Удар по зданию ЦБ и поврежденные дома: что известно об атаке ВСУ на Севастополь

Губернатор Развожаев сообщил о попадании ракеты ВСУ в здание ЦБ в Севастополе

Во время ночной атаки на Севастополь ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центробанка — загорелась крыша, а в соседних домах выбило окна и повредило балконы. По данным властей, украинские военные атаковали город беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Как Севастополь пережил комбинированный удар — в материале «Газеты.Ru».

Севастополь в ночь на 27 мая подвергся массированной комбинированной атаке. По словам губернатора Михаила Развожаева, ВСУ использовали беспилотники и, по предварительным данным, ракеты Storm Shadow. Основной удар пришелся по району Ластовой. Там ракета попала в здание Южного управления Центробанка — загорелась крыша строения.

«На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы», — добавил Развожаев.

Еще один удар пришелся по району улицы Гоголя, где повреждения получило административное здание, давно не использовавшееся.

« В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна , количество повреждений уточняется», — уточнил глава города.

Военные и мобильные огневые группы ночью отражали атаку над Северной стороной, Фиолентом, Севастопольской бухтой и бухтой Омега. Над городом сбили более 20 беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — призвал горожан Михаил Развожаев.

До этого он напомнил, что по решению оперштаба в городе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги . Теперь он звучит трижды и прекращается: так сделали для того, чтобы громкая сирена не мешала работе ПВО и мобильных огневых групп.

«Это вовсе не означает, что угроза миновала или тревога отменена. Следите за официальными сообщениями об отбое воздушной тревоги», — объяснил губернатор и попросил жителей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Перекрытие Крымского моста и работа ПВО

На фоне ночной атаки движение по Крымскому мосту временно перекрывали . Оператор переправы сообщил об ограничении около пяти утра, попросив находившихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

К девяти утра движение через мост окончательно восстановили. По данным оператора, затруднений на подъездах к пунктам досмотра с обеих сторон уже не было.

«Оперативные службы и представители следственных органов изучают места нанесенных ударов, предполагается, что противник мог использовать для удара по городу авиационные ракеты класса «воздух - земля», — прокомментировал атаку на Севастополь посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Минобороны РФ ранее сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 140 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны перехватили над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.