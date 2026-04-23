«Мир будет полыхать»: что предсказывал Владимир Жириновский на 2026 год

Прогнозы Жириновского на 2026 год: окончание СВО, распад НАТО и третья мировая война

Ушедший из жизни четыре года назад Владимир Жириновский оставил после себя не только политическое наследие, но и множество пророчеств, из-за которых в народе его прозвали «Вовангой». Многие из предсказаний уже сбылись с пугающей точностью — от даты начала СВО до конфликта США и Израиля с Ираном. Но самые громкие заявления политика, которому 25 апреля исполнилось бы 80 лет, касаются 2026 года. Подробнее о них — в материале «Газеты.Ru».

Окончание СВО и новая карта Украины

Главный прогноз Владимира Вольфовича относительно 2026 года касался Украины. Основатель ЛДПР предсказывал, что специальная военная операция завершится именно в текущем году победой России и станет одним из ключевых событий для мировой политики.

При этом, как рассказал aif.ru помощник Жириновского и его друг Василий Власов, политик рассматривал два возможных сценария развития событий.

* Первый — Украина вступает в НАТО. В этом случае, по мнению покойного лидера ЛДПР, Россия полностью поглотит страну, а небольшая ее западная часть отойдет Польше.

* Однако более реалистичным он считал второй вариант: будет вооруженный конфликт, и тогда, кроме Крыма, в состав России войдут ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, а также Новороссия. Украина при этом лишится собственного вооружения и не вступит в Североатлантический альянс.

Жириновский образно разделил «торт» в виде Украины, отдав две трети России и оставив одну треть под названием Галиция.

Стоит отметить, что политик четко предсказал дату начала спецоперации на Украине на заседании Госдумы в декабре 2021 года.

«Посмотрите мои выступления в декабре и ноябре на различных политических тусовках, я это и говорил, но своим языком: как надо с ними разговаривать, что нужно от них требовать. Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять, а если отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу, а какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля», — заявлял Жириновский.

Он ошибся лишь на два дня — СВО началась 24 февраля 2022 года.

Будущее НАТО и США: распад альянса и новая Америка

По мнению Жириновского, НАТО в 2026 году ждет крах. Политик предполагал, что альянс не выдержит внутренних противоречий и существенно пересмотрит свою роль.

«В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся»,

— предсказывал Жириновский.

На месте альянса, по словам Владимира Вольфовича, может возникнуть новый союз стран, включающий Россию, Иран, Ирак, Сирию и Турцию.

Что касается Соединенных Штатов, Жириновский предрекал, что Америка выведет свои базы из Европы и сосредоточится на своем континенте, объединившись с Канадой и Мексикой в единое государство. По его сценарию, на североамериканском континенте может появиться новая валюта и новая система безопасности.

Владимир Жириновский на первом пленарном заседании осенней сессии Государственной думы РФ VII созыва, 2016 год

«Ось Москва — Вашингтон»: неожиданный прогноз о тайном союзе

Недавно в сети появилось видео с еще одним весьма необычным прогнозом Жириновского. Ролик был обнародован в рамках мероприятия «Неизданные прогнозы Жириновского: что ждет Россию и мир» на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР».

На кадрах, снятых, по утверждению журналистов, во время поездки политика в Багдад в 2002 году, Жириновский с трубкой кальяна в руках рассуждает о будущем отношений России и США.

В своем предсказании Жириновский заявил, что Москва и Вашингтон могли бы создать своего рода «ось», а президенты двух стран — проводить политику, отвечающую подлинным интересам своих государств, не оглядываясь на мировое сообщество.

«Европа старая, она уже ничего не может. Последняя наиболее сильная страна Запада — это Америка. Поэтому соединение Америки и России в определенной скрытой форме коалиции может стать реальностью в ближайшие несколько лет», — говорит политик на видео.

Жириновский выразил мнение, что у России и США нет настоящих союзников, поэтому им придется существовать по принципу «на безрыбье и рак — рыба». В качестве риторического вопроса он добавил: «Нам что, Словакия поможет?»

Радикальные перемены

Политик полагал, что весна 2026 года станет временем глобальных перемен. Его ключевой тезис — «мир будет полыхать», и это приведет к изменению глобального порядка. Жириновский предполагал, что конфликты затронут сразу несколько стран и регионов: Европу, Северную и Южную Америку, Ближний Восток и постсоветское пространство. Прежняя система отношений между государствами, по его мнению, прекратит существование.

На выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, апрель 2026 года «Газета.Ru»

План будущего: пророчества до 2050 года

Жириновский не просто делал разрозненные предсказания — он составил подробный план достижения величия России, расписанный по годам. Эти прогнозы вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнаружил случайно, когда разбирал старые бумаги экс-лидера ЛДПР.

Согласно этим записям, к 2030 году Россия окончательно «избавится от предателей» и чужого влияния, обретет полный суверенитет, а ее армия станет сильнейшей в мире. К 2040 году наша страна, по прогнозам Жириновского, должна превратиться в «сверхдержаву и могучую империю».

Вот ключевые вехи из «плана будущего» Жириновского:

* 2026 год — активная фаза СВО завершается стратегической победой России.

* 2030 год — Россия окончательно избавляется от «предателей» и чужого влияния, обретает полный суверенитет, а ее армия становится сильнейшей в мире.

* 2040 год — Россия превращается в «сверхдержаву и могучую империю», объединяя вокруг себя славянские страны.

* 2050 год — завершается глобальный передел мира; Москва входит в пятерку главных мировых столиц наравне с Вашингтоном, Пекином, Дели и Брюсселем.

Третья мировая война

Владимир Жириновский предсказывал третью мировую войну, которая, по его мнению, начнется в 2027 году. О словах политика вспомнил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Однако глава ЛДПР подчеркивал: до ядерного столкновения дело не дойдет.

«Это будет не всемирная ядерная война, а локальная, с применением самого мощного оружия, которое <...> можно будет считать еще более сильным, чем ядерное оружие. Это будет гипероружие»,

— предсказывал Жириновский.

Политик не говорил, откуда конкретно полетят ракеты. Но он утверждал, что «от какой-то маленькой страны на юге Европы ничего не останется».

Предсказатель или хороший стратег?

За точные предсказания Жириновского в сети прозвали «Вовангой». Многие приписывают ему чуть ли не мистический дар предвидения. Но люди, хорошо знавшие Жириновского, утверждают, что о сверхъестественных способностях тут речи не идет.

По мнению президента РФ Владимира Путина, покойный лидер ЛДПР не был предсказателем. Он был хорошим аналитиком, который мог сопоставлять факты и делать правильные прогнозы, учитывая исторический опыт.

Как рассказал «Газете.Ru» политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян, прогнозы Жириновского были основаны на глубоком и всестороннем понимании сути происходящих событий.

Наиболее вероятным к реализации из прогнозов Владимира Вольфовича представляется крах западноцентричной модели современной мировой экономики и формирование многополярной системы, основанной на взаимном уважении экономических, политических и социальных интересов стран. Вероятнее всего, произойдет это лишь в контексте проигрыша США, ЕС и НАТО в борьбе с Россией на Украине, а также США и Израиля в борьбе с Ираном. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

С ухода Владимира Жириновского прошло четыре года, но уровень доверия политику только растет. Если раньше его прогнозы вызывали интерес лишь у политически активной части населения, то сейчас видео с его цитатами широкого расходятся по сети, их обсуждают все кому не лень, а многие фразы стали мемами.

Сам же лидер ЛДПР считал, что говорит «умные и нужные вещи, к которым нужно прислушиваться».

«Я анализирую события, исходя из своего многолетнего опыта, поэтому мои прогнозы сбываются, а выводы оказываются правильными», — утверждал он.

И с этим не поспоришь.