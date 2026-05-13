Певица Линда стала подозреваемой по уголовному делу

Певица Линда (Светлана Гейман) стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как утверждает издание, исполнительница получила новый процессуальный статус после допроса, проведенного 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Изначально Гейман была доставлена на беседу в качестве свидетеля.

Также, как заявляет «Ъ», следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении артистки меры пресечения.

Певицу Линду доставили на допрос 12 мая. По версии следствия, артистка оформила права на песни вместе с директором компании «Профит», хотя с юридической стороны они принадлежали Максиму Фадееву.

Позднее Фадеев рассказал, он 30 лет пытался урегулировать конфликт мирно и защитить свои авторские права, но это не дало результата. Законный путь в этой ситуации Фадеев назвал единственно возможным. Продюсер отказался комментировать процессуальные действия и предложил дождаться правовой оценки конфликта от следствия и суда.

