День Владимирской иконы Божией Матери: история праздника, традиции и значение образа

Когда отмечают День Владимирской иконы Божией Матери и о чем просят у святого образа

Верующая у Владимирской иконы Божией Матери в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, 2009 год

Владимирская икона Божией Матери — один из самых почитаемых и древних святых образов Русской православной церкви. С ней связаны ключевые события русской истории, а церковное предание приписывает ей заступничество в периоды военных угроз и государственных потрясений. Какова история появления Владимирской иконы Божией Матери на Руси и о чем просят ее верующие сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Когда празднуют День Владимирской иконы Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых богородичных икон Русской православной церкви. Этот святой образ играл важную роль в нескольких крупнейших исторических событиях. В память о них установлены три даты празднования.

Какого числа День Владимирской иконы Божией матери в 2026 году

Даты празднования в честь этой иконы не меняются год от года:

* 3 июня — избавление Москвы от разрушительного нашествия хана Мехмеда Гирея в 1521 году.

* 6 июля — защита Москвы от вторжения хана Ахмата в 1480 году.

* 8 сентября — спасение Москвы от вторжения непобедимого хана Тамерлана в 1395 году.

История почитания Владимирской иконы Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери считается одним из древнейших образов Богородицы. Церковное предание гласит, что ее создал апостол и евангелист Лука. Вместо холста он использовал доски стола, за которым ужинали Иисус Христос, Святая Дева Мария и Иосиф Обручник. Когда Божия Матерь увидела этот образ, она сказала: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет».

Согласно церковному преданию, икона до V века находилась в Иерусалиме, затем была перенесена в Константинополь. Однако большинство исследователей считает, что до наших дней дошел не первоначальный образ, а более поздний список или его переработанная версия. Примерно в 1131 году икона покинула пределы Византии и отправилась на Русь: по решению патриарха константинопольского Луки Хризоверха образ был подарен русскому князю Юрию Долгорукому.

Вначале икону поместили в женский Богородичный монастырь города Вышгорода, недалеко от Киева. А в 1155 году князь Андрей Боголюбский, сын Долгорукого, перевез образ в свою резиденцию в Боголюбово сегодня — Владимирская область. Некоторые историки считают, что сын Долгорукого увез святыню против воли отца, выкрав образ.

Некоторое время спустя князь вместе с образом отправился во Владимир-на-Клязьме, после чего собирался двинуться на Ростов. Однако далеко отъехать от города ему не удалось: кони становились на дыбы и отказывались двигаться вперед. Решив, что животные заболели, Андрей Боголюбский повелел пригнать новых, однако и те отказались двигаться вперед.

По преданию князь упал на колени перед святым образом, начал молиться, и стал свидетелем чуда. Ему явилась Богородица и повелела вернуть святыню во Владимир, а на этом самом месте выстроить храм в ее честь. Так в 1160 году на берегу Клязьмы во Владимире появился главный храм Северо-Восточной Руси — Успенский собор. После завершения строительства туда и перенесли икону, получившую название Владимирская. Для нее был изготовлен роскошный оклад из золота и драгоценных камней.

Владимирская икона Божией Матери Wikimedia Commons

Владимирская икона пережила сильнейший пожар. В 1185 году Успенский собор охватил огонь, который уничтожил множество святынь, однако этот святой образ остался целым и невредимым.

В 1395 году во время нашествия Тамерлана икону перенесли в Москву для защиты города. Место, где москвичи встретили святой образ, вошло в историю: здесь основали Сретенский монастырь, а улицу назвали Сретенка от слова «сретение» — встреча. С XVI века перед Владимирской иконой Божией Матери венчались на царство русские цари.

Долгое время Владимирская икона находилась в Успенском соборе Московского Кремля. В 1918 году ее отправили на реставрацию. В 1926 году она стала экспонатом Государственного исторического музея, а в 1930 была передана в Государственную Третьяковскую галерею.

С декабря 1999 года и вплоть до апреля 2026 года икона находилась в храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее в Москве. При этом драгоценные золотые оклады, изготовленные для образа, экспонируются в Оружейной палате Московского Кремля.

В апреле 2026 года Владимирскую икону передали из собрания Третьяковской галереи в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Святыню выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Поклониться ей можно ежедневно, во время работы собора.

Иконы Владимирской и Донской Божией Матери перед началом Патриаршего служения в храме Христа Спасителя в Москве, 2026 год Юрий Кочетков/РИА Новости

Чудеса Владимирской иконы Божией Матери

На протяжении всей истории существования образа его сопровождало множество чудес, рассказал «Газете.Ru» ключарь кафедрального собора Рождества Христова города Южно-Сахалинска, иерей Александр Брагин.

Владимирская икона — это не просто древнейший список с евангелиста Луки. Церковное предание говорит, что он написал несколько образов Богородицы при Ее земной жизни. Это молитвенный щит России. Икона писалась в Константинополе, в XII веке попала на Русь, а затем оказалась во Владимире — отсюда и название, хотя изначально она была Вышгородской. Ее уникальность в том, что через этот образ сама Богородица взяла под свой омофор Северо-Восточную Русь, а затем и всю Москву. Александр Брагин иерей

В честь самых знаменитых чудес установлены дни памяти Владимирской иконы Божией Матери.

Чудо Владимирской иконы Божией Матери 3 июня

Одно из крупнейших чудес, связанное с Владимирской иконой, случилось в 1521 году. В это время крымский хан Мехмед Гирей с огромным войском двинулся на Москву. Войско захватчика насчитывало 100 тыс. воинов, в его состав входили ногайцы и литовские отряды. Разрушительным смерчем оно двигалось по русской земле, приближаясь к столице.

Невзирая на все усилия защитников сдержать врага не удавалось. Тогда московский митрополит Варлаам собрал народ и начал молиться о спасении города. Предание гласит, что в момент коллективной молитвы слепой инокине явилось видение: священники бегут из столицы, держа в руках Владимирскую икону Божией Матери, на своем пути они встречают преподобного Варлаама Хутынского и Сергия Радонежского, молятся вместе с ними о спасении жителей и возвращаются в Кремль.

Похожее видение было и у московского юродивого, чудотворца Василия Блаженного. А еще Дева Мария явилась хану Мехмеду Гирею. Он увидел Богородицу, которую сопровождали воины, и решил отступить. Так Москва была спасена от разграбления.

«Для меня 3 июня — это всегда личное событие. Дело в том, что годы моей учебы прошли в Сретенской семинарии, которая находится в Москве, на Большой Лубянке. А сердце нашего монастыря — древний Сретенский собор, престольный праздник которого приходится именно на день чествования Владимирской иконы Божией Матери. Мы всегда ждали этот день с особым трепетом: архиерейская служба, крестный ход... Это был главный праздник семинарского года. Поэтому сегодняшняя дата для меня — как встреча с юностью и с той благодатью, что питает все русское православие», — поделился иерей.

Чудо Владимирской иконы Божией Матери 6 июля

Еще одно чудо произошло в 1480 году. В истории это событие получило название «Стояние на Угре».

В 1480 году на Русь обрушил свои полчища хан Ахмат. Он подошел к реке Угре и остановился: на противоположном берегу Золотую Орду ждали воины Московского княжества. Больше месяца длилось противостояние двух армий: войска ограничивались стычками, не переходя в решающее наступление. А в это время жители Москвы объединились в молитве Богородице перед Владимирской иконой.

Вскоре хан Ахмат принял решение отступить, его войска покинули русские земли. Это событие считается окончанием почти 250-летнего татаро-монгольского ига. В честь чудесного избавления от нашествия врагов православные христиане нарекли реку Угру «поясом Богородицы».

Чудо Владимирской иконы Божией Матери 8 сентября

С Владимирской иконой Божией Матери связывают множество чудес: и исцеление больных, и прозрение слепых. Но самым великим чудом верующие называют спасение Москвы от Тамерлана в 1395 году.

«Представьте: непобедимый завоеватель, сокрушивший Золотую Орду, идет на Русь. Силы были неравны. Тогда великий князь Василий Дмитриевич повелел перенести чудотворный образ из Владимира в Москву. 10 дней — с 26 августа по 8 сентября по старому стилю — икону несли крестным ходом», — рассказал отец Александр.

Согласно преданию, в тот самый час, когда москвичи со слезами встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан в своем шатре увидел сон — величественную Богоматерь в сиянии, окруженную молниями и воинством, которая повелела ему покинуть пределы Руси.

«Летописцы говорят, что полководец пришел в ужас и развернул войска. На месте той встречи сретения иконы и был основан Сретенский монастырь, где мне довелось учиться. Это и есть прямое заступничество Царицы Небесной», — пояснил священник.

Значение и символика иконы

По мнению современных историков, Владимирская икона Божией Матери была создана в XI–XII веках. Тип иконографии — «Умиление» (Елеуса). Младенец прижимается щекой к щеке матери, обнимает ее за шею. У этого образа есть одна отличительная особенность: младенец Иисус Христос изображен таким образом, что видна подошва его левой ступни.

Это символ бесконечной любви, но любви жертвенной. Взгляд Богородицы обращен не на младенца, а на нас, молящихся. Она как бы говорит: «Вот мой сын. Я держу его на руках. Но я приношу его в жертву за вас». А Христос, глядя на мать, словно читает ее скорбь. Это образ того, что божественная любовь и материнская боль неразрывны. Александр Брагин иерей

Для русского человека «Владимирская», как отметил священник, — это символ национального единства. Перед этой иконой молились накануне решающих битв, ею благословляли перед венчанием на царство.

О чем просят Богородицу перед иконой сегодня

Каждый день к святому образу приходят паломники из всех уголков нашей страны и обращаются к нему с самыми разными просьбами.

«Перед Владимирской иконой молятся о самом главном — о мире. И не только о мире между государствами, хотя о защите Отечества от врагов просят в первую очередь перед ней, но и о мире в доме. Этот образ почитается как хранительница семейного очага. Ей молятся о прекращении вражды между родственниками, о даровании чад — ибо сама икона — торжество материнства, об исцелении от болезней тела и души», — пояснил Брагин.

К Богородице также обращаются с просьбами:

* об исцелении;

* помощи в трудных делах;

* наставлении на путь истинный;

* трезвости и ясности ума;

* налаживании отношений с родными;

* прощении грехов.

Я часто слышу от прихожан: перед «Владимирской» особенно хорошо молиться, когда тяжело на душе, когда кажется, что все рушится. Молятся простыми словами или акафистом, прося Матерь Божию «утишить печаль» и «спасти грады и страны». Александр Брагин иерей