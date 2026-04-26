26 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

26 апреля в мире отмечают Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе и День пилотов. В России поздравления принимают нотариусы и специалисты по составлению смет. По православному календарю — День святых жен-мироносиц. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 26 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 26 апреля

* Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе

Памятная дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2016 года, хотя сама авария произошла на 30 лет раньше — 26 апреля 1986 года. В этом году — 40 лет как на Чернобыльской АЭС произошла катастрофа.

Взрыв на четвертом энергоблоке атомной электростанции привел к мощнейшему выбросу радиации. Население Чернобыля подверглось облучению, которое в 90 раз превысило уровень, полученный жителями Хиросимы после взрыва атомной бомбы в 1945 году. Авария до сих пор считается одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества.

В этот день вспоминают жертв трагедии и отдают дань уважения ликвидаторам — пожарным, военным и гражданским специалистам, которые ценой жизни и здоровья остановили распространение радиации. Еще одна важная цель даты — напомнить миру о рисках атомной энергетики и строжайших мерах безопасности в этой сфере. В России сегодня отмечают День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий . Дата установлена федеральным законом в 1995 году.

* Международный день интеллектуальной собственности

Патенты, товарные знаки и авторское право позволяют создателям творческих произведений и изобретателям защищать результаты своего труда. Об этом напоминает особая дата, учрежденная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) в 2001 году.

Каждый год WIPO выбирает для праздника новую тему. В 2026 году он посвящен связи интеллектуальной собственности и спорта и проходит под девизом: «На старт, внимание, инновации!» В этот день проводятся конференции, выставки и просветительские акции на тему защиты авторских прав.

* Всемирный день породненных городов

Праздник отмечается в последнее воскресенье апреля. Он возник по инициативе Всемирной федерации породненных городов, основанная в 1957 году, хотя первое соглашение о дружбе между разрушенными войной Сталинградом и английским Ковентри было подписано еще в 1942-м.

Смысл праздника — укрепить связи между городами разных стран в области экономики, культуры, образования и экологии.

* Всемирный день пилотов

Праздник ежегодно отмечается 26 апреля. Его история началась с компании Turkish Airlines, которая в 2000 году предложила чествовать авиаторов в память о первом полете турецкого военного летчика Мехмета Фесы Эвренсева в 1912 году. С 2014 года дата приобрела международный статус благодаря поддержке Международной федерации ассоциаций авиапилотов. В этот день проходят авиашоу, показательные полеты и профессиональные встречи, а главным посылом остается принцип «два пилота в кабине» как залог безопасности в небе.

* День нотариата в России

Праздник установлен указом президента в 2016 году. Его дата связана с историческим событием: 26 апреля 1866 года император Александр II утвердил «Положение о нотариальной части», которое впервые закрепило нотариат как самостоятельный правовой институт в стране. В праздник нотариусы проводят бесплатные консультации для граждан, участвуют в круглых столах, образовательных семинарах и благотворительных акциях. Лучших представителей профессии награждают за вклад в развитие правовой системы и укрепление доверия к ней.

* День снайпера в России

Хотя это неофициальный праздник, его широко отмечают в Вооруженных Силах РФ, спецподразделениях и правоохранительных органах. В этот день на полигонах и в учебных центрах проходят соревнования и мастер-классы по стрельбе, тактические занятия, встречи с легендарными ветеранами-снайперами, которые делятся опытом с молодым поколением.

* День сметчика в России

Ни один крупный проект не обходится без составления сметы, будь то строительные работы или запуск нового производства. Чтобы сделать точный расчет, часто прибегают к услугам специалистов по составлению смет. Профессия требует экономических и инженерных знаний, усидчивости, внимания к деталям. Согласно данным Минтруда, это востребованная специальность. В России праздник сметчиков отмечается 26 апреля — именно в этот день в 2000 году были приняты Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН), которые используются для проведения расчетов в разных отраслях.

* День родного языка в Татарстане

В Татарстане сегодня отмечают День родного языка и 140-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Татарский язык — один из государственных языков республики, наряду с русским. В России это второй по распространенности национальный язык. В этот день в Татарстане проходят многочисленные культурные акции, показы спектаклей на татарском языке, конференции и выставки. К 140-летию поэта откроется отремонтированный Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая.

Необычные праздники 26 апреля • День незнакомых людей. Праздник также называют Международным днем объятий. Он призывает обратить внимание на людей вокруг и подарить улыбку или дружеские объятия тому, кто оказался рядом. • День картофеля. Посвящен самому универсальному овощу, из которого готовят все: от нежного пюре и румяных драников до запеченных долек с хрустящей корочкой.

Что отмечают в разных странах 26 апреля

День пограничника — Армения. Праздник в стране отмечают ежегодно в последнее воскресенье апреля. В этот день чествуют военнослужащих, несущих службу по охране государственных рубежей страны.

День ахалтекинского скакуна — Туркменистан. Праздник посвящен гордости туркменского народа — ахалтекинской породе лошадей, одной из древнейших в мире. Эти грациозные животные, выведенные более трех тысяч лет назад, изображены на государственном гербе страны. В этот день проводятся скачки и выставки, посвященные красоте и выносливости ахалтекинцев.

День объединения — Танзания. 26 апреля 1964 года в результате подписания Договора о союзе между Танганьикой и Занзибаром была образована Объединенная Республика Танзания. В честь праздника в стране проходят официальные церемонии с поднятием флага, концерты и спортивные мероприятия.

День поминовения королей Хунг — Вьетнам. Легендарные короли династии Хунг считаются основателями первого вьетнамского государства Ванланг, существовавшего более четырех тысяч лет назад. В их честь проходят церемонии в храмовом комплексе Ден Хунг в провинции Футхо, куда съезжаются паломники со всей страны, чтобы возложить дары и почтить предков.

Религиозные праздники 26 апреля

Неделя святых жен-мироносиц

Праздник приходится на второе воскресенье после Пасхи. Православная церковь сегодня вспоминает женщин, которые первыми узнали о воскресении Христовом. Среди них — Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна и другие.

После казни и похорон Христа ранним утром они пришли к гробу, чтобы по обычаю умастить тело Учителя душистым маслом — миром. И именно им первым явился воскресший Христос. На Руси этот праздник отмечали особенно тепло, видя в подвиге жен-мироносиц образец верности, кротости и целомудрия. Сегодня эту дату нередко называют православным женским днем, ведь каждая женщина, подобно мироносицам, призвана нести свет и любовь своей семье и миру.

Народные праздники 26 апреля

Фомаида Медуница

В церковном календаре этот день посвящен святой мученице Фомаиде Египетской, жившей в V веке в Александрии. Ее муж, введенный в заблуждение собственным отцом, не поверил словам жены о домогательствах свекра и в приступе гнева заколол невиновную мечом. По преданию, убийцу тотчас поразила слепота. Позже у мощей святой, похороненной в монастырской усыпальнице, стали происходить исцеления.

Народное название «Медуница» праздник получил от душистого лесного растения, которое зацветает в конце апреля. Старшие женщины в семье отправлялись в лес за молодыми побегами медуницы. Считалось, что в этот день трава особенно богата полезными веществами. Из нее готовили отвары и чаи от кашля, простуды и для облегчения дыхания при болезнях.

Сегодня строго следили за отношениями в доме. Нельзя было обижать женщин, спорить с ними и затевать ссоры — иначе размолвка могла затянуться надолго.

Именины 26 апреля

* Георгий

* Дмитрий

* Тамара

* Егор

* Марта

* Марфа

Приметы: что можно и что нельзя делать 26 апреля

Приметы о природе и погоде

Увидеть в лесу зайца — к долгому и счастливому году.

Увидеть изобилие цветоносов медуницы — к богатому урожаю лекарственных трав и крепкому здоровью в семье.

Если идет дождь — год будет грибным, а лето — влажным.

Теплый безветренный день — к раннему приходу лета и благоприятной погоде для посевов.

Что можно делать 26 апреля

* Побывать на службе в храме и помолиться святым женам-мироносицам о мире в семье и защите от греховных искушений.

* Надевать белые вещи — это символизирует чистоту помыслов и привлекает добрые перемены.

* Печь пироги и угощать ими родных и соседей — к достатку и щедрому столу.

* Проводить день в кругу семьи, избегая суеты и конфликтов.

* Заменить постельное белье на свежее и открыть окна — это сулит перемены к лучшему.

* Собирать медуницу и готовить из нее отвары — в этот день растение особенно полезно для здоровья.

Что нельзя делать 26 апреля

* Ссориться с женщинами, обижать или оскорблять их — конфликт будет затяжным.

* Ходить в гости к недругам или принимать неприятных людей у себя — это принесет проблемы.

* Оставлять беспорядок в доме, накапливать грязную посуду и вещи — к бедности.

* Сквернословить и сплетничать — негативная энергия вернется к обидчику.

* Рубить деревья и ломать кустарники — можно притянуть болезни.

* Брать или давать деньги в долг — вместе с ними из дома уйдет достаток.

Лунный календарь 26 апреля

Фаза Луны: растущая Луна, 10-й лунный день.

Луна в знаке Дева.

Сторонники эзотерики считают, что этот день создан для спокойной, вдумчивой работы, которая требует терпения и внимания к деталям. Энергия растущей Луны продолжает накапливаться, поэтому любые финансовые дела, банковские операции и сделки с недвижимостью обещают принести хороший результат. Учеба и повышение квалификации, если верить прогнозам, тоже даются легко.

Звезды предупреждают, что возможны всплески раздражения и внутреннего напряжения. День считается непростым для общения: легко поддаться иллюзиям, обману или спровоцировать конфликт на пустом месте. Астрологи советуют держать эмоции под контролем, не затевать споров и посвятить время рутинным задачам, которые давно требовали завершения.

26 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 26 апреля

* 1164 год — во Владимире завершилось возведение Золотых ворот, которые князь Андрей Боголюбский сделал по образцу ворот киевских.

* 1783 год — 13-летний Людвиг ван Бетховен назначен на должность музыканта клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.

* 1915 год — Италия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты.

* 1933 год — Герман Геринг объединил политический и разведывательный отделы прусской полиции в новое ведомство «Geheime Staatspolizei» (гестапо), заложив основу системы репрессий в Третьем рейхе.

* 1966 год — в Ташкенте произошло землетрясение магнитудой 8. Центральная часть города была разрушена. 78 тысяч семей остались без жилья. При этом число жертв оказалось сравнительно невелико — 8-13 погибших и несколько сотен раненых.

* 1983 год — Юрий Андропов ответил на письмо десятилетней Саманты Смит из американского штата Мэн, пригласив ее вместе с семьей посетить СССР.

* 1985 год — в Афганистане произошло восстание в лагере Бадабер. Группа советских и афганских военнопленных предприняла попытку освободиться, вступив в неравный бой с отрядами афганских моджахедов и частями регулярной пакистанской армии. Почти все военнопленные погибли.

* 1986 год— произошла авария на Чернобыльской АЭС, одна из крупнейших техногенных катастроф в мировой истории.

* 2003 год — после 12-летнего перерыва российские полярные исследователи подняли российский триколор на дрейфующей льдине станции «Северный полюс-32» в центральной Арктике, восстановив практику научных наблюдений на дрейфующих ледовых платформах.

Кто родился 26 апреля

* В 121 году родился Марк Аврелий — римский император и философ-стоик, автор знаменитых «Размышлений».

* В 1575 году родилась Мария Медичи — королева Франции с 1600 по 1610 год. Овдовев, она стала регентшей Франции при своем сыне Людовике XIII до его совершеннолетия.

* В 1798 году родился Эжен Делакруа — французский живописец и график, лидер школы романтизма, автор одной из самых знаменитых картин мира «Свобода, ведущая народ».

* В 1874 году родилась Инесса Арманд — российская революционерка, соратница и близкая подруга Владимира Ленина.

* В 1885 году родился Петр Новицкий — российский и советский фотограф и оператор документальной кинохроники, автор киносюжетов о Первой мировой и Гражданской войнах, участник четырех полярных экспедиций Отто Шмидта.

* В 1900 году родился Чарльз Фрэнсис Рихтер — американский физик и сейсмолог, соавтор шкалы Рихтера служит для измерения силы землетрясений, профессор Калифорнийского технологического института.

* В 1909 году родился Павел Головин— первый советский летчик, пролетевший над Северным полюсом, Герой Советского Союза.

* В 1942 году родился Святослав Бэлза — советский и российский музыковед, критик, конферансье и телеведущий, народный артист РФ.

Кто скончался 26 апреля • В 1910 году умер Бьернстьерне Бьернсон — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. • В 1934 году умер Константин Вагинов — русский поэт и прозаик, представитель ленинградского авангарда. • В 1997 умер Валерий Ободзинский — советский и российский эстрадный певец.

Кто отмечает дни рождения

* 72 года исполняется Дмитрию Киселеву — советскому и российскому журналисту и телеведущему. Возглавляет международное информационное агентство «Россия сегодня» с 2013 года.

* 70 лет исполняется Александру Клюквину — советскому и российскому актеру, официальному голосу телеканала «Россия».

* 56 лет исполняется Мелании Трамп — американской фотомодели и дизайнеру, супруге 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.

* 54 года исполняется Николаю Луганскому — российскому пианисту, педагогу, народному артисту РФ.

* 46 лет исполняется Ченнингу Татуму — американскому актеру, продюсеру и модели. В 2012 году его назвали «Самым сексуальным мужчиной» по версии журнала People.

* 32 года исполняется Даниилу Квяту — российскому автогонщику, пилоту «Формулы-1».

* 20 лет исполняется Камиле Валиевой — российской фигуристке, выступающей в одиночном катании, олимпийской чемпионке (2022), двукратной чемпионке серии Гран-при и первой женщине, исполнившей четверной прыжок на Олимпиаде.