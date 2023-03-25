Пять лет со дня пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Истории пострадавших и очевидцев

25 марта 2018 года из-за проводки загорелся четвертый этаж ТЦ «Зимняя вишня в Кемерово». Пожар охватил развлекательные детские центры и кинотеатр. Из-за запертых эвакуационных выходов и заваленных лестниц погибли 60 человек, 37 из них — дети. «Газета.Ru» приводит историю школьника, которых спас из огня трех детей, а также двух женщин, потерявших при пожаре дочерей.

Ровно пять лет назад в Кемерове произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». Очаг возгорания был на последнем этаже, где находили игровые комнаты, залы кинотеатров и другие развлечения.

Причиной пожара стало короткое замыкание из-за плохо смонтированной электропроводки в бывшем фабричном здании. Позднее выяснилось, что во время возгорания все эвакуационные выходы были закрыты, не сработала ни одна из систем противопожарной защиты.

В трагедии погибли 60 человек, 37 из них – дети.

В МЧС тогда сообщили, что из ТЦ эвакуировали 700 человек, свыше 20 граждан спасли. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м. Обрушилась кровля и перекрытия между четвертым и третьим этажами. На полное тушение пожара ушло 20 часов.

По уголовному делу признали виновными 12 человек – руководство торгового центра, собственников здания, ответственных за пожарную безопасность, местных чиновников и спасателей. Самый большой срок – 18 лет – получила Танзиля Комкова, бывшая начальница стройнадзора Кузбасса. Ее признали виновной в получении взятки при строительстве «Зимней вишни», за которую она закрыла глаза на нарушения.

«Люди с телевизорами бегут, бегут со всякой ерундой магазинов»

После пожара наградили 72 жителей региона, которые проявили мужество и героизм во время ЧП в «Зимней вишне». Некоторые из них были отмечены наградами посмертно. В частности, посмертно наградили замдиректора по воспитательной работе кемеровской гимназии Татьяну Дарсалия и ее подругу Наталью Селезень, которая возглавляла отделение социального обслуживания на дому Топкинского центра соцобслуживания. Они помогали людям выбраться из огненного плена, но сами спастись не смогли.

Одним из тех, кто спасал людей во время пожара, был, на тот момент кадет школы-интерната МЧС в Кемерово, Дмитрий Полухин.

Пять лет назад 25 марта, молодой человек пошел в кинотеатр со своей знакомой. Во время сеанса вбежала билетерша и сказала, что в здании пожар.

Дмитрий вспоминает, что когда всех выводили, на третьем этаже он заметил женщину. Она отказывалась спускаться, потому что где-то в ТЦ были ее дети. Полухин спросил, где они, и пошел в том направлении, куда показала женщина.

По его словам, видимость была уже плохой – все в дыму.

«Услышал плач и крики детей. Забежал в бутик, откуда доносились звуки. Нашел троих: мальчика и двух девочек. Пацану сказал держать меня за ремень, а девчонок сам схватил за шиворот, так и вышли вместе», – поделился он с РИА Новости.

Молодой человек отметил, что не знает, были то дети незнакомки или нет — когда он возвращался, женщины уже не было.

После этого он в ТЦ не возвращался, так как из-за дыма ему стало плохо. Пока ждал отца, Дмитрий наблюдал за работой пожарных. Но больше всего его поразили люди, которые тащили вещи из магазинов.

«Я видел, как люди оттуда с телевизорами бегут, бегут со всякой ерундой магазинов. Но были и те, кто помогал другим. Когда парень с окна выпрыгивал с четвертого этажа, люди сбежались, натянули какую-то тряпку, чтобы он не разбился», – вспоминает молодой человек. Речь идет о Сергее Москаленко, которого отец успел вытолкнуть в окно. Мальчик выжил, а вся его семья погибла.

Сейчас 22-летний Дмитрий Полухин заканчивает военную академию в Санкт-Петербурге. По его словам, он не мечтал становиться военным — на него во многом повлияла трагедия в ТЦ: «Когда поступил в кадетский корпус МЧС, мне понравился такой уклад жизни, и я стал задумываться о том, чтобы связать свою жизнь с армией. Определяющим фактором, конечно, стала «Зимняя вишня». Думаю, что во многом из-за тех событий я и поступил в академию».

После окончания военной академии Полухина распределят на Алтай. Дмитрий этому рад: не так далеко от родного Кемерово. В Алтайский край привезет и свою жену, с которой они недавно сыграли свадьбу.

Взяла ребенка из приюта после смерти дочери

Жительница Кемерово Елена Тесленко потеряла в пожаре девятилетнюю дочь. Пять лет назад девочка вместе с отцом отправилась в ТЦ, чтобы поиграть в автоматы. По словам женщины, в игровой зоне было много детей, и они решили пойти в кино. Сама Елена не пошла с ними в «Зимнюю вишню» и ждала дома.

«С Аришей мы должны были в пять часов вечера ехать в гости к родственникам. Время уже близилось к этому часу, а они все не возвращались. Звонила на телефоны и дочери, и супруга. Но никто не брал трубку, и я подумала, что, возможно, они в кино. Я решила поехать в сторону торгового центра, села в машину, включила радио. И услышала, что горит «Зимняя вишня», – рассказала РИА Новости Елена.

Когда она подъехала к зданию, все уже было оцеплено. Женщина вспоминает, как пожарные в панике бегали из-за того, что воды в шлангах не было или что они были дырявые.

До трагедии Тесленко была успешным менеджером, но после смерти дочери она не смогла работать в прежнем режиме. Сейчас женщина стала мастером маникюра в салоне красоты.

В первые месяцы после пожара Елена стала волонтером в местном доме малютки. По ее словам, это ей помогало справиться с горем.

Однажды она зашла в одну из групп и в манеже увидела полуторагодовалого мальчика «с торчащим чубом, сердце екнуло». «У моей Аришеньки была точно такая же прическа, когда она была малышкой совсем. В последующие свои поездки в дом малютки я поняла, что приезжаю ради этого мальчугана. А потом решила, что не могу его там оставить», – вспоминает Тесленко в разговоре с РИА Новости.

Навсегда малыша ей удалось забрать только через полгода, так как она проходила все необходимые процедуры для оформления в приемную семью. По словам Елены, мальчику сейчас шесть лет и он знает о своей старшей сестре.

«Он знает, что она есть, что живет на облачках. Говорит: мама, я построю ракету, полечу и заберу Арину, чтобы ты больше не плакала», – сказала Тесленко.

«Люди стали забывать, что здесь произошло»

На месте бывшего ТЦ находится «Парк Ангелов». В нем посажены 60 сосен – по числу погибших при пожаре. Но, по мнению Елены Тесленко, сквер не воспринимается жителями города как памятное место.

«Там ничего не напоминает о страшном событии, и люди стали забывать, что здесь произошло», – отметила Тесленко.

close Ликвидация последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, 26 марта 2018 года Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, 25 марта 2018 года Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, 25 марта 2018 года Сотрудники пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, 26 марта 2018 года Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, 25 марта 2018 года Полную галерею можно посмореть

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Такого же мнения придерживается и Анна Смирнова, у которой в пожаре тоже погибла дочь. «Сделали зону отдыха. Люди сидят на лавочках и курят, пьют пиво. Там детские игровые площадки. Молодежь летом в купальниках фотографируется, устраивают фотосессии. А ведь это место должно было быть местом памяти, а не развлечений», – сказала она РИА Новости.

По мнению Анны, «многие, кто туда приходит, уже и не знают, что было здесь до парка».

«Мы так и бегали вокруг с курткой-шапочкой в руках»

В день трагедии ее старшая дочь Настя поехала вместе с классом в Кемерово на прогулку и в кино (семья и поселка Трещевский). Всего в город вместе с классной руководительницей отправились семеро детей – мальчик и шесть девочек. Удалось спастись только мальчику – он не пошел с одноклассницами в кино, а уехал с мамой, так как ему стало скучно.

О пожаре Анна узнала, когда вернулась с работы, в это время ее муж сидел дома с еще тремя детьми. Ей сообщили родственники одноклассницы младшей дочери.

«Сразу же стала звонить Насте, но она трубку не взяла. Уже потом нам отдали вещи дочери, в том числе и сумочку, телефон из нее она так и не достала», – вспоминает женщина.

Пара попросила друзей посидеть с детьми и поехала в Кемерово. Родители девочки прихватили с собой куртку и шапку, надеясь, что она среди эвакуированных. Когда они приехали, торговый центр уже оцепили.

«Нас никуда не пускали, ничего не объясняли. Мы так и бегали вокруг с курткой-шапочкой в руках», – рассказала женщина РИА Новости.

Около трех дней родителям Насти ничего не сообщали о судьбе их дочери. «Только через три недели после проведенных экспертиз нам выдали тело Насти», – вспоминает она. Сейчас многодетная семья уехала из поселка, где все напоминает о погибшей дочери. Они живут в Кемерове.

В память о погибших в пожаре ученицах сельской школы на здании установили мемориальную табличку с портретами девочек.

Парк Ангелов

В Канун трагедии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возложил цветы погибшим в парке Ангелов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя информационного отдела Кемеровской епархии дьякона Вячеслава Ланского.

В возложении цветов также приняли участие мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, а также муфтий духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев.

После возложения цветов прошла заупокойная панихида и поминальный обед для родственников.