Мигрант напал на трехлетнюю девочку и вырвал ей зубы на глазах у матери

В США задержали индийца за нападение на трехлетнюю девочку и ее мать

В США агрессивный мигрант напал на мать с ребенком, сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 18 апреля в Сан-Антонио, штат Техас. Трехлетняя девочка и ее мать Габриэлла Перес отдыхали в парке Эспада. После посещения туалета на них напал мужчина в психотическом состоянии. Он схватил женщину за волосы, ударил ее в челюсть, затем повалил ребенка, вонзил пальцы в глаза, укусил за лицо и вырвав два зуба. Очевидцы удерживали нападавшего до полиции.

Подозреваемым оказался 24-летний гражданин Индии Атарву Вьяса. Как сообщается, мужчина въехал в США по студенческой визе в 2023 году, которую окончательно аннулировали в апреле 2025-го, и ранее был арестован за нападение с применением насилия в кампусе Техасского университета.

На этот раз Вьясу обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений ребенку, нападении и незаконном въезде на территорию США. По некоторым данным, перед инцидентом он принял сильнодействующий концентрат каннабиса, который может вызывать психоз и паранойю, а также нарушение контроля над импульсами.

Девочку госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь. Семья пострадавшей собирает средства на GoFundMe для реабилитации ребенка.

