Стало известно, кто убил экс-депутата Рады Киву

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву в России убили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокурор уточнил, что преступники руководствовались мотивами личной неприязни и использовали для убийства украинского политика сведения, которые им предоставил бизнесмен Араик Амирханян – знакомый Кивы и фигурант уголовного дела о хищении средств.

Отмечается, что сейчас в Мособлсуде идет рассмотрение дела Амирханяна по обвинению в пособничестве (содействии) в убийстве Кивы путем предоставления информации и незаконном обороте оружия.

По словам прокурора, бизнесмен испытывал к Киве личную неприязнь, из-за того, что экс-депутат не хотел помогать ему с освобождением от уголовной ответственности. Обвиняемый выдал сообщникам сведения о политике, полученные в ходе личного общения – рассказал, где тот живет в России, его распорядок дня, передвижения и образ жизни. При этом, как утверждает обвинитель, бизнесмен знал, что эти сведения будут использованы для убийства.

В декабре 2023 года в Подмосковье выстрелом в голову был убит экс-депутат Рады Илья Кива, перед началом спецоперации перебравшийся в Россию и запросивший политическое убежище.

Ранее присяжные приступили к делу бизнесмена Амирханяна об убийстве депутата Рады.