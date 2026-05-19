«Не потерянное поколение»: как в России заново создают систему детских организаций

Для одних 19 мая — ностальгия по пионерскому детству. Для других — дата, о которой они почти ничего не знают. Но именно сейчас детские общественные организации в России переживают крупнейшее перерождение за десятилетия. Вместо формальной «обязаловки» — собственные проекты, акции, форумы и возможность быть услышанным. Почему государство снова делает ставку на детские организации и как «Движение первых» меняет подростковую среду — в материале «Газеты.Ru».

Перезагрузка детских сообществ

Тридцать лет назад казалось, что вместе с закрытием ВЛКСМ закончилась и эра детских объединений в России. А вместе с пионерскими галстуками канула в прошлое идея большого сообщества, которое давало подростку ощущение себя частью широкого детского движения за пределами школы и двора.

Молодежь 1990-х оказалась под сильным влиянием улицы, разрозненной массовой культуры и впоследствии интернета. Этот период времени отличался ростом подростковой преступности. А из-за отсутствия крепких социальных ориентиров у молодого поколения эксперты называли его «потерянным».

Сегодня ситуация меняется. Государство фактически заново выстраивает систему детских общественных организаций, но уже на совершенно другом уровне. Главная ставка теперь делается не на формальность и идеологию, а на возможность помочь ребенку найти себя, раскрыть способности и почувствовать, что он нужен своей стране.

Символом этой новой системы стало «Движение первых», наблюдательный совет которого возглавляет президент России Владимир Путин.

От скаутов до космонавтов

Традиция детских объединений для России — не новая история. Еще в начале XX века в стране активно развивалось скаутское движение. В советское время его место заняли октябрята и пионерия, через которые прошли десятки миллионов детей.

Именно из этой среды выходили будущие ученые, военные, инженеры, артисты и государственные деятели. Пионерами в свое время были Владимир Путин, Юрий Гагарин, Сергей Королев, Иосиф Кобзон, Эльдар Рязанов, Владислав Третьяк и тысячи других людей, определявших политическое, научное, культурное и спортивное развитие страны.

Эти организации были не просто «кружками по интересам». Они формировали среду, где ребенок учился ответственности, лидерству, взаимопомощи и ощущению общей цели.

После распада СССР эта система практически исчезла. И последствия оказались заметны довольно быстро.

«Когда государство перестает заниматься детьми, ими начинает заниматься улица», — фраза, не случайно ставшая крылатой. Это правда, которую невозможно игнорировать.

«Быть первыми»

Новая модель начала формироваться в 2022 году, когда было создано «Движение первых». За несколько лет организация превратилась в крупнейшее детско-молодежное сообщество страны.

По данным движения, сегодня в нем участвуют более 15 млн человек по всей России.

В 89 регионах страны работают более 48 тыс. первичных отделений — в школах, колледжах, вузах и молодежных центрах.

При этом организация не ограничивается только патриотическими проектами. Сегодня это огромная экосистема, где подростки могут заниматься медиа, наукой, экологией, волонтерством, спортом, технологиями, творчеством и предпринимательством.

У движения уже действует 25 федеральных флагманских проектов и более 1100 региональных инициатив.

Одним из самых массовых проектов «Движения первых» является всероссийский конкурс «Большая перемена». За за шесть сезонов он охватил более 7 млн человек.

Не «обязаловка», а социальный лифт

Главное отличие новой системы от советской — попытка уйти от формальности. Если раньше участие в детских организациях часто воспринималось как обязательная часть школьной жизни, то сейчас акцент делается на инициативе самих детей.

Внутри движения именно подростки предлагают проекты, создают медиа, организуют волонтерские акции, форумы и образовательные программы. Задача взрослых — не командовать, а помогать.

Именно поэтому «Движение первых» является не просто кружком или общественной организацией, а полноценным социальным лифтом. Когда школьник видит, что его идеи поддерживают, а проекты получают реальное финансирование, появляется совершенно другой уровень мотивации.

Только грантовый конкурс движения за три года поддержал почти 1700 инициатив, а общий объем финансирования составил 3,4 млрд рублей.

Возвращение живого общения

Еще один важный эффект детских объединений — возвращение подростков из цифровой изоляции в реальную жизнь. Сегодня значительная часть общения детей уходит в соцсети и мессенджеры. На этом фоне живые сообщества становятся особенно важны.

По сути, государство пытается заново создать среду, где ребенок может почувствовать себя нужным не только в интернете, но и в реальном мире — в команде, проекте, городе, стране.

Это подтверждают и социологические исследования. Так, по данным ВЦИОМ, 74% россиян считают, что участие в молодежных организациях дает подросткам больше возможностей для самореализации.

«Если ты есть — будь первым»

Сама философия движения сегодня строится вокруг простой идеи: ребенок должен не «отбывать участие», а понимать, зачем он здесь.

Миссия организации звучит как набор коротких, но емких принципов: «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми».

Именно поэтому сегодня государство уделяет этой системе такое внимание. Речь идет уже не просто о воспитании молодежи, а о попытке сформировать поколение, которое будет чувствовать ответственность за страну и понимать, что у него есть возможности влиять на будущее.

Пожалуй, главное изменение последних лет состоит именно в этом: детям снова начали говорить, что они нужны. И, судя по масштабу движения, миллионы подростков в это поверили.