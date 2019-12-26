Застрелил сестру: страшное убийство в Приморье

В Приморском крае ребенок случайно застрелил четырехлетнюю сестру из охотничьего ружья. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По информации ведомства, в день трагедии отец оставил детей без присмотра, при этом забыв спрятать оружие в сейф. В итоге мальчик решил поиграть с ружьем и случайно выстрелил в младшую сестру. Следователи изъяли оружие с места происшествия — они оценят «факт небрежного хранения».

«Основная версия случившегося — это неосторожное обращение с оружием родителями. Семья у них полная, в поле зрения органов опеки и полиции никогда ранее не попадала», — сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Медведева.

По ее словам, мальчик любил сестру — сейчас ему оказывают психологическую помощь. Приморский Следственный комитет в свою очередь завел уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Похожая трагедия произошла в мае 2019 года. Тогда 10-летний школьник из Рязани случайно застрелил одноклассника. По данным регионального управления СК, ребенок решил показать ружье двум пришедшим к нему в гости товарищам. Нашел ключи от родительского сейфа и затем случайно выстрелил одному из друзей в грудь. Получивший ранение четвероклассник скончался в машине скорой помощи.

Зампред регионального правительства Лариса Крохалева отмечала, что ранее школьник уже пользовался оружием и умел заряжать его.

В итоге Следственным комитетом возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Ранее, 30 июля 2018 года, в городе Каспийске произошло еще одно ЧП. Там трехлетний ребенок случайно застрелил 30-летнюю мать, сообщало РИА «Дагестан» с ссылкой источник в правоохранительных органах.

«Мальчику три года. Каким-то образом ему в руки попалось оружие «Сайга». Он нажал на курок, и в результате произошел выстрел. Пуля попала в его мать около 30 лет, которая скончалась от полученного ранения», — отмечал собеседник агентства.

Тем не менее случаев, когда дети убивают намеренно, в криминальной истории России больше. Так, в сентябре 2019 года в городе Осташкове Тверской области арестовали подростка, которые избил своего приятеля на крыше одноэтажного заброшенного здания.

Пострадавшего доставили в центральную больницу, где врачи диагностировали у него травму рефлексогенных зон шеи. Спустя некоторое время подросток скончался.

По предварительной версии следствия, избивший сверстника школьник был в состоянии наркотического опьянения. Несовершеннолетний состоял на учете в ПДН, нигде не учился и не работал. Решением суда подростка заключили под стражу на два месяца. Расследование дела продолжается.

Еще одна драка школьников закончилась трагедией в июне 2019 года в поселке Полазна Пермского края. Там подросток до смерти избил приятеля за отказ поделиться сигаретой. Местный портал «Зори Плюс» уточнял, что погибший подросток учился в 11 классе. Вечером, когда произошло ЧП, юноши были в компании друзей, однако никто из них не помог пострадавшему. Как уточняли в СК, впоследствии школьнику вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось его спасти.

СМИ отмечали, что в момент трагедии подростки были трезвы. Парней растили благополучные семьи — в поле зрения полиции они ранее не попадали.

В итоге пермские правоохранители возбудили в отношении 17-летнего юноши уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Школьника арестовали — материалы дела уже переданы в суд.