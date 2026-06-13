В Ереване задержали математика Вербицкого. Он критиковал силовиков после теракта в «Крокусе»

Армянские правоохранители задержали в ереванском аэропорту Звартноц российского математика Михаила Вербицкого, находящегося в международном розыске по делу о призывах к терроризму. По словам его жены, мужчину могут экстрадировать, в связи с чем адвокат рекомендовал ему подать прошение о получении убежища.

В Ереване по запросу России задержали находящегося в розыске по уголовным делам математика, продюсера и блогера Михаила Вербицкого. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила его жена Юлия Фридман.

Она раскрыла, что мужчину задержали пограничники при попытке въехать в Армению, поскольку в РФ тот находился в списках разыскиваемых преступников, а между двумя странами заключены договоры о сотрудничестве. После этого Вербицкого доставили в отделение полиции.

По словам Фридман, Ереван соглашается на экстрадицию в Россию «в 2–3% случаев» и только при наличии в Уголовном кодексе Армении той же статьи, по которой подозреваемого разыскивают на родине.

«Проблема в том, что если дискредитация российской армии (одна из двух Мишиных статей) отсутствует в армянском законодательстве, то 205.2 — оправдание терроризма — как раз присутствует. Получил ее Миша, говоря словами тогдашней прессы, за то, что ставил под сомнение методы расследования теракта в ТЦК «Крокус»,

— написала жена задержанного.

Адвокат Вербицкого порекомендовал ему написать заявление о предоставлении политического убежища в Армении , раскрыла Фридман. Она добавила, что это в любом случае продлится долго, а ее муж точно не окажется на свободе в ближайшее время. Также, по ее словам, услуги адвоката обойдутся в $25 тысяч.

В полиции Армении подтвердили газете «Известия» факт задержания Вербицкого. Сообщалось, что изначально его поместили в комнату для задержанных в аэропорту Звартноц.

Кто такой Вербицкий и за что его разыскивают

Михаил Вербицкий — выпускник Мехмата МГУ. Он окончил аспирантуру Гарвардского университета с докторской степенью по математике. В разные годы сотрудничал с Институтом перспективных исследований в Принстоне, Институтом теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова, Университетом Глазго и Токийским университетом. С 2010 года преподавал на факультете математики Высшей школы экономики.

В 1998 году ученый основал независимую музыкальную звукозаписывающую компанию UR-REALIST. Лейбл выпустил более 40 альбомов, включая сборники группы «Гражданская оборона». Для многих записей Вербицкий сам выступал дизайнером обложек. С 2001-го математик начал вести блоги на различных площадках.

В 2015 году Вербицкий эмигрировал из России , опасаясь уголовного преследования. По его собственным словам, он считал, что его могут «утянуть следующим» после того, как в 2014 году он выступал свидетелем по делу публициста Бориса Стомахина (признан в РФ иностранным агентом), трижды осужденного за возбуждение религиозной ненависти, призывы к экстремизму и оправдание терроризма. В 2023 году ученый сообщил, что живет в Рио-де-Жанейро и работает в Национальном институте математики.

После начала СВО Вербицкий выступал с критикой спецоперации. Более того, он прямо призывал к нанесению ракетных ударов по России.

Также он выражал сомнения в официальной версии расследования теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. По его мнению, задержанные граждане Таджикистана не были причастны к преступлению, а признательные показания дали якобы под пытками. При этом информация о пытках официально не подтверждалась, а расследование подтвердило вину обвиняемых, в связи с чем 12 марта 2026 года суд приговорил их к пожизненному заключению.

В ноябре 2024 года в отношении Вербицкого возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Спустя два месяца его объявили в международный розыск, а также внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. В феврале 2025 года математик был заочно арестован, а в августе — оштрафован по административной статье о дискредитации российской армии.