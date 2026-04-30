СК завел более 9,7 тысячи дел о преступлениях украинских военных

Следственный комитет России завел более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего СК возбуждено 9 728 уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих. Завершено расследование 1 021 уголовного дела», — говорится в сообщении.

30 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мариуполе по расследованию преступлений украинской армии.

Он сообщил, что следователи обнаружили и эксгумировали останки 74 мирных жителей обнаружены в освобожденных населенных пунктах.

До этого Александр Хинштейн рассказал о попытках бойцов украинской армии отравить мирных жителей Суджи газом.

