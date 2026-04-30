Война США и Израиля против Ирана
СК завел почти 10 тыс. уголовных дел о преступлениях ВСУ

РИА Новости

Следственный комитет России завел более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего СК возбуждено 9 728 уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих. Завершено расследование 1 021 уголовного дела», — говорится в сообщении.

30 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мариуполе по расследованию преступлений украинской армии.

Он сообщил, что следователи обнаружили и эксгумировали останки 74 мирных жителей обнаружены в освобожденных населенных пунктах.

До этого Александр Хинштейн рассказал о попытках бойцов украинской армии отравить мирных жителей Суджи газом. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреливали подвалы домов курян и атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц.

Ранее в Португалии назвали спонсоров преступлений ВСУ в Курской области.

 
Теперь вы знаете
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
