«Задачу можно решить за два-три дня». Из Турции вывозят застрявших российских туристов

Российских туристов, застрявших в Анталье после отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, начали вывозить в Россию. Туроператоры сообщили, что пассажиров разместили в гостиницах, а первые вывозные рейсы уже выполнены. По оценкам Российского союза туриндустрии, для полного возвращения туристов потребуется около 10–15 самолетов. Проблемы с перелетами возникли после того, как Росавиация не продлила перевозчику разрешение на полеты в РФ.

Российских туристов, застрявших в Анталье после отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, разместили в отелях, а их возвращение в Россию планируют организовать в ближайшие дни. Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

По его словам, туроператоры уже начали вывоз пассажиров, к настоящему моменту выполнены три рейса. Горин уточнил, что для полного возвращения туристов потребуется около 10–15 самолетов.

«Такую задачу можно решить за два-три дня. Если бы ситуация произошла в июле—августе, на вывоз туристов потребовались бы недели», — сказал Горин.

Сейчас туроператоры также решают вопрос с туристами, которые должны были отправиться в Турцию в июне, июле и последующие месяцы. По словам Горина, компании ведут переговоры с авиаперевозчиками о замене отмененных рейсов. Среди рассматриваемых вариантов — Turkish Airlines, Corendon Airlines и другие перевозчики.

Отмены рейсов и задержки туристов

Проблемы с авиасообщением возникли после того, как у Air Anka закончилось временное разрешение на выполнение полетов в Россию. Туристы сообщали о многократных переносах вылетов, после которых рейсы полностью отменялись. Некоторые пассажиры рассказывали, что отмены происходили уже после регистрации и сдачи багажа. Часть путешественников смогли пересадить на рейсы других авиакомпаний, однако многие столкнулись с задержками и ожиданием вылета в Анталье.

По данным Ассоциации туроператоров России, сложности с перелетами 26 и 27 мая возникли примерно у 2,1 тыс. российских туристов.

Отмены затронули сразу несколько направлений между Россией и Турцией. Речь идет о рейсах в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и ряд других городов.

Туроператоры сообщили, что все туристы, оставшиеся в Анталье из-за отмены рейсов, размещены в гостиницах. Для них организованы продление проживания, питание и трансферы.

Почему отменяют рейсы

В апреле туроператор Anex Tour перевел туристов из 11 российских городов с рейсов Azur Air на перевозку Air Anka. Позднее Росавиация не продлила турецкому перевозчику допуск на полеты после 25 мая. В ведомстве пояснили, что временные разрешения на чартерные программы выдавались только до этой даты, а заявки на новые рейсы не были согласованы с турецкой стороной.

Росавиация также подчеркнула, что дефицита перевозки между Россией и Турцией сейчас нет, поэтому необходимость в дополнительных допусках отсутствовала.

27 мая ведомство заявило, что Air Anka продала туроператору Anex свои провозные мощности до конца октября, несмотря на отсутствие действующего разрешения на полеты в Россию после 25 мая. Одновременно о корректировках расписания сообщила и авиакомпания Tailwind Airlines. Изменения затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.