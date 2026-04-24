«Делают через пинки»: подруга — о бездействии полиции Омска после смерти избитой зоозащитницы

В Омске 35-летняя зоозащитница скончалась после того, как ее жестоко избили двое неизвестных мужчин на улице. Подруга женщины Ольга рассказала «Газете.Ru», что полиция изначально не хотела принимать заявление от пострадавшей и искать виновных, а после ее кончины дело до сих пор не переквалифицировали на более тяжкую статью.

«Те, кто ее избивал, известны полиции, дело заведено, но по статье «Легкий вред здоровью». Все стоит на мертвой точке, заниматься участковый этим не хочет. Когда Лера пришла писать заявление, он даже принимать его не хотел и принял только после того, как подключились парни из движения «Русская община». Только тогда дело было заведено. Он не хотел искать тех, кто ее избил, говорил, что ходит, их ищет и не видит. Тогда соседи стали возмущаться, что все их видят, а участковый — нет. В общем, он все делает через «пинки». Лера собиралась писать в прокуратуру по поводу бездействия, но не знаем, успела или нет. Мы [близкие] предпринимаем [шаги], максимально подключаем СМИ, как будет готова экспертиза, уже будем писать везде, куда только можно», — сказала она.

24 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жительница Омска Валерия Б. скончалась через месяц после нападения на улице. Близкие 35-летней женщины рассказали изданию, что ее избили двое нетрезвых мужчин месяц назад, когда она выгуливала собаку. Неизвестные жестоко испинали Валерию и натравили на нее бойцовского пса. Пострадавшей диагностировали сотрясение, ушибы головы, рук и поясницы. Отмечается, что сначала женщина отказывалась от госпитализации из-за оставшихся дома животных, однако позже решилась лечь в больницу из-за ухудшившегося состояния.

Уточняется, что накануне Валерия внезапно перестала выходить на связь. Когда близкие попали в квартиру, оказалось, что девушка скончалась. Возбуждено уголовное дело, однако нападавших до сих пор не задержали.

