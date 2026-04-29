Украина направила Израилю документы для ареста судна с «зерном из России»

ГП Украины заявила, что направила Израилю документы для ареста судна с зерном

Офис генпрокурора Украины направил Израилю документы для ареста судна с зерном, которое якобы собрали в новых регионах РФ. Об этом заявил глава ведомства Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

«Соответствующий запрос о международной правовой помощи уже направлен в компетентные органы государства Израиль. Сегодня наши документы уже находятся там», — написал он.

Киев настаивает на аресте судна и груза, обыске, изъятии судовой и грузовой документации, допросе членов экипажа, сообщил Кравченко.

До этого министр иностранных дел страны Андрей Сибига заявил, что Украина официально обратилась к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры в отношении судна с «российским зерном», которое Киев считает «украденным».

Спор между Украиной и Израилем начал разгораться после того, как 12 апреля в порту города Хайфы начали разгружать перевозящий зерно стоимостью €8,5 млн сухогруз «Абинск», который считают частью так называемого «теневого флота» РФ. По данным французской газеты Le Monde, судно вышло из порта Кавказ в Керченском проливе. 23 марта оно подошло к Хайфе, где три недели простояло на якоре, ожидая разрешения на вход.

Ранее в Израиле ответили на обвинения Украины.