1 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

1 июля в России чествуют ветеранов боевых действий и поздравляют реставраторов и режиссеров. В Китае отмечают день основания компартии, а православные верующие — праздник в честь Боголюбской иконы Божией Матери. По народной традиции встречают Ярилин день — макушку лета. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 1 июля

* День ветеранов боевых действий

Памятная дата была учреждена в 2009 году в честь солдат и офицеров, принимавших участие в военных конфликтах за пределами страны. Она приурочена к 1 июля 1997 года, когда в Москве был создан Всероссийский союз ветеранов, объединивший участников событий в Афганистане, Чечне и других горячих точках. В этот день по всей стране проходят встречи ветеранов, возложения цветов к памятникам и концерты в честь тех, кто прошел через войну.

* День реставратора

Профессиональный праздник специалистов, которые возвращают к жизни памятники истории и культуры. В 1950 году в Москве был основан Центральный научно-реставрационный проектный институт — именно с этого момента началась современная история реставрации в стране. Реставраторы работают с фресками, иконами, старинными книгами и фасадами зданий, буквально возвращая прошлому его подлинный облик.

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* День режиссера

Это неофициальный профессиональный праздник творческих работников театра, кино, телевидения, радиовещания, цирка и эстрады в России. В этот день обычно проходят показы фильмов и спектаклей, творческие встречи и мастер-классы, а в театрах и вузах — капустники в честь наставников.

* Дeнь Нoвoй Мocквы

1 июля 2012 года территория Москвы увеличилась на 148 тысяч гектаров за счет земель к югу и юго-западу от города — это стало крупнейшим расширением столицы за многие десятилетия. Сегодня Новая Москва развивается по принципу «город в городе»: здесь строят метро, больницы, школы и создают рабочие места, чтобы жителям не приходилось ездить в центр по каждому вопросу.

* День добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства

Памятная дата, отсылающая к XVII веку, когда бурятские племена, населявшие побережье Байкала, мирно вошли в состав Московского царства без кровопролитных завоеваний. Отправной точкой считается лето 1666 года. Бурятия сохранила свою культуру, буддийские традиции и хозяйственный уклад, став частью многонационального государства. Этот день напоминает, что уважение к идентичности и диалог могут лежать в основе долгого сотрудничества.

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Необычные праздники 1 июля • Мeждунapoдный дeнь шутки. Неофициальный праздник для любителей юмора — 1 июля в соцсетях делятся мемами, анекдотами и устраивают ироничные флешмобы. • День изобретения солнцезащитных очков. Дата выбрана символически: в разгар лета самое время оценить этот полезный и стильный аксессуар, который, кстати, придумали еще в древности — эскимосы делали очки из костей животных с узкими прорезями, чтобы защитить глаза от снега. • Международный день куриных крылышек. Праздник учрежден в 1977 году бывшим мэром американского города Буффало Стэном Маковски. Классические «крылышки Буффало» появились в 1964 году.

Что отмечают в разных странах 1 июля

День образования Коммунистической партии — Китай. Главный государственный праздник КНР, установленный в честь основания партии в 1921 году. Первый съезд прошел в Шанхае в конце июня — начале июля, а датой празднования выбрали 1 июля. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, улицы украшают флагами и красными ленточками, а первые лица государства выступают с речами.

День Канады — Канада. Главный государственный праздник в честь объединения британских колоний в единый доминионсамоуправляющееся государство в рамках Британской империи 1 июля 1867 года. Тогда четыре провинции — Онтарио, Квебек, Новая Шотландия и Нью-Брансуик — образовали конфедерацию, положив начало новой стране. Позже к ним присоединились остальные провинции.

Дeнь Мaдeйpы — Пopтугaлия. Главный региональный праздник архипелага, который отмечают 1 июля в честь получения автономного статуса в 1976 году. Сегодня в столице Фуншале проходят парады, звучит традиционная музыка, выступают фольклорные ансамбли, а жители украшают балконы флагами. Главное угощение праздника — мадеразнаменитое местное вино и блюда из свежей рыбы.

Дня тартана — Австралия и Новая Зеландия. Праздник в честь шотландского наследия, которое глубоко укоренилось в культуре этих стран. Тартан — знаменитая клетчатая ткань, символ кланов и истории Шотландии. 1 июля 1782 года британский парламент отменил запрет на ношение шотландского национального костюма. Сегодня потомки шотландских переселенцев отмечают этот день парадами в килтах и танцами под волынку.

Религиозные праздники 1 июля

* Праздник Боголюбской иконы Божией Матери

Согласно церковному преданию, Боголюбская икона связана с событиями 1155 года. По пути из Вышгорода под Киевом во Владимир князю Андрею Боголюбскому явилась Богородица и указала место, где впоследствии были построены храм, монастырь и княжеская резиденция Боголюбово. В память об этом была создана Боголюбская икона. На ней Богородица изображена в полный рост с молитвенно поднятой правой рукой и свитком в левой, обращенной к Спасителю.

* День памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула

Православная церковь вспоминает трех святых воинов, пострадавших за Христову веру в начале II века. Леонтий, служивший в римской армии, отказался поклоняться языческим богам и своей стойкостью обратил в христианство двух сослуживцев — Ипатия и Феодула. Все трое были казнены, но их подвиг остался символом духовной силы. На иконах Леонтия изображают с копьем — знаком непоколебимости веры.

* День преподобного Леонтия, канонарха Печерского

В этот день также вспоминают преподобного Леонтия, жившего в XII веке и служившего в Киево-Печерской лавре. Он был канонархом — отвечал за порядок церковного пения и чтения во время богослужений. Своей жизнью он явил пример монашеской строгости и молитвенного труда. Его мощи покоятся в Ближних пещерах лавры, куда ежегодно приходят паломники за утешением и помощью.

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники 1 июля

Ярилин день (Макушка лета)

В народном календаре Ярилин день называли Макушкой лета. К этой дате солнце достигает пика своей силы, природа полностью расцветает, а земля наполняется энергией. В старину говорили: «После Ярилы день клонится к осени».

Ярило — древний славянский бог солнца, плодородия и страсти. Ему приносили венки из злаков, ягоды и свежий хлеб. Девушки пускали венки по воде, чтобы узнать суженого, а молодежь водила хороводы и жгла костры. В этот день нельзя было ссориться, жаловаться и лениться — считалось, что любое плохое слово может отразиться на урожае и благополучии семьи.

Именины 1 июля

* Александр;

* Виктор;

* Василий;

* Никанор;

* Сергей;

* Леонтий.

Приметы: что можно и что нельзя делать 1 июля

Приметы о погоде

Яркое солнце с утра — к теплой и сухой второй половине лета.

Жаркий день без ветра — пшеница уродится обильной.

Гром в Ярилин день — к долгому теплому августу.

Много росы утром — к доброму сенокосу.

Пчелы активны с самого рассвета — к ясной погоде на ближайшие дни.

Что можно делать 1 июля

* Умываться утренней росой — к здоровью и красоте.

* Собирать целебные травы — они набирают особую силу.

* Веселиться у костра и водить хороводы — к удаче.

* Встречать рассвет на природе — заряжаться энергией.

Что нельзя делать 1 июля

* Грустить и жаловаться — к неудаче.

* Ссориться и ругаться — к бедам.

* Хвастаться — к потере удачи.

* Начинать важные дела и давать деньги в долг — к проблемам.

Лунный календарь 1 июля

Фаза Луны: убывающая Луна, 16-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Козерог, а затем переходит в Водолей.

Астрологи считают день гармоничным. Он дает избыток сил — их лучше направить в творчество или спорт, иначе энергия может вылиться в агрессию. Убывающая Луна — время подводить итоги и завершать начатое.

Если верить прогнозам астрологов, в этот период стоит быть внимательнее с деньгами — есть риск необдуманных трат. А вот переговоры и командная работа, наоборот, обещают быть успешными. День недели — среда, удачная для переговоров и новых контактов.

Рожденные 1 июля — Раки, их стихия — вода, планета-управитель — Луна. Им свойственны чувствительность, заботливость и привязанность к дому.

Какие исторические события произошли 1 июля

* 1569 год — Польша и Великое княжество Литовское объединились в Речь Посполитую.

* 1798 год — Наполеон Бонапарт высадился в Египте и захватил Александрию.

* 1807 год — русская эскадра под командованием Дмитрия Сенявина разбила турецкий флот у Афона.

* 1859 год — впервые опубликована совместная работа Дарвина и Уоллеса о естественном отборе.

* 1882 год — в Петербурге, Москве, Одессе и Риге начали работать первые телефонные станции в России.

* 1911 год — биохимик Казимеж Функ впервые употребил слово «витамин».

* 1916 год — началась битва на Сомме — одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны.

* 1921 год — в Шанхае основана Коммунистическая партия Китая.

* 1944 год — в Бреттон-Вудсе открылась конференция, положившая начало созданию Международного валютного фонда и Всемирного банка.

* 1946 год — США провели первое после Второй мировой войны ядерное испытание на атолле Бикини.

* 1979 год — компания Sony представила первый в истории кассетный плеер Walkman.

* 1997 год — Гонконг официально возвращен Китаю после 156 лет британского правления.

* 2013 год — Хорватия стала 28-м государством — членом Европейского союза.

* 2018 год — сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, победив Испанию в серии пенальти.

Марио Фернандес и Денис Черышев радуются победе в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России, 2018 год Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Кто родился 1 июля

* В 1646 году родился Готфрид Вильгельм Лейбниц — немецкий философ, математик и изобретатель, один из создателей дифференциального исчисления.

* В 1804 году родилась Жорж Санд (Амандина Аврора Дюпен) — французская писательница, носившая мужской псевдоним и брюки, дружившая с Шопеном и Гюго.

* В 1873 году родилась Алис Ги-Блаше — французская режиссер, первая женщина в мире, ставшая кинопостановщиком и продюсером.

* В 1902 году родился Уильям Уайлер — американский кинорежиссер, снявший «Бен-Гура» и «Лучшие годы нашей жизни», трижды лауреат «Оскара».

* В 1916 году родилась Оливия де Хэвилленд — англо-американская актриса, сыгравшая Мелани Уилкс в «Унесенных ветром» и получившая два «Оскара».

* В 1934 году родился Сидни Поллак — американский режиссер, актер и продюсер, автор фильмов «Тутси» и «Из Африки».

* В 1961 году родилась принцесса Диана — леди Ди, принцесса Уэльская, символ благотворительности и человечности в британской монархии.

Кто скончался 1 июля • В 1876 году скончался Михаил Бакунин — русский философ, теоретик анархизма и революционер.

• В 1979 году скончался Всеволод Бобров — советский футболист и хоккеист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта.

• В 2002 году умер Михаил Круг — советский и российский певец, шансонье, поэт.

• В 2004 году скончался Марлон Брандо — американский актер, один из величайших в истории кино.

• В 2009 году скончалась Людмила Зыкина — советская и российская певица, народная артистка СССР.

Кто отмечает день рождения 1 июля

* 95 лет исполняется Станиславу Грофу — чешско-американскому психиатру, одному из основателей трансперсональной психологии.

* 95 лет исполняется Лесли Карон — французской балерине и актрисе, снявшейся в классических фильмах Голливуда.

* 65 лет исполняется Карлу Льюису — американскому легкоатлету, девятикратному олимпийскому чемпиону.

* 59 лет исполняется Памеле Андерсон — американской актрисе и фотомодели канадского происхождения, известной по роли Си Джей Паркер в телесериале «Спасатели Малибу».

* 55 лет исполняется Клэр Форлани — британской актрисе, известной по ролям в фильмах «Знакомьтесь, Джо Блэк» и «Мистер Бин на отдыхе».

* 49 лет исполняется Лив Тайлер — американской актрисе, известной по ролям в трилогии «Властелин колец» и фильме «Армагеддон».

* 41 год исполняется Лее Сейду — французской актрисе, лауреатке «Пальмовой ветви» за фильм «Жизнь Адель», звезде «007: Спектр» и «Французского вестника».

* 37 лет исполняется Ханне Мюррей — британской актрисе, сыгравшей в культовом сериале «Молокососы» и в «Игре престолов».