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Политика

«Ответят за Севастополь»: в Госдуме пообещали вернуть Украину в XVII век

Депутат Шеремет: Украина откатится в XVII век после ответа РФ за Севастополь
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Украина «погрузится в XVII век» после военного ответа ВС РФ на удары по Крыму и Севастополю, в результате которых город оказался обесточен, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Конечно, крымчане справятся, крымчане проходили уже все этапы энергетической блокады, нас этим не запугать. Но Киев должен помнить, что он ответит не только за Севастополь, но и за всю Россию», — подчеркнул парламентарий.

По словам Шеремета, после атак Украины на Крым и Севастополь военный ответ по Киеву будет неминуемым. Кроме того, российские вооруженные силы продолжат интенсивные удары по объектам энергетики Украины, указал он.

«Нет сомнений, что энергосистема [Украины] будет по-прежнему монотонно, методично переламываться и уничтожаться. Нет сомнения, что Украина погрузится как минимум в XVII – XVIII века», — сказал депутат.

До этого Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру города. По словам губернатора города Михаила Развожаева, на объектах введен особый режим, в настоящее время специалисты оценивают масштабы повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть электричество. Все экстренные службы находятся в полной готовности.

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