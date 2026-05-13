Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Стало известно, кто убил экс-депутата Рады Киву

РИА: экс-депутата Рады Киву убили два сотрудника украинской спецслужбы
РИА Новости

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву в России убили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокурор уточнил, что преступники руководствовались мотивами личной неприязни и использовали для убийства украинского политика сведения, которые им предоставил бизнесмен Араик Амирханян – знакомый Кивы и фигурант уголовного дела о хищении средств.

Отмечается, что сейчас в Мособлсуде идет рассмотрение дела Амирханяна по обвинению в пособничестве (содействии) в убийстве Кивы путем предоставления информации и незаконном обороте оружия.

По словам прокурора, бизнесмен испытывал к Киве личную неприязнь, из-за того, что экс-депутат не хотел помогать ему с освобождением от уголовной ответственности. Обвиняемый выдал сообщникам сведения о политике, полученные в ходе личного общения – рассказал, где тот живет в России, его распорядок дня, передвижения и образ жизни. При этом, как утверждает обвинитель, бизнесмен знал, что эти сведения будут использованы для убийства.

В декабре 2023 года в Подмосковье выстрелом в голову был убит экс-депутат Рады Илья Кива, перед началом спецоперации перебравшийся в Россию и запросивший политическое убежище.

Ранее присяжные приступили к делу бизнесмена Амирханяна об убийстве депутата Рады.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!