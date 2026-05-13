«Влияние Фадеева очень велико»: юрист раскрыл, что ждет певицу Линду после допроса

Юрист Тимур Харди заявил, что вероятность перевода певицы Линды из свидетеля в соучастники преступления составляет 90%. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что дело не прекратят, даже если Максим Фадеев помирится с бывшей подопечной.

По словам Харди, о наказании для Линды пока говорить рано, так как не до конца ясен ее процессуальный статус. Если следствие не найдет доказательств ее прямого участия в совершении преступления, ей ничего не грозит. Однако, как подчеркнул юрист, если она окажется соучастницей, то суд может назначить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей за мошенничество, совершенное организованной группой.

«Соучастие может быть разное. Например, она могла просто подписать документы, которые ей дали, не зная о преступном характере этих действий. В таком случае более строгую ответственность понесут исполнители — те, кто непосредственно совершил мошенничество. Вероятность перевода Линды из свидетеля в соучастники довольно высокая. Я бы оценил ее в 90%. Практика показывает, что свидетелей принудительно приводят на допрос лишь тогда, когда следствие уже предполагает, что этот человек на самом деле принимал участие в совершении преступного деяния», — рассказал Харди.

Также юрист отметил, что большое значение в деле имеет главный потерпевший — продюсер Максим Фадеев. Он заявил, что композитор может признать, что подпись все же похожа на его собственную и, возможно, он сам подписывал документы. Кроме того, по словам Харди, Фадеев может подать гражданский иск о взыскании недополученных авторских отчислений.

«Влияние главного потерпевшего, Максима Фадеева, действительно очень велико. Однако все не так просто — дело не прекратят, даже если он откажется от обвинений. Это дело частно-публичного обвинения, и его главная особенность в том, что оно возбуждается по заявлению потерпевшего, но не подлежит прекращению в связи с примирением сторон (ч. 3 ст. 20 УПК РФ). Однако от него по-прежнему многое зависит. <…> Если в итоге он от иска откажется, это будет яркий сигнал для суда — имущественные претензии исчерпаны. Это могут учесть при вынесении приговора и назначить, например, условный срок», — подчеркнул юрист.

Певицу Линду доставили на допрос 12 мая. По версии следствия, артистка оформила права на песни вместе с директором компании «Профит», хотя с юридической стороны они принадлежали Максиму Фадееву.

Ранее Максим Фадеев заявил, что 30 лет пытался мирно урегулировать конфликт с Линдой.