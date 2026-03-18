Жительница Татарстана ушла на СВО после атаки дронов ВСУ на регион

Жительница Татарстана подписала контракт с Минобороны РФ и отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) после атаки дронов ВСУ на регион. Ее историю публикует RT.

По словам военнослужащей, первые беспилотники, долетевшие до Татарстана, атаковали общежитие в особой экономической зоне в Елабуге. Именно тогда у нее появилась мысль уйти в зону СВО.

«Тогда я вообще задумалась, как так получается, что они долетают до региона. Начала обучение и отправилась на СВО», — поделилась россиянка.

На линии фронта она занимается управлением любых типов БПЛА и может заменить оператора, штурмана, починить, собрать или настроить любой дрон. До СВО девушка работала заместителем начальника аварийно-спасательного подразделения в МЧС.

До этого уроженка Дербента и мать троих детей Ранита Мамедова отправилась в зону СВО вслед за мужем. Женщина хотела участвовать в спецоперации и поддержать мужа. Она служит радиосвязистом в разведывательном батальоне. Служба сопряжена для Раниты с трудностями – в апреле 2022 года не стало брата ее супруга.

Ранее родители девяти детей ушли на СВО добровольцами.

 
