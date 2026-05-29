Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество
ТВЗ

«Задачу можно решить за два-три дня». Из Турции вывозят застрявших российских туристов

Российский союз туриндустрии: застрявших в Турции туристов вывезут за 2-3 дня

Российских туристов, застрявших в Анталье после отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, начали вывозить в Россию. Туроператоры сообщили, что пассажиров разместили в гостиницах, а первые вывозные рейсы уже выполнены. По оценкам Российского союза туриндустрии, для полного возвращения туристов потребуется около 10–15 самолетов. Проблемы с перелетами возникли после того, как Росавиация не продлила перевозчику разрешение на полеты в РФ.

Российских туристов, застрявших в Анталье после отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, разместили в отелях, а их возвращение в Россию планируют организовать в ближайшие дни. Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

По его словам, туроператоры уже начали вывоз пассажиров, к настоящему моменту выполнены три рейса. Горин уточнил, что для полного возвращения туристов потребуется около 10–15 самолетов.

«Такую задачу можно решить за два-три дня. Если бы ситуация произошла в июле—августе, на вывоз туристов потребовались бы недели», — сказал Горин.

Сейчас туроператоры также решают вопрос с туристами, которые должны были отправиться в Турцию в июне, июле и последующие месяцы. По словам Горина, компании ведут переговоры с авиаперевозчиками о замене отмененных рейсов. Среди рассматриваемых вариантов — Turkish Airlines, Corendon Airlines и другие перевозчики.

Отмены рейсов и задержки туристов

Проблемы с авиасообщением возникли после того, как у Air Anka закончилось временное разрешение на выполнение полетов в Россию. Туристы сообщали о многократных переносах вылетов, после которых рейсы полностью отменялись. Некоторые пассажиры рассказывали, что отмены происходили уже после регистрации и сдачи багажа. Часть путешественников смогли пересадить на рейсы других авиакомпаний, однако многие столкнулись с задержками и ожиданием вылета в Анталье.

По данным Ассоциации туроператоров России, сложности с перелетами 26 и 27 мая возникли примерно у 2,1 тыс. российских туристов.

Отмены затронули сразу несколько направлений между Россией и Турцией. Речь идет о рейсах в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и ряд других городов.

Туроператоры сообщили, что все туристы, оставшиеся в Анталье из-за отмены рейсов, размещены в гостиницах. Для них организованы продление проживания, питание и трансферы.

Читайте также
«Четыре раза перенесли рейс»: сотни россиян застряли в Турции из-за авиакомпании Air Anka

Почему отменяют рейсы

В апреле туроператор Anex Tour перевел туристов из 11 российских городов с рейсов Azur Air на перевозку Air Anka. Позднее Росавиация не продлила турецкому перевозчику допуск на полеты после 25 мая. В ведомстве пояснили, что временные разрешения на чартерные программы выдавались только до этой даты, а заявки на новые рейсы не были согласованы с турецкой стороной.

Росавиация также подчеркнула, что дефицита перевозки между Россией и Турцией сейчас нет, поэтому необходимость в дополнительных допусках отсутствовала.

27 мая ведомство заявило, что Air Anka продала туроператору Anex свои провозные мощности до конца октября, несмотря на отсутствие действующего разрешения на полеты в Россию после 25 мая. Одновременно о корректировках расписания сообщила и авиакомпания Tailwind Airlines. Изменения затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.

Читайте также
«По копеечке»: в России предложили ввести сбор при выезде за границу

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!