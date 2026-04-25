В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в многоэтажное здание

В центре Екатеринбурга в высотку врезался беспилотник. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

По информации издания, о попадании беспилотника в высотку в центре города сообщили местные жители. В здании выбиты стекла, по предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие.

«Местные жители рассказали ..., что услышали сильный взрыв около 15 минут назад. Перед этим был отчетливый гул двигателя в небе. По словам местных, беспилотник ВСУ врезался в высотное здание. Выбиты стекла и виден дым в небе», — говорится в сообщении.

В ночь на 25 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников над Воронежской областью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что осколки сбитых БПЛА повредили крыши трех домов в Калуге. По его словам, на месте работают сотрудники оперативных служб. Администрация Калуги окажет необходимую помощь в ремонте, отметил глава региона.

Ранее военный эксперт рассказал, откуда были запущены атаковавшие Сызрань беспилотники.