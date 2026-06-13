14 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

14 июня по всему миру благодарят доноров за готовность помочь другим и спасти жизни. Сегодня также звучат поздравления в адрес банщиков и блогеров. В России отмечают два профессиональных праздника — сотрудников миграционной службы и работников текстильной и легкой промышленности. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 14 июня

* Всемирный день донора

В этот день в 1868 году появился на свет австрийский ученый Карл Ландштейнер, сумевший разделить кровь на четыре группы. В память о его открытии учредили Всемирный день донора. Он посвящен миллионам людей, которые делятся своей кровью для спасения других. В России по итогам 2025 года донорами стали более 1,4 млн человек. Хотя за добровольную сдачу крови полагаются денежные выплаты и дополнительный выходной, большинство россиян участвует в этой благородной акции бескорыстно.

* День работника миграционной службы России

Это профессиональный праздник сотрудников, которые занимаются вопросами паспортного учета, регистрацией граждан и контролем за пребыванием иностранцев в стране. Официально дату утвердили в 2007 году по указу президента. Но сама Федеральная миграционная служба (ФМС) была создана на 15 лет раньше — 14 июня 1992 года. Сегодня ее полномочия перешли к Главному управлению по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

* День работников текстильной и легкой промышленности

Легкая промышленность производит товары массового спроса: текстиль, одежду, обувь, кожгалантерею, а также продукцию для мебельной, химической, пищевой отраслей, сельского хозяйства и здравоохранения. Отрасль начала развиваться в XVIII веке с появлением прядильных машин и ткацких станков, хотя первые ремесленные навыки обработки льна, хлопка, шелка и шерсти возникли еще 6 тыс. лет до н. э. В России первые полотняные и суконные мануфактуры появились в XVII веке. Бурный рост пришелся на вторую половину XIX века с переходом на наемный труд. В СССР легкая промышленность продолжала активно развиваться. Праздник в честь работников отрасли был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году.

* Международный день блогера

Идея этого неформального праздника зародилась в 2004 году по инициативе группы интернет-пользователей из более 40 стран. Изначально он создавался для привлечения внимания к блогингу как к способу творческого самовыражения. Однако сегодня вокруг этой деятельности выстроена целая индустрия с огромным штатом сотрудников и внушительными финансовыми оборотами, так что праздник с полным правом можно считать профессиональным.

* Международный банный день

Владельцы и работники саун, хамамов и бань сегодня принимают поздравления. В 2007 году российские банщики обращались в Госдуму с просьбой сделать эту дату официальной, но законодатели не поддержали предложенное изменение в календарь праздников. Тем не менее это не мешает работникам парилен каждый год отмечать свой праздник.

Павел Львов/РИА Новости

Необычные праздники 14 июня • День клубничного торта. Праздник посвящен классическому десерту — слоеному торту с клубникой, который сочетает нежные коржи, взбитые сливки и сочную ароматную ягоду. Этот десерт появился в XVIII веке в Великобритании. • День бурбона. Бурбон — это американский виски из кукурузы (не менее 51%), который выдерживают в новых обожженных дубовых бочках. Официальным «отцом бурбона» считают баптистского священника Элайджу Крейга. • Международный день натуриста. Праздник появился в 1953 году. Натуризм часто путают с нудизмом, но есть разница. Натуризм — это не просто хождение без одежды, а глубокая жизненная философия, строящаяся на естественности, гармонии с природой, самоуважении и уважении к другим. Нудизм же чаще сводится к физическому наслаждению свободой от одежды.

Что отмечают в разных странах 14 июня

День американского флага — США. Праздник ведет свою историю с 1885 года. Сегодня американцы традиционно вывешивают флаги на своих домах, а в магазинах появляются специальные «звездно-полосатые» коллекции — от сувенирной продукции до одежды и письменных принадлежностей.

День матери — Афганистан. Это дань памяти матерям, потерявшим сыновей на войне. День призван подчеркнуть хрупкость и ценность жизни, а также выразить глубокую благодарность женщинам за их неоценимый вклад и материнский труд.

День отца — Бельгия. Праздник появился в XX веке, чтобы подчеркнуть роль отца в воспитании детей. В этот день проходят мероприятия в поддержку отцов-одиночек, а близким мужчинам дарят шоколад, самодельные открытки и цветы. Красные розы — для живого отца, белые — в память об ушедшем.

Дeнь Эpнecтo Чe Гeвapы — Куба. Сегодня кубинцы отмечают 98-ю годовщину со дня рождения знаменитого латиноамериканского команданте, символа революции и борьбы за свободу.

Мурал с Эрнесто Че Геварой на Кубе Global Look Press

Религиозные праздники 14 июня

* Собор всех святых, в земле Российской просиявших

Этот православный праздник отмечается в первое воскресенье Петрова поста. Он посвящен всем русским подвижникам веры — от первых мучеников до новейших исповедников. Его идея — показать духовное единство России через память о тех, кто своей жизнью и подвигом освятил ее историю.

Одними из первых канонизированных русских святых стали братья-страстотерпцы Борис и Глеб, прославленные в лике святых в XI веке. Со временем число известных подвижников росло. В XVI веке митрополит Макарий собрал их жития в 12-томный свод «Великие Четьи-Минеи». В XVII веке возник интерес к общему празднованию всех русских святых, появились первые службы. Однако после реформ патриарха Никона общецерковное празднование было временно оставлено. В Синодальный период (1721–1917 гг.), несмотря на подчинение Церкви государству, память о русских святых продолжала жить в народе и монастырях, что подготовило почву для восстановления праздника в XX веке.

Возрождение интереса началось при Николае II — тогда активно издавались жития и труды о русских святых. На Поместном соборе 1917–1918 годов по инициативе профессора Бориса Тураева (историка и византиниста) праздник был официально восстановлен. Определение Собора о восстановлении празднования было принято 26 августа (8 сентября по новому стилю) 1918 года. Праздновать его постановили в первое воскресенье Петрова поста.

* День памяти праведного Иоанна Кронштадтского

Святой отец Иоанн, известный как Кронштадтский чудотворец, родился в 1829 году в бедной семье в Архангельской губернии. Мальчик появился на свет слабым, но после крещения быстро пошел на поправку. Почти всю свою жизнь он прослужил в Андреевском соборе Кронштадта и прославился яркими проповедями, призывами к милосердию и вере. Прихожане верили, что по его молитвам исцелялись даже самые безнадежные больные. Сегодня в Санкт-Петербурге и других городах Иоанну Кронштадтскому установлены памятники, а его именем названы храмы.

* День памяти святого мученика Иустина

Иустин Философ — раннехристианский мученик и апологет защитник христианского учения II века. Родился около 100 года в Самарии в языческой семье. Он изучил все ведущие философские системы: стоиков, перипатетиков, пифагорейцев, платоников — но понял, что ни одна не ведет к Истинному Богу. Когда ему было около 30 лет (между 133 и 137 годами) Иустин встретил старца-христианина, который раскрыл ему суть Евангелия и посоветовал искать ответы в Писании, подкрепив поиск молитвой. После этого Иустин принял крещение, странствовал по Римской империи, открывал училища и проповедовал христианство. В 166 году его схватили вместе с соратниками (Харитоном, Евелпистом, Иераксом, Пеоном, Валерианом, Иустом и Харитой). За отказ принести жертву языческим богам все они были обезглавлены.

Народные праздники 14 июня

Устин — Брусничные губы

В древности на Руси в этот день поминали раннехристианского мученика Иустина Философа. Наши предки любили гадать по утренней заре, предсказывая будущий урожай на весь год. А вот девушки решали сердечные дела: если парень был слишком навязчив, его можно было «отвадить» с помощью ветки ивы, вставленной между своими и его следами. Если же кавалер был по душе, вечер следовало провести вместе — это сулило семейное благополучие.

Именины 14 июня

* Василий;

* Гавриил;

* Давид;

* Денис;

* Павел;

* Харитон;

* Вера.

Приметы: что можно и что нельзя делать 14 июня

* Приметы о погоде

Если утреннее небо на Устина чистое — рожь богато уродится

Утро дождливое — льна и конопли будет вдоволь.

Радуга раскинулась на небе с утра — после обеда жди дождя.

Грачи резвятся в поле — погода будет хорошей.

Лебеди вечером раскричались — скоро польет дождь.

Скворцы начали учить летать детенышей — пора снимать урожай гречихи.

Jkush/Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать 14 июня

* Супругам проявлять внимание друг к другу, а мужчинам — при необходимости попросить прощения у жен.

* Заняться уборкой, избавиться от ненужных вещей и навести порядок в доме.

* Полезно встать на восходе солнца и встретить день в хорошем настроении.

Что нельзя делать 14 июня

* Строить, чинить или даже ставить новые заборы — это предвещает несчастье, пожар или потревожит домового.

* Бездельничать, лениться, спать до обеда или оставлять дела незавершенными.

* Отказывать в милостыне — можно навлечь на себя беду.

* Давать деньги или еду в долг, занимать деньги или подписывать важные документы.

Лунный календарь 14 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 29-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Близнецы.

По мнению астрологов, сегодня лучше отложить все новые дела, крупные проекты и принятие важных финансовых решений. Это один из самых неблагоприятных дней для бизнес-активности.

Посвятите время спокойным, рутинным занятиям, не требующим больших усилий: приготовьте привычные блюда, проведите легкую уборку дома, посмотрите спокойный фильм. Согласно прогнозам, лучше избегать острых разговоров, ссор и любого стресса. В этот период крайне важно сохранять внутреннее спокойствие, проявлять терпимость к близким и контролировать свои эмоции, чтобы не спровоцировать затяжной конфликт.

14 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух, а правящая планета — Меркурий.

Какие исторические события произошли 14 июня

* 325 год — в городе Никее открылся первый Вселенский собор в истории христианства.

* 1783 год — на западном берегу Южной бухты в Крыму заложили первые каменные постройки. Это событие считается днем основания Севастополя. Изначально город создавался как база русской черноморской эскадры.

* 1834 год — американец Исаак Фишер запатентовал наждачную бумагу.

* 1940 год — нацисты в ходе Второй мировой войны заняли Париж.

* 1965 год — Боб Дилан записал в Нью-Йорке свою первую композицию с использованием электрогитары — «Like a Rolling Stone».

* 1995 год — банда под предводительством Шамиля Басаева захватила более 1600 заложников в больнице Буденновска в Ставропольском крае.

* 2018 год — в России стартовал чемпионат мира по футболу.

Александр Вильф/РИА Новости

Кто родился 14 июня

* В 1811 году родилась Гарриет Бичер-Стоу — американская писательница, автор «Хижины дяди Тома».

* В 1835 году родился Николай Рубинштейн — российский пианист, основатель Московской консерватории.

* В 1864 году родился Алоис Альцгеймер — немецкий психиатр и невролог, впервые описавший нейродегенеративное заболевание, которое позже получило его имя.

* В 1928 году родился Эрнесто Че Гевара — латиноамериканский революционер.

Кто скончался 14 июня • В 1920 году умер Макс Вебер — немецкий социолог, историк и экономист.

• В 1995 году умер Роджер Желязны — американский писатель-фантаст.

• В 2018 году умер Станислав Говорухин — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель.

Кто отмечает дни рождения 14 июня

* 80 лет исполняется Дональду Трампу — 47-му президенту США.

* 76 лет исполняется Семену Спиваку — народному артисту России, художественному руководителю Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке.

* 70 лет исполняется Елене Сафоновой — актрисе театра и кино («Зимняя вишня», «Такси-блюз»), заслуженной артистке России.

* 68 лет исполняется Олафу Шольцу — экс-канцлеру Германии.

* 65 лет исполняется Бою Джоржу — британскому музыканту, прославившемуся хитами «Do You Really Want To Hurt Me» и «Karma Chameleon».

* 57 лет исполняется Штеффи Граф — немецкой теннисистке, победительнице 22 турниров Большого шлема в одиночном разряде, олимпийской чемпионке.

* 36 лет исполняется Регине Тодоренко — телеведущей и блогерше.