Шампиньоны и шиитаке: как грибы защищают от рака

Частое употребление грибов связано с более низким риском развития онкологических заболеваний, выяснили специалисты их Университета штата Пенсильвания. Исследование было опубликовано в журнале Advances in Nutrition.

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Авторы работы проанализировали 17 посвященных онкологическим заболеваниям работ, опубликованных в 1966-2020 годах, всего в них приняли участие почти 20 тыс. пациентов с разными видами рака. В поисках факторов, которые влияли на вероятность развития онкозаболеваний исследователи обратили внимание на питание.

Оказалось, у тех, кто ежедневно потреблял в пищу хотя бы 18 г грибов, риск развития рака был снижен на 45%.

Исследователи не изучали причины, которые могли бы привести к такому эффекту, но, по всей видимости, дело в эрготионеине — аминокислоте, имеющей антиоксидантные свойства. В человеческий организм она попадает только с пищей. Хотя влияние эрготионеина на организм пока не изучено до конца, в лабораторных условиях он показал способность улавливать гидроксильные радикалы и хлорноватистую кислоту, подавлять выработку оксидантов ионами металлов и участвовать в транспорте ионов металлов и регулировании металлоферментов.

Хотя в шиитаке, грифоле курчавой, вешенках и некоторых других грибах содержится больше эрготионеина, чем в шампиньонах, в целом употребление любых грибов снижало вероятность пострадать от рака.

«Грибы — главный источник эрготионеина в пище, — говорит эпидемиолог Джибрил Ба, один из авторов работы. — Эрготионеин — уникальный и мощный антиоксидант, защищающий клетки. Присутствие антиоксидантов в организме способно защитить от окислительного стресса и снизить риск развития рака».

Наиболее выраженную связь исследователи обнаружили с раком молочной железы.

Однако это могло быть связано с тем, что в большинстве работ именно ему уделялось больше всего внимания. В дальнейшем ученые надеются узнать больше о влиянии грибов в рационе на риски развития рака и, возможно, найти способ сформировать более полные диетологические рекомендации, направленные на снижение рисков.

«В целом, эти результаты — важное доказательство защитного действия грибов, — говорит фармаколог Джон Ричи, соавтор исследования. — Для более точного определения соответствующих механизмов и конкретных видов рака, от которых они защищают, необходимы дальнейшие исследования».

О пользе грибов врачи и ученые говорят давно. В них содержатся белок, витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий, железо. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань и благотворно воздействуют на кроветворение, уточнила диетолог. При этом в грибах, как в продукте растительного происхождения, нет холестерина.

Также грибы могут быть полезны людям с сахарным диабетом, потому что углеводы в них представлены пищевыми волокнами, что способствует снижению уровня глюкозы в крови.

Около 150 грамм грибов можно употреблять каждый день без вреда для здоровья,

отметила ранее врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

«Разовая порция составляет 120-150 граммов. Если нет заболеваний, которые ограничивают потребление грибов, то в принципе каждый день можно потреблять грибы без вреда для здоровья», — сказала она.

К таким заболеваниям относятся болезни желудочно-кишечного тракта в фазе обострения -– гастриты, язвенная болезнь, колиты, панкреатит, а также почечная и печеночная недостаточность.

Стоит иметь в виду, что польза грибов зависит от того, где они растут — ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам. Грибы, как губка, собирают те вещества, которые находятся в почве, поэтому в их составе могут оказаться токсины и тяжелые металлы.

Лучше употреблять грибы, выращенные в агрокультурных хозяйствах.

При этом врачи сходятся во мнении, что грибы не следует употреблять в сыром виде. По словам Ливанцовой, оптимальный вариант – грибы, жаренные без масла. Считается, что полезные свойства максимально сохраняются при готовке на гриле, потому что это более кратковременный процесс, в отличие от варки.