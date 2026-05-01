Как в России вернули уважение к человеку труда

В День весны и труда в России все чаще говорят не столько о символике праздника, сколько о его смысловом содержании. За последние годы поддержка трудящихся и уважение к результатам работы каждого отдельного специалиста стала частью государственной повестки и общественного консенсуса. Акцент на ценности созидательной деятельности, который последовательно продвигает президент России Владимир Путин, заметно изменил отношение к рабочим профессиям и людям, стоящим за ними. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Новая ценность труда

Сегодня социология фиксирует сдвиг, который еще десять лет назад казался маловероятным. По данным ВЦИОМ, 72% россиян считают рабочий труд престижным. Исследование Rockwool и платформы hh.ru показало, что почти половина граждан страны (45%) называют квалифицированные рабочие профессии наиболее уважаемыми.

Опросы полностью подтверждаются и реальной экономикой. По информации Роструда, на рынке стабильно востребованы швеи, монтажники, электрогазосварщики и водители. Другими словами, спрос на специалистов реального сектора продолжает расти, а вместе с ним — и их статус.

Тренд на труд

Пожалуй, самый показательный индикатор — карьерные предпочтения молодежи. В 2025 году российские колледжи приняли рекордные 1,3 млн студентов, а число заявлений достигло 3,3 млн.

Как сообщили в министерстве просвещения России, почти две трети выпускников 9-х классов выбирают сейчас среднее профессиональное образование.

Это наглядно свидетельствует о переломе в общественном сознании: рабочая специальность уже не воспринимается с пренебрежением, как вынужденный и непрестижный труд. Напротив, «На завод» из шутливо-ироничного замечания стало уважаемым выбором, который ассоциируется с карьерным ростом, хорошим доходом и профессиональной самореализацией. Сами заводы, к слову, тоже трансформировались — сегодня это передовые сверхтехнологичные предприятия, работа на которых требует целый комплекс высокоинтеллектуальных навыков.

Праздник как отражение тенденции

Меняется и само восприятие россиянами 1 мая. Если раньше праздник считали исключительно выходным днем, то сегодня он все чаще становится еще одним поводом для гордости за свои профессиональные достижения.

Яркий пример — всероссийская акция #ДелоЖизни. Это флешмоб, в рамках которого представители разных профессий, которые искренне любят свою работу, публикуют посты с рассказом о том, как спасают жизни, разрабатывают технологии, строят, учат детей и способствуют своим трудом развитию страны.

В соцсетях размещены уже тысячи историй. В частности, к флешмобу присоединились сотрудники сразу трех филиалов «Атомтехэнерго»: Калининского, Ростовского и Нововоронежского. Они подчеркнули, что сегодня работа — это путь к самореализации и возможность найти свое настоящее призвание.

Работники АО «Газпром газораспределение Иваново» поделились, что для них профессия — любимое дело.

«Это призвание, вклад в развитие российской экономики и общества. А еще наше #ДелоЖизни помогает нам развиваться, приносить пользу стране и становиться лучше каждый день», — говорится в публикации.

Согласны с этим и российские атомщики. Машиностроительный дивизион «Росатома» подчеркнул, что труд его сотрудников вносит большой вклад в достижение технологического суверенитета России.

В рамках флешмоба компания рассказала о Наталье Саратовской с завода «ЗиО-Подольск». Она варила парогенераторы для АЭС в России и за рубежом, участвовала в проекте «Прорыв», в ходе которого создавалось оборудование для реактора со свинцовым теплоносителем.

Сегодня специализация Саратовской — атомные ледоколы. С ее участием изготовлены две мощные реакторные установки РИТМ-400, которые позволят ледоколу ломать 4-метровые льды и проводить суда по Северному морскому пути широким фарватером.

Павел Львов/РИА Новости

Михаил Мохов, слесарь механосборочных работ пятого разряда завода «Киров-Энергомаш», разрабатывающего и собирающего судовые турбогенераторы для ледоколов и плавучих энергоблоков, в своем аккаунте поделился, что его проект «Оптимизация технологического процесса по сборке командного блока» был признан лучшим заводским ПСР-проектом 2024 года.

Общий стаж Мохова в турбиностроении — 8 лет. Он отмечен званием «Лучший по профессии», став серебряным призером во внутризаводском соревновании, а также отстоял честь завода, взяв серебро и бронзу в третьем дивизиональном и отраслевом этапах чемпионата по применению подходов и инструментов производственной системы «Росатома».

«На производстве я решаю сложные и интересные задачи по сборке и настройке выпускаемых заводом изделий. Всегда стремлюсь быть ценным и полезным для окружающих! #ДелоЖизни — путь к лучшей версии себя!», — считает Мохов.

Такие публикации наглядно подтверждают, что сегодня труд для россиян — не просто источник дохода, а осознанная и вдумчивая созидательная деятельность, а также главный вектор самореализации и личностного роста.

Экономика уважения

Эксперты связывают эти изменения с комплексной государственной политикой. Член экспертного клуба «Дигория», победитель конкурса социальных архитекторов Алексей Филимонов, подчеркивает: рынок труда в России сегодня фактически стал «рынком работника» — кадровый голод конвертируется в опережающий рост доходов.

«Рекордная занятость, растущие зарплаты и адресные инвестиции в квалификацию образуют несущий каркас экономического суверенитета. Каждый, кто готов работать, сегодня защищен государством, а его доход и профессиональное развитие становятся фундаментом общего национального успеха», — отметил он.

В феврале 2026 года безработица достигла исторического минимума — 2,1%. Рост зарплат и доходов, повышение МРОТ до 27 093 рублей, а также программы переобучения формируют новую экономическую реальность.

По словам Филимонова, дефицит людей заставляет бизнес платить больше. За 2025 год номинальная зарплата выросла на 13,5%, реальная — на 4,4%, а реальные располагаемые доходы подскочили на 7,4%. Среднемесячный доход россиянина достиг 75 тысяч рублей, при этом оперативная планка октября 2025 года — уже 99 707 рублей (+14,3% год к году).

пресс-служба «Газпром нефти»

«Государство страхует этот рост: с 1 января 2026 года МРОТ повышен на 20,7%, до 27 093 рублей – на треть выше прожиточного минимума, что затронуло почти 5 млн работающих россиян. Как следствие, уровень бедности сократился до рекордных 6,7%», — подчеркнул Филимонов.

Одновременно, добавил он, ускоряется «пересборка» человеческого капитала. В рамках нацпроекта «Кадры» 102,7 тысячи человек прошли бесплатное переобучение по 360 профессиям, при этом 80% выпускников сразу трудоустроились.

Возрождается и система СПО: 63% девятиклассников выбрали колледжи, подав в 2025 году 3,5 млн заявлений (на 900 тысяч больше, чем годом ранее), а бюджетная сетка расширена до 850,8 тысячи мест.

Социолог Илья Ухов отмечает и ценностный аспект: политика государства направлена не только на материальную поддержку, но и на формирование уважения к труду как общественной норме.

Илья Питалев/РИА Новости

«Президент Путин системно защищает интересы людей труда. В России за последние годы немало сделано для изменения ценностных установок — труд на благо общества становится важным фактором консолидации и единения народа России. Люди видят и ценят ту большую работу, которую проводит государство по формированию новой экономики, созданию условий для повышения заработных плат, защиты интересов людей труда», — уверен Ухов.

Социолог подчеркнул, что глава государства на каждодневной основе занимается социальными вопросами, что способствует формированию в стране атмосферы уважения и высокой востребованности любого труда.

Стратегический приоритет

Подход, при котором труд рассматривается как ключевая ценность, стал важной частью государственной стратегии. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что защита интересов трудящихся — одна из приоритетных задач, решаемых совместно государством, бизнесом и профсоюзами.

И речь здесь идет не только о зарплатах или обеспечении занятости, но и о признании: вклад каждого человека, будь то слесарь, тракторист, композитор или ученый, крайне важен для страны.

Благодаря этому праздник весны и труда в современной России постепенно возвращает свое изначальное значение: это уже не просто красная дата в календаре, а символ новой социальной реальности, в которой труд — не формальность, а повод для уважения и основа развития и национального единства.