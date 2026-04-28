28 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

28 апреля в России — профессиональный праздник у работников скорой помощи. Всемирный день охраны труда напоминает о важности безопасных условий на рабочем месте. По народному календарю — Пудов день, на Руси сегодня было принято осматривать пчелиные ульи. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 28 апреля

* День работников скорой медицинской помощи

28 апреля 1898 года в Москве были созданы первые в стране станции скорой помощи. Дата стала профессиональным праздником тех, кто ежедневно спасает жизни. От действий сотрудников скорой часто зависит дальнейшее течение заболевания, а порой это вопрос жизни и смерти.

День работников скорой помощи учредили в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Сегодня поздравляют всех сотрудников экстренных бригад — врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, водителей, диспетчеров.

* Всемирный день охраны труда

Дату отмечают с 2003 года по инициативе Международной организации труда (МОТ). Ее предшественником был День памяти погибших работников, впервые проведенный профсоюзами США и Канады 28 апреля 1989 года.

В организациях и на предприятиях в этот день проходят лекции по технике безопасности, тренировки, учения и даже конкурсы — например, по надеванию каски на скорость. Главная задача — обратить внимание работодателей на создание безопасных условий труда и предотвратить травматизм и гибель людей на работе.

* День химической безопасности в России

Эта неофициальная, но важная дата отмечается с 1997 года по инициативе экологов-общественников. В этот день в 1974 году на Новочебоксарском заводе, где производилось химическое оружие, произошел пожар. В воздух попали тонны отравляющих веществ. Благодаря мужеству пожарных и работников предприятия удалось избежать катастрофических последствий возгорания. Данные об этом инциденте оставались засекреченными до 1990-х годов.

В День химической безопасности проходят лекции, семинары, тематические уроки для школьников и студентов, а в СМИ — профилактические кампании, напоминающие о том, что химическая безопасность затрагивает широкий круг вопросов: от правил хранения бытовой химии до контроля на производствах.

* День выгорания

По данным психологического сервиса «Ясно», свыше 70% россиян хотя бы раз в жизни испытывали симптомы выгорания хронического эмоционального и физического истощения, чаще всего вызванного работой. Это состояние опасно для человека: оно может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, привести к депрессии и социальной изоляции. День выгорания призван напомнить о важности баланса между работой и личной жизнью: качественный отдых — это прямая инвестиция в эффективный труд.

Веселые праздники 28 апреля День французского бульдога. Эти забавные песики с бульдожьим упорством ворвались в наши сердца и соцсети и даже заняли место на модных показах. Еще больше популярности им добавил мем, появившийся буквально несколько недель назад: белый бульдог беззаботно катается на серфе. День черничного пирога. Американцы обожают праздники в честь еды и практически для каждого блюда у них есть своя дата. Черника играет важную роль в культурном коде США, местные фермеры выращивают ее с XVIII века, а десерт на ее основе давно стал символом домашнего уюта и бабушкиной выпечки. День «Поцелуй свою вторую половинку». Праздник появился в интернете в начале 2010-х, и с тех пор его подхватили блогеры, парочки и просто романтики. Главное условие — поцелуй должен быть искренним. День призван укрепить отношения, добавить в них нежности и тепла.

Что отмечают в разных странах 28 апреля

День поэзии — Индонезия. 28 апреля в стране чтят память национального поэта Чайрила Анвара, который ушел из жизни в этот день в 1949 году. Творивший в эпоху борьбы за независимость, он стал символом свободы и самовыражения для целого поколения. В честь праздника устраивают литературные чтения, поэтические конкурсы и дискуссии, а в соцсетях публикуют строки любимых стихотворений.

День святого Пьера Шанеля — Уоллис и Футуна. Эти острова в южной части Тихого океана находятся во владении Франции. Католический миссионер Пьер Шанель прибыл на остров Футуна в 1837 году. Но через четыре года местный вождь разглядел в его проповедях угрозу своей власти и убил святого. Произошло это 28 апреля 1841 года. Пьер Шанель считается первым христианским мучеником Океании. Праздник в честь святого — один из главных на островах.

День национальных героев — Барбадос. 28 апреля на родине рома, песка и певицы Рианны вспоминают национальных героев: политиков, борцов за свободу, культурных деятелей. В патриотический праздник проходят концерты, парады и другие знаковые мероприятия.

Религиозные праздники 28 апреля

* День апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима

Три апостола от семидесяти последователи Христа, проповедовавшие его учение в I веке Аристарх, Пуд и Трофим были учениками апостола Павла, участвовали в его миссиях, несли христианство язычникам и пострадали за веру. История каждого из них описана в Новом Завете.

В день памяти апостолов верующие читают молитвы о стойкости духа, помощи в трудных ситуациях, мужестве и вере.

Народные праздники 28 апреля

Пудов день

День посвящен апостолу от семидесяти Пуду, его другие названия — Святой Пуд и Пчелиный день. Особенно он был важен для пасечников. Пчела в народе считалась «божьей угодницей», поэтому к ее пробуждению относились с почтением. Если весна была ранней, именно в этот день ульи выносили из омшаников (зимних убежищ) на свежий воздух и говорили: «На Святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Чтобы меда было много, славяне читали заговор, а хозяйки ставили на стол оставшийся с зимы мед.

День считался благоприятным для начала сельхозработ. Другая поговорка гласила: «На Пуда земля пудом наливается», то есть почва напитывается влагой и становится тяжелой, готовой к посеву.

Люди верили, что если на Пуда небо хмурое, но без дождя — год будет урожайным. Если же уронить что-то тяжелое — «Пуд счастья в дом придет»

Именины 28 апреля

* Александр,

* Анастасия,

* Андрей,

* Аристарх,

* Василиса,

* Виктор,

* Леонид,

* Савва,

* Трофим,

* Федор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 28 апреля

Приметы о погоде

Если утро пасмурное, а к полудню выглянуло солнце — лето будет жарким и долгим.

Воробьи громко щебечут — к ясной погоде.

Пчелы вылетели из ульев — весна окончательно победила.

Снег, если вдруг он еще лежит, начал быстро таять — жди бурного цветения в начале мая.

Что можно делать 28 апреля

* Проводить уборку в доме и работать на приусадебном участке.

* Пить чай с медом — по поверьям, это привлекает счастье и здоровье.

* Заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся.

* Мириться с близкими — день благоприятен для восстановления гармонии в семье.

* Готовиться к сельхозработам: проверять инвентарь, убирать прошлогоднюю листву, перекапывать землю.

Что нельзя делать 28 апреля

* Причинять вред пчелам, залетевшим в дом — по поверьям, удача от вас отвернется.

* Делиться сокровенными тайнами — к неприятностям.

* Выносить мусор после заката — рискуешь выбросить из дома счастье и благополучие.

* Оставлять иглы на видном месте — согласно приметам, это может навлечь беду.

* Одалживать деньги — весь год можно прожить в долгах.

* Поздно вставать — есть риск потерять источник дохода.

* Звенеть мелочью в карманах и пересчитывать купюры после обеда — к безденежью.

Лунный календарь 28 апреля

Фаза Луны: растущая Луна, 11 и 12 лунные сутки (смена происходит в 16:25).

Луна в знаке Девы.

Луна в этот день находится в фазе растущей (2-я четверть). Такой период, если верить астрологическим раскладам, характеризуется высокой энергетической активностью. Время до 16:25 считается удачным для решительных действий в бизнесе. Организм находит резервы для активной деятельности. После 16:25 наступит тихое, спокойное время, когда стоит остаться один на один со своими мыслями. Как полагают астрологи, в этот период возможна повышенная эмоциональность и обидчивость — не стоит поддаваться негативным чувствам.

28 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 28 апреля

* 1503 год — в ходе битвы при Чериньоле между испанской и французской армиями впервые огнестрельное оружие стало решающим фактором победы.

* 1848 год — автор острых сатирических произведений Михаил Салтыков-Щедрин отправлен в ссылку в Вятку за свободомыслие.

* 1910 год — английский авиатор Клод Грэхем-Уайт совершил первый в истории Великобритании ночной перелет на аэроплане.

* 1925 год — в Советском Союзе вышло постановление «О прописке граждан в городских поселениях».

* 1945 год — Красная армия начала штурм Рейхстага.

* 1947 год — знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал вместе с пятью спутниками отправился в плавание на плоту Кон-Тики от западного побережья Южной Америки к Таити.

* 1969 год — на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

* 1973 год — легендарный альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd впервые возглавил чарт Billboard.

* 2001 год — американец Деннис Тито стал первым космическим туристом. Он купил себе билет в космос и тем самым навсегда изменил правила игры в космической индустрии.

* 2016 год — состоялся первый запуск ракеты с космодрома Восточный.

Кто родился 28 апреля

* В 1442 году родился Эдуард IV — король Англии, участник войны Алой и Белой розы.

* В 1883 году родился Владимир Каппель — российский военачальник, участник Первой мировой войны, один из руководителей Белого движения в Сибири.

* В 1902 году родилась Валентина Осеева — советская детская писательница, автор рассказа «Волшебное слово», повести «Динка» и других произведений.

* В 1908 году родился Оскар Шиндлер — немецкий предприниматель, спасший около 1200 евреев во время Холокоста.

* В 1916 году родился Ферруччо Ламборгини — итальянский промышленник, основатель марки Lamborghini.

* В 1926 году родилась Харпер Ли — американская писательница, автор культового романа «Убить пересмешника».

* В 1937 году родился Саддам Хусейн — президент Ирака с 1979 по 2003 год, был казнен в 2006 году.

* В 1973 году родился Иан Мердок — разработчик операционной системы Debian, значимая фигура в мире открытого программного обеспечения.

Кто скончался 28 апреля • В 1813 году умер Михаил Кутузов — великий русский полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года, разгромивший армию Наполеона и удостоенный титула «Спаситель Отечества». • В 1945 году казнен Бенито Муссолини — итальянский политик, диктатор, основатель и идеолог фашизма. • В 1994 году умер Олег Борисов — народный артист СССР, известный по фильмам «Служили два товарища», «Среди серых камней», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Кто отмечает день рождения 28 апреля

* 85 лет исполняется Энн-Маргрет — американской актрисе и певице, звезде 1960-х, снимавшейся с Элвисом Пресли и Джеком Николсоном.

* 77 лет исполняется Александру Миндадзе — режиссеру и сценаристу, автору психологических драм и лауреату многих кинофестивалей.

* 74 года исполняется Мэри Макдоннелл — американской актрисе, известной по сериалу «Клиент всегда мертв» и фильму «Танцующий с волками».

* 52 года исполняется Пенелопе Крус — актрисе мирового уровня, лауреатке «Оскара» и музе Педро Альмодовара.

* 45 лет исполняется Джессике Альбе — актрисе, бизнесвумен и одной из самых узнаваемых голливудских звезд нулевых.

* 31 год исполняется Мелани Мартинес — американской певице и визуальной артистке, известной своими концептуальными альбомами.

* 25 лет исполняется Виктории Де Анджелис — бас-гитаристке Måneskin, музыкального феномена, прославившего итальянский рок на весь мир.