятие для тех, кто не хочет уезжать далеко из столицы. Гостей ждут 4 июля в славянском селении с полным погружением в древние традиции: плетение венков, славянские трапезы, запуск огненного колеса, хороводы, древние танцы, музыка и театрализованная программа. Стоимость билета — от 6590 рублей.

* Масштабный open-air фестиваль в Подмосковье состоится 4 июля в городском округе Черноголовка. Гости смогут посетить мастер-классы по славянским традициям, а вечером отправиться в большой хоровод с песнями к пруду. Все билеты на мероприятие уже проданы.

В Санкт-Петербурге праздник отметят сразу на нескольких локациях:

* В усадьбе Марьино гостей ждут вечером 4 июля. Здесь выступит фольклорный ансамбль «Крутицы». Также в программе: народные игры, пляски, хороводы, величание супружеских пар и купальские обряды. Стоимость билета — 1500 рублей.

* Фестиваль «Купала — Слет влюбленных в жизнь» прошел в Санкт-Петербурге 24 июня.

* Музей русской сказки «За лесами, за горами» приглашает всех желающих отметить Ивана Купалу 5 июля. Посетители смогут сплести венок, «поиграть в гадания, собрать травы целебные, смыть с себя накопленное нехорошее». Стоимость билета — 1500 рублей.

Приметы: что нельзя делать на Ивана Купалу

Приметы о погоде и урожае

* Звездная ночь — к богатому урожаю грибов.

* Обильная роса — к хорошему урожаю огурцов.

* Дождь на Ивана Купалу — к жаре на все лето, которая наступит через несколько дней; при этом урожай осенью будет скудным.

* Гроза в этот день — орехов в этом году уродится мало, и большинство будут пустыми.

* Солнце «играет» на рассвете (лучи дрожат, рассыпаются искрами) — добрый знак, предвещающий благополучный, урожайный год и здоровье в семье.

* Кузнечики громко стрекочут — к жаре.

* Цветы сильно пахнут — к дождю.

Что нельзя делать на Ивана Купалу

По словам Ларисы Микаллеф, с купальской ночью было связано множество запретов и поверий, которые, по представлениям наших предков, помогали защититься от нечистой силы, сохранить здоровье, достаток и благополучие.

Считалось, что в это время нельзя:

* Спать. Люди верили, что, так как в это время граница между мирами становится особенно тонкой, нечистая сила получает возможность воздействовать на человека, поэтому старались бодрствовать, участвовать в гуляниях и обрядах.

* Поднимать найденные на дороге чужие вещи и принимать подарки от посторонних людей. Такие предметы могут быть заговоренными и принести болезни, бедность или несчастья.

* Купаться в открытых водоемах до праздника из-за присутствия нечистой силы. С наступлением Ивана Купалы нечисть отступала, и купание становилось безопасным — более того, вода обретала целебные свойства. Однако в саму купальскую ночь беременным женщинам, детям и пожилым людям советовали все-таки избегать посещения водоемов.

* Давать или брать в долг. Вместе с деньгами или вещами можно отдать свою удачу, здоровье и благополучие.

* Ссориться, браниться и сквернословить. Негативные мысли и слова в такую особую ночь могут привлечь несчастья на весь год.

* Есть ягоды и собирать грибы. В этот день они считались «злыми» и ядовитыми.

Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Особую осторожность рекомендовалось соблюдать в лесу и возле глубоких водоемов. По поверьям, в эту ночь активизировались лешие, русалки и ведьмы, способные сбить человека с пути или навлечь беду.

Как отмечают Ивана Купалу в других странах

Иван Купала — не только русский праздник. Его отмечают во многих странах Восточной Европы, и у каждого народа есть свое название и особенности.

* В Белоруссии праздник называют Купалье. Здесь, как и в России, жгут костры, прыгают через огонь, плетут венки и пускают их по воде. Белорусы сохранили множество древних обрядов, связанных с очищением водой и огнем.

* На Украине праздник известен как Іван Купала. Особенность украинской традиции — массовые гулянья с песнями, хороводами и обязательным купанием в реках и озерах. Его символом является цветок Иван-да-Марья.

* В Польше праздник называют Noc Kupały (Ночь Купалы) или Noc Świętojańska (Иванова ночь). Поляки тоже разводят костры, прыгают через них и пускают венки по воде. Праздник совпадает с днем святого Яна (Иоанна).

* В странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии — аналогичный праздник называется Лиго (у латышей), Яанов день (у эстонцев) и Йонинес (у литовцев). В Латвии он официально отмечается 23–24 июня, в дни летнего солнцестояния. В Янову ночь (как ее называют в Латвии) принято обливать друг друга водой, жечь костры и прыгать через них — точно так же, как и в России. В Литве в этот день устраивают народные гулянья, плетут венки из дубовых листьев и цветов.

* В Финляндии праздник называется Юханнус. Это один из главных национальных праздников, который отмечается в ближайшую к летнему солнцестоянию субботу. Финны жгут костры, устраивают пикники на природе, купаются в озерах и парятся саунах.

* В Испании в ночь на Ивана Купала (испанцы называют ее Ночь Сан-Хуана) тоже жгут большие костры, танцуют и ходят купаться. Праздник отмечается с не меньшим размахом, чем в других странах.

ZUMAPRESS/Global Look Press

Связь Ивана Купалы с Рождеством Иоанна Предтечи

После крещения Руси два праздника фактически слились в народной традиции, хотя их происхождение и смысл сильно различаются. Рождество Иоанна Предтечи отмечают ежегодно 7 июля — это одна из важнейших дат в христианстве.

Главное сходство праздников связано с символикой очищения, объясняет филолог. Иоанн Предтеча крестил людей в водах Иордана, призывая к покаянию и духовному обновлению. В купальских обрядах вода также выступала символом очищения, здоровья и обновления. Кроме того, оба праздника приходятся на середину лета и ассоциируются с обновлением человека и природы.

Однако происхождение праздников различно. Рождество Иоанна Предтечи является христианским праздником, установленным в память о рождении святого, который подготовил путь для проповеди Христа, то есть был Его Предтечей, а также крестил Самого Иисуса. Иван Купала восходит к дохристианским славянским традициям, связанным с летним солнцестоянием, плодородием и почитанием природных сил. Лариса Микаллеф кандидат филологических наук

Различается и содержание праздников. Христианская традиция Рождества Иоанна Предтечи основана на духовной составляющей: молитве, покаянии, нравственном очищении и почитании памяти святого. Купальские традиции были языческими и в основном сосредоточены на народных обрядах: разжигании костров, купании, сборе целебных трав, гаданиях, поиске цветка папоротника и других обычаях, связанных с природой и народными поверьями, что не имеет отношение к христианству.

Православная церковь обращает внимание, что Рождество Иоанна Предтечи и Иван Купала — не одно и то же. Церковь признает только христианский праздник, тогда как многие купальские обряды рассматриваются как наследие языческой традиции и не имеют отношения к церковному богослужению. Некоторые представители РПЦ даже считают, что необходимо привлекать к ответственности тех, кто празднует день Ивана Купалы.