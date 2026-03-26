«Весеннее обострение»: психиатр объяснил, какие болезни «просыпаются» весной

О «весеннем обострении» слышали все: этот термин давно стал частью массовой культуры, поводом для шуток и сюжетов в триллерах. Считается, что именно с первыми лучами солнца психиатрические клиники заполняются пациентами, а люди с ментальными особенностями становятся непредсказуемыми. Однако медицинская реальность сложнее киносценариев. О том, какие заболевания действительно зависят от календаря, а что является лишь мифом, «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, нарколог, д. м. н., эксперт телеканала «Доктор» Алексей Тер-Исраелян.

Несмотря на популярность образа «весеннего сумасшествия», научные данные не дают однозначного подтверждения, что шизофрения «любит» исключительно этот сезон. Исследования показывают, что сезонные пики обострений действительно существуют, но они не всегда привязаны к весне.

«Есть мнение, что большинство обострений происходит в холодные сезоны, такие как поздняя осень и зима, что противоречит распространенным представлениям о весенних пиках, — объясняет Тер-Исраелян. — Важно понимать: каждый случай уникален. Состояние пациента зависит от множества факторов: от климата и социальных изменений до личных обстоятельств».

Тем не менее основания говорить о сезонности есть, и весна в этом списке фигурирует наравне с другими переходными периодами.

Если для шизофрении сезонность — вопрос дискуссионный, то для ряда других расстройств динамика доказана клинически. В первую очередь речь идет о сезонном аффективном расстройстве (САР) и биполярном аффективном расстройстве (БАР).

САР (сезонное аффективное расстройство). Это специфический тип депрессии. Она накрывает человека осенью и зимой, когда световой день сокращается. Основные приметы: постоянная усталость, проблемы со сном и потеря интереса к жизни.

2. БАР (биполярное расстройство). Здесь сезонность проявляется классически: депрессивные эпизоды чаще приходятся на холодное время года, а маниакальные или гипоманиакальные (состояния аномально приподнятого настроения и активности) — на весну и лето.

3. Тревожные расстройства. У них нет такой яркой привязки к календарю, но недостаток света зимой может выступать триггером, усиливая постоянное беспокойство и физические симптомы вроде учащенного сердцебиения.

В природе все взаимосвязано, и человеческий мозг — не исключение. Главным дирижером наших состояний выступает световой день. Когда он удлиняется, в организме запускается процесс фотопериодизма — ответная реакция на изменение длины дня.

«Изменение светового дня влияет на физиологические процессы. Мы наблюдаем ускорение метаболизма и повышение активности как психических, так и физиологических процессов», — отмечает психиатр.

Ключевую роль играют гормоны и нейромедиаторы.

Мелатонин: весной его выработка снижается из-за обилия света, что заставляет организм переходить в режим «форсажа». Это может нарушить привычный режим и качество сна.

Серотонин, ацетилхолин, глутамат: уровень этих веществ, отвечающих за настроение и энергию, весной растет.

Весна — коварное время. С одной стороны, она дарит энергию, с другой — требует огромных ресурсов для адаптации. Для людей с «психической акцентуацией» (особенностями характера, граничащими с нормой) этот период становится испытанием.

«Весна — это время изменений, — говорит Тер-Исраелян. — У людей могут возникать трудности с адаптацией к новым условиям, что ведет к чувству тревоги и депрессии».

Свою лепту вносит и физиология: весенний гиповитаминоз и аллергии ослабляют иммунитет, что может спровоцировать подавленность. В то же время избыток солнечного света для людей с биполярным расстройством становится триггером мании: социальная активность растет, энергия бьет через край, и в какой-то момент психика перестает справляться с этим «топливом», переходя в фазу нездорового возбуждения.

Обострение редко случается мгновенно. Обычно ему предшествуют изменения, которые могут заметить сам пациент или его близкие. Эксперт рекомендует обращать внимание на следующие маркеры:

— настроение: увеличение тревожности или депрессии. Частые перепады настроения, раздражительность;

— энергия: усталость, отсутствие интереса к повседневным активностям, сложности с выполнением привычных задач;

— сон: бессонница или, наоборот, избыточная сонливость. Частые пробуждения ночью или сложность уснуть;

— аппетит: увеличение или снижение аппетита, резкие изменения в весе;

— социальная изоляция: избегание общения с друзьями и семьей, желание проводить время наедине. Уход от ранее любимых хобби и увлечений;

— двигательная активность: Замедленное движение или, наоборот, чрезмерная суетливость.

Важно не пропустить момент, когда «просто плохое настроение» превращается в клиническую проблему. Существуют ситуации, в которых обращение к врачу должно быть незамедлительным.

«Срочно нужно обращаться к специалисту, если появляются мысли о причинении вреда себе или окружающим, — предупреждает врач-психиатр. — Также критичным является резкое ухудшение состояния, которое мешает человеку работать или обслуживать себя в быту».

Если тревожные симптомы не проходят в течение нескольких недель и начинают ощутимо снижать качество жизни, не стоит ждать, пока «само пройдет» с наступлением лета. Ранняя помощь позволяет скорректировать гормональный и нейромедиаторный фон, предотвратив развитие тяжелого приступа. Помните: весна должна быть временем обновления, а не борьбы за выживание.

Ранее были названы утренние привычки, которые мешают похудеть.