«Это вопрос политический»: Соловьев отказался извиняться перед премьером Италии

Телеведущая Виктория Боня во время эфира предложила Владимиру Соловьеву принести извинения премьер-министру Италии Джордже Мелони, однако тот отказался.

В ходе обсуждения темы высказываний в адрес женщин Соловьев заявил, что Россия первой справилась с мизогинной повесткой. Боня, в свою очередь, призвала его извиниться перед Мелони, как перед женщиной, но ведущий дал понять, что не считает это необходимым.

«Но она не премьер-министр Италии? Я ее вообще не оскорбляю как женщину. Это вопрос политический», — объяснил он.

Соловьев также отметил, что итальянские политики и вовсе допускали резкие высказывания в адрес президента России, и это не вызывало реакции внутри страны.

В апреле ведущий в эфире своей программы использовал в адрес Мелони оскорбительные выражения: puta (с ит. «падшая женщина») и «фашистская тварь». Его высказывание получило широкий резонанс в итальянских СМИ. Позже сама Мелони прокомментировала ситуацию, заявив, что, по ее мнению, подобные высказывания не дают права их автору рассуждать о последовательности и свободе.

Тем не менее перед Боней Соловьев во время эфира все же извинился, но поспешил опровергнуть ее утверждение, что он — якобы главный мизогин России.

