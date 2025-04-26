«Даже ребенком она мечтала уехать». Как росла Мелания Трамп

Первой леди США Мелании Трамп исполнилось 55 лет. За последние годы было написано много — казалось бы, мы все о ней знаем. Однако она до сих пор остается для публики загадкой. Чтобы ее разгадать, «Газета.Ru» нашла все, что известно о детстве Мелании Трамп.

Первая леди США Мелания Трамп отмечает день рождения — 26 апреля 2025 года ей исполняется 55 лет. На втором сроке президентства Дональда Трампа его супруга предпочитает появляться на публике как можно реже. В последний раз ее видели на Пасху 20 апреля — на мероприятии в Белом доме. А в свой праздник первая леди США присутствует на похоронах — вместе с президентом Дональдом Трампом она провожает в последний путь папу Римского Франциска. С ним она встречалась лично в 2017 году во время визита Трампа в Италию — и позже призналась в соцсетях, что это была встреча, которую она никогда не забудет. Тогда же Мелания Трамп официально подтвердила, что исповедует католичество. Она стала второй первой леди США, принадлежащей к этой конфессии, — первой была Жаклин Кеннеди.

Загадочности первой леди США прибавляют не только редкие выходы в свет, но и ее происхождение. Хотя все знают, что она родилась в социалистической Югославии (а именно, в Словении), сама Мелания нечасто рассказывает о своем детстве. Лишь в прошлом году в своих мемуарах «Мелания» жена Дональда Трампа назвала свое детство прекрасным, призналась, что была счастливым ребенком благодаря родителям, и совершенно не понимала минусов коммунистического строя.

Где выросла Мелания Трамп

Будущая первая леди США Мелания Кнавс родилась в 1970 году в городе Ново Место в Словении, а выросла — в городке Севнице на границе двух исторических областей, Крайны и Штирии. По этой причине еще в начале первого президентского срока Дональда Трампа журнал The New Yorker предполагал, что первая леди принадлежит к кочеварам, этнической группе немцев, проживавших в современной Словении. Однако сама Мелания Трамп никогда об этом не говорила и с представителями общины кочеваров в США не встречалась.

В Севнице — небольшом промышленном городке с замком XII века — Мелания Кнавс жила вместе со старшей сестрой Инес и родителями Виктором и Амалией до 16 лет.

Мать Мелании работала закройщицей на фабрике детской одежды Jutranjka, отец — торговал автомобилями. У семьи даже был небольшой парк автомобилей — согласно мемуарам Мелании Трамп, «несколько машин марки Ford Mustang, немецкие BMW и Ford Cougar XR-7, наряду с коллекцией престижных Mercedes Benz».

Она вспоминала, что кому-то из соседей такое количество машин не понравилось — и в 1978 году в квартиру явились с обысками. Но никаких подтверждений противоправных действий не нашли.

close Мелания Кнавс (в центре) на детском показе мод в Раденчи, Словения, 1977 год Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В своих мемуарах первая леди также признавалась, что ее отец Виктор Кнавс был членом Коммунистической партии, но настаивала, что идеалы коммунизма искренне не разделял, а членство в партии в Югославии было необходимостью.

Говоря о детстве, она как будто старалась разрушить стереотипы, существующие на Западе относительно жизни в странах соцблока: «О моем детстве опубликовано множество историй, и всем им часто не хватает правдивости, поскольку они рисуют унылую и неверную картину моего взросления. На самом же деле мое детство было наполнено счастьем, красотой и позитивными эмоциями — и это совсем не похоже на типичное изображение девочки, растущей в коммунистическом обществе».

О том, какой она была в школьные годы, рассказывала ее подруга еще в 2016 году — до того, как Дональд Трамп был избран на пост президента США в первый раз. Мирьяна Йеланчич, которая тесно общалась с Меланией, сообщила тогда AP, что Севница всегда была слишком мала для будущей первой леди.

«Даже ребенком она мечтала уехать», — цитировал ее People. Женщина добавляла, что Мелания была организованной, дисциплинированной, прилежной и воспитанной. «Мы никогда не слышали, чтобы она ругалась или говорила о ком-то плохо», — вспоминала Йеланчич.

Как Мелания Кнавс стала моделью

В 1985 году Мелания Кнавс поступила в Профессиональное училище фотографии и дизайна в Любляне — ее уже интересовали искусство и дизайн, она увлекалась вязанием и модой. Семья переехала в словенскую столицу — чтобы у Мелании и ее старшей сестры была возможность учиться.

close Мелания Трамп в юные годы Global Look Press

Когда Мелании было 17 лет, ее «открыл» фотограф Стане Йерко, встретивший ее на модельном конкурсе и попросивший разрешения сделать несколько снимков. «Я увидел эту высокую девушку с длинными волосами и длинными ногами и тут же представился ей. Она была немного закрытой, когда я фотографировал ее в первый раз, но она очень быстро училась и смогла расслабиться», — рассказал фотограф Daily Mail.

В 1989 году Мелания Кнавс поступила в Люблянский университет на факультет архитектуры. Но быстро забросила учебу, выбрав карьеру модели. Она уехала в Рим, приняла участие в конкурсе киностудии Cinecittà, выиграла его и получила в качестве приза денежное вознаграждение и возможность сыграть в новом фильме. Правда, конверт с деньгами таинственно исчез, и будущая первая леди решила, что не будет сниматься на студии, где воруют деньги.

В дальнейшем Мелания продвигалась в модельном бизнесе. Сначала работала с миланским агентством Riccardo Gay, потом ее продвижением занялось агентство Elite. В середине 90-х она трудилась в Милане, Париже и Мадриде, выходила на подиумы показов Les Copains, Versus и Ferre, в 1996-м снялась для обложки испанского Bazaar. А в 1995-м Мелания Кнавс, сменившая фамилию на Кнаусс, познакомилась с совладельцем агентства Metropolitan Models Паоло Дзамполли — большим другом миллиардера Дональда Трампа. Дзамполли убедил будущую первую леди переехать в США. В 1996 году она въехала в страну по визе EB-1, которую выдают особенно талантливым и перспективным людям.

close Дональд Трамп и Мелания, 1998 год Ron Galella/Getty Images

С Дональдом Трампом она познакомилась, предположительно, в 1998 году. И это уже начало другой истории.