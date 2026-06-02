День Владимирской иконы Божией Матери: история праздника, традиции и значение образа

Когда празднуют День Владимирской иконы Божией Матери
Владимирская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых богородичных икон Русской православной церкви. Этот святой образ играл важную роль в нескольких крупнейших исторических событиях. В память о них установлены три даты празднования.
Какого числа День Владимирской иконы Божией матери в 2026 году
Даты празднования в честь этой иконы не меняются год от года:
* 3 июня — избавление Москвы от разрушительного нашествия хана Мехмеда Гирея в 1521 году.
* 6 июля — защита Москвы от вторжения хана Ахмата в 1480 году.
* 8 сентября — спасение Москвы от вторжения непобедимого хана Тамерлана в 1395 году.
История почитания Владимирской иконы Божией Матери
Владимирская икона Божией Матери считается одним из древнейших образов Богородицы. Церковное предание гласит, что ее создал апостол и евангелист Лука. Вместо холста он использовал доски стола, за которым ужинали Иисус Христос, Святая Дева Мария и Иосиф Обручник. Когда Божия Матерь увидела этот образ, она сказала: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет».
Согласно церковному преданию, икона до V века находилась в Иерусалиме, затем была перенесена в Константинополь. Однако большинство исследователей считает, что до наших дней дошел не первоначальный образ, а более поздний список или его переработанная версия. Примерно в 1131 году икона покинула пределы Византии и отправилась на Русь: по решению патриарха константинопольского Луки Хризоверха образ был подарен русскому князю Юрию Долгорукому.
Вначале икону поместили в женский Богородичный монастырь города Вышгорода, недалеко от Киева. А в 1155 году князь Андрей Боголюбский, сын Долгорукого, перевез образ в свою резиденцию в Боголюбово сегодня — Владимирская область. Некоторые историки считают, что сын Долгорукого увез святыню против воли отца, выкрав образ.
Некоторое время спустя князь вместе с образом отправился во Владимир-на-Клязьме, после чего собирался двинуться на Ростов. Однако далеко отъехать от города ему не удалось: кони становились на дыбы и отказывались двигаться вперед. Решив, что животные заболели, Андрей Боголюбский повелел пригнать новых, однако и те отказались двигаться вперед.
По преданию князь упал на колени перед святым образом, начал молиться, и стал свидетелем чуда. Ему явилась Богородица и повелела вернуть святыню во Владимир, а на этом самом месте выстроить храм в ее честь. Так в 1160 году на берегу Клязьмы во Владимире появился главный храм Северо-Восточной Руси — Успенский собор. После завершения строительства туда и перенесли икону, получившую название Владимирская. Для нее был изготовлен роскошный оклад из золота и драгоценных камней.
Владимирская икона пережила сильнейший пожар. В 1185 году Успенский собор охватил огонь, который уничтожил множество святынь, однако этот святой образ остался целым и невредимым.
В 1395 году во время нашествия Тамерлана икону перенесли в Москву для защиты города. Место, где москвичи встретили святой образ, вошло в историю: здесь основали Сретенский монастырь, а улицу назвали Сретенка от слова «сретение» — встреча. С XVI века перед Владимирской иконой Божией Матери венчались на царство русские цари.
Долгое время Владимирская икона находилась в Успенском соборе Московского Кремля. В 1918 году ее отправили на реставрацию. В 1926 году она стала экспонатом Государственного исторического музея, а в 1930 была передана в Государственную Третьяковскую галерею.
С декабря 1999 года и вплоть до апреля 2026 года икона находилась в храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее в Москве. При этом драгоценные золотые оклады, изготовленные для образа, экспонируются в Оружейной палате Московского Кремля.
В апреле 2026 года Владимирскую икону передали из собрания Третьяковской галереи в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Святыню выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Поклониться ей можно ежедневно, во время работы собора.
Чудеса Владимирской иконы Божией Матери
На протяжении всей истории существования образа его сопровождало множество чудес, рассказал «Газете.Ru» ключарь кафедрального собора Рождества Христова города Южно-Сахалинска, иерей Александр Брагин.
Владимирская икона — это не просто древнейший список с евангелиста Луки. Церковное предание говорит, что он написал несколько образов Богородицы при Ее земной жизни. Это молитвенный щит России. Икона писалась в Константинополе, в XII веке попала на Русь, а затем оказалась во Владимире — отсюда и название, хотя изначально она была Вышгородской. Ее уникальность в том, что через этот образ сама Богородица взяла под свой омофор Северо-Восточную Русь, а затем и всю Москву.
В честь самых знаменитых чудес установлены дни памяти Владимирской иконы Божией Матери.
Чудо Владимирской иконы Божией Матери 3 июня
Одно из крупнейших чудес, связанное с Владимирской иконой, случилось в 1521 году. В это время крымский хан Мехмед Гирей с огромным войском двинулся на Москву. Войско захватчика насчитывало 100 тыс. воинов, в его состав входили ногайцы и литовские отряды. Разрушительным смерчем оно двигалось по русской земле, приближаясь к столице.
Невзирая на все усилия защитников сдержать врага не удавалось. Тогда московский митрополит Варлаам собрал народ и начал молиться о спасении города. Предание гласит, что в момент коллективной молитвы слепой инокине явилось видение: священники бегут из столицы, держа в руках Владимирскую икону Божией Матери, на своем пути они встречают преподобного Варлаама Хутынского и Сергия Радонежского, молятся вместе с ними о спасении жителей и возвращаются в Кремль.
Похожее видение было и у московского юродивого, чудотворца Василия Блаженного. А еще Дева Мария явилась хану Мехмеду Гирею. Он увидел Богородицу, которую сопровождали воины, и решил отступить. Так Москва была спасена от разграбления.
«Для меня 3 июня — это всегда личное событие. Дело в том, что годы моей учебы прошли в Сретенской семинарии, которая находится в Москве, на Большой Лубянке. А сердце нашего монастыря — древний Сретенский собор, престольный праздник которого приходится именно на день чествования Владимирской иконы Божией Матери. Мы всегда ждали этот день с особым трепетом: архиерейская служба, крестный ход... Это был главный праздник семинарского года. Поэтому сегодняшняя дата для меня — как встреча с юностью и с той благодатью, что питает все русское православие», — поделился иерей.
Чудо Владимирской иконы Божией Матери 6 июля
Еще одно чудо произошло в 1480 году. В истории это событие получило название «Стояние на Угре».
В 1480 году на Русь обрушил свои полчища хан Ахмат. Он подошел к реке Угре и остановился: на противоположном берегу Золотую Орду ждали воины Московского княжества. Больше месяца длилось противостояние двух армий: войска ограничивались стычками, не переходя в решающее наступление. А в это время жители Москвы объединились в молитве Богородице перед Владимирской иконой.
Вскоре хан Ахмат принял решение отступить, его войска покинули русские земли. Это событие считается окончанием почти 250-летнего татаро-монгольского ига. В честь чудесного избавления от нашествия врагов православные христиане нарекли реку Угру «поясом Богородицы».
Чудо Владимирской иконы Божией Матери 8 сентября
С Владимирской иконой Божией Матери связывают множество чудес: и исцеление больных, и прозрение слепых. Но самым великим чудом верующие называют спасение Москвы от Тамерлана в 1395 году.
«Представьте: непобедимый завоеватель, сокрушивший Золотую Орду, идет на Русь. Силы были неравны. Тогда великий князь Василий Дмитриевич повелел перенести чудотворный образ из Владимира в Москву. 10 дней — с 26 августа по 8 сентября по старому стилю — икону несли крестным ходом», — рассказал отец Александр.
Согласно преданию, в тот самый час, когда москвичи со слезами встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан в своем шатре увидел сон — величественную Богоматерь в сиянии, окруженную молниями и воинством, которая повелела ему покинуть пределы Руси.
«Летописцы говорят, что полководец пришел в ужас и развернул войска. На месте той встречи сретения иконы и был основан Сретенский монастырь, где мне довелось учиться. Это и есть прямое заступничество Царицы Небесной», — пояснил священник.
Значение и символика иконы
По мнению современных историков, Владимирская икона Божией Матери была создана в XI–XII веках. Тип иконографии — «Умиление» (Елеуса). Младенец прижимается щекой к щеке матери, обнимает ее за шею. У этого образа есть одна отличительная особенность: младенец Иисус Христос изображен таким образом, что видна подошва его левой ступни.
Это символ бесконечной любви, но любви жертвенной. Взгляд Богородицы обращен не на младенца, а на нас, молящихся. Она как бы говорит: «Вот мой сын. Я держу его на руках. Но я приношу его в жертву за вас». А Христос, глядя на мать, словно читает ее скорбь. Это образ того, что божественная любовь и материнская боль неразрывны.
Для русского человека «Владимирская», как отметил священник, — это символ национального единства. Перед этой иконой молились накануне решающих битв, ею благословляли перед венчанием на царство.
О чем просят Богородицу перед иконой сегодня
Каждый день к святому образу приходят паломники из всех уголков нашей страны и обращаются к нему с самыми разными просьбами.
«Перед Владимирской иконой молятся о самом главном — о мире. И не только о мире между государствами, хотя о защите Отечества от врагов просят в первую очередь перед ней, но и о мире в доме. Этот образ почитается как хранительница семейного очага. Ей молятся о прекращении вражды между родственниками, о даровании чад — ибо сама икона — торжество материнства, об исцелении от болезней тела и души», — пояснил Брагин.
К Богородице также обращаются с просьбами:
* об исцелении;
* помощи в трудных делах;
* наставлении на путь истинный;
* трезвости и ясности ума;
* налаживании отношений с родными;
* прощении грехов.
Я часто слышу от прихожан: перед «Владимирской» особенно хорошо молиться, когда тяжело на душе, когда кажется, что все рушится. Молятся простыми словами или акафистом, прося Матерь Божию «утишить печаль» и «спасти грады и страны».
О, Всемилостивейшая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих благодеяниях, в роды родов людем российским от тебе бывших, пред пречистым образом Твоим молим Тя: сохрани град сей, страну нашу Русскую от глада, губительства, земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани.
Сохрани и спаси, Госпоже, Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и вся Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя. Даждь им Церковь Российскую добре управити, верныя овцы Христовы негиблемы соблюсти. Помяни, Владычице, и весь священнический и монашеский чин, согрей сердца их ревностию о Бозе и достойно звания своего ходити коегождо укрепи.
Спаси, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя и даруй нам путь земнаго поприща без порока прейти. Утверди нас в вере Христовой и во усердии ко Православной Церкви, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в напастех терпение нам подаждь, во благоденствии – воздержание, к ближним любовь, ко врагом всепрощение, в добрых делех преуспеяние.
Избави нас от всякаго искушения и от окамененнаго нечувствия, в страшный же день Суда сподоби нас ходатайством Твоим стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.