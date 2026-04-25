Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в многоэтажное здание

Shutterstock

В центре Екатеринбурга в высотку врезался беспилотник. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

По информации издания, о попадании беспилотника в высотку в центре города сообщили местные жители. В здании выбиты стекла, по предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие.

«Местные жители рассказали ..., что услышали сильный взрыв около 15 минут назад. Перед этим был отчетливый гул двигателя в небе. По словам местных, беспилотник ВСУ врезался в высотное здание. Выбиты стекла и виден дым в небе», — говорится в сообщении.

В ночь на 25 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников над Воронежской областью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что осколки сбитых БПЛА повредили крыши трех домов в Калуге. По его словам, на месте работают сотрудники оперативных служб. Администрация Калуги окажет необходимую помощь в ремонте, отметил глава региона.

Ранее военный эксперт рассказал, откуда были запущены атаковавшие Сызрань беспилотники.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!