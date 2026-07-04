ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Белгород подвергся ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением. Также повреждения получили около шести автомобилей и фасад коммерческого предприятия. Аварийные бригады устраняют последствия удара, добавил мэр.

«К счастью, информации о пострадавших к этому моменту нет», — написал он.

Демидов также сообщил, что в результате атаки ВСУ в Белгороде произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. На место выехали пожарные. Вечером 3 июля, по данным главы города, украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом — дрон сдетонировал в дереве рядом со зданием. В результате взрыва повреждено остекление нескольких квартир. Пострадавших нет, уточнил Демидов.

Ранее в одном из российских регионов объявили ракетную опасность.