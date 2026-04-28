«Упростит поиск». Домашних животных чипируют и внесут в единый реестр

В Госдуму внесли новый законопроект о создании единого реестра домашних животных и обязательной маркировке питомцев. По мнению авторов инициативы из петербургского законодательного собрания, это позволит сократить число бездомных собак и кошек. В правительстве напомнили, что в 2025 году поддержали подобный законопроект. Ожидается, что Госдума рассмотрит его в первом чтении после окончания сентябрьских выборов.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать владельцев домашних животных маркировать своих питомцев и регистрировать их для внесения в единый реестр. Документ опубликован в парламентской базе данных.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в законы «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии».

«Принятие проекта федерального закона позволит создать единый реестр домашних животных Российской Федерации, что позволит упростить поиск владельца животного в случае его потери»,

— сказано в пояснительной записке.

Петербургские депутаты отметили, что многие бездомные животные в прошлом либо потерялись, либо их выбросили хозяева, а потому ведение списка сможет снизить число безнадзорных кошек и собак . Также внесение питомцев в единую базу позволит легко находить их владельцев в случае, если животные причинят кому-либо ущерб, добавляют авторы инициативы. Они указали, что сейчас в ряде регионов уже действуют локальные базы и правила, однако при переезде россиян сведения в них теряют актуальность. Создание же единого реестра, объединяющего все существующие, избавит людей от необходимости повторно регистрировать питомца при смене места жительства.

В случае принятия закона конкретный перечень видов животных, которых потребуется чипировать (либо маркировать иным способом), определит правительство. Также его члены решат, как именно будет организовано внесение данных в перечень, в какой срок после приобретения потребуется маркировать питомцев и какие именно данные о животных и их владельцах потребуется фиксировать.

Не первая попытка

В самом кабмине в отзыве напомнили, что ранее уже поддержали похожий законопроект по учету домашних животных при условии его доработки.

«В связи с этим дальнейшую работу по данному вопросу целесообразно продолжить в рамках рассмотрения указанного проекта федерального закона», — добавили в правительстве.

Как отмечает ТАСС, речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в сентябре 2025 года группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Тот документ также предлагал ввести обязательную маркировку и учет некоторых видов питомцев.

Инициативу собирались рассмотреть в ходе заседания 20 января 2026 года, однако это не произошло. Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в Госдуме, депутаты решили перенести слушание законопроекта на период после проведения выборов, которые состоятся 18–20 сентября.

«Власти хотели бы избежать недовольства россиян из-за дополнительных расходов на питомцев в период избирательной кампании»,

— сказал тогда один из собеседников издания.

В газете отметили, что документом предлагалось бесплатно вносить животных в государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), однако чипирование питомцев (стоимость которого составляет в среднем от 500 до 3000 рублей) все равно требовалось проводить за счет владельцев . Кроме того, в отзыве правительства говорилось, что доработка «ВетИС» обошлась бы в 67,5 млн рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в комментарии «Парламентской газете» рассказал, что по планам внести питомца в реестр можно будет в ближайшей ветеринарной клинике, которая подключена к государственной базе данных. При этом специально ради этого туда можно будет не ходить, а сделать все во время плановой вакцинации.

Согласно опросу, результаты которого публикует aif.ru, введение обязательной регистрации домашних животных поддерживают 41% россиян. 32% согласны на введение такой меры в отношении собак пород, внесенных в перечень потенциально опасных. 18% респондентов против любого учета животных, а 9% не волнует этот вопрос.

Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко в разговоре с «Газетой.Ru» указывала на отсутствие систем регистрации домашних животных в большинстве регионов страны.

«Это создает сложности в борьбе с бесконтрольным разведением питомцев, а также в вопросах профилактики заболеваний и предотвращения роста бездомных животных»,

— констатировала ветврач.