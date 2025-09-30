Ваш мозг против вас? Что такое прокрастинация и нужно ли с ней бороться

Вы наверняка знаете это чувство: нужно срочно закончить рабочую задачу, помыть посуду или позвонить врачу, а вместо этого вы решаете именно сейчас пересчитать йогурты в холодильнике или уходите в бесконечный скролл ленты, где новости сменяются мемами. Мир подталкивает вас к действию, а вы крутитесь на месте. Это и есть прокрастинация: умение откладывать дела так профессионально, что иной раз поражаешься собственной изобретательности. В чем истоки проблемы и как ее победить — в материале «Газеты.Ru».

Что такое прокрастинация и какой она бывает

Прокрастинация — сознательное откладывание важных дел на потом, даже когда человек понимает: времени мало, а последствия могут быть неприятными, отметил в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Эрнест Арутюнов. Это не просто каприз или «не хочу сейчас», а целый паттерн поведения. В итоге задачи копятся, тревога растет, а ощущение вины становится постоянным фоном.

Откуда взялся термин «прокрастинация» Термин «прокрастинация» (от англ. procrastination) восходит к латинскому слову procrastinatio, которое образовано от pro — «вперед, на будущее» и crastinus — «завтрашний». Буквально это значит «отложить на завтра».



В английский язык слово пришло еще в XVI веке, но в психологическом контексте активно закрепилось в XX веке, когда ученые начали изучать феномен откладывания дел. В русской речи «прокрастинация» прочно обосновалась только в последние десятилетия — вместе с ростом интереса к популярной психологии и тайм-менеджменту.

«Чаще это не про отсутствие сил, а про внутренний конфликт. За откладыванием могут скрываться страхи: «А вдруг не получится?», «А вдруг получится, и тогда ожидания возрастут?», «Начну, только когда будут идеальные условия». Это может быть и пассивный протест против навязанных задач. Но в основе почти всегда — потеря мотивации. Если цель не вызывает интереса или не ощущается значимой, мозг начинает искать более привлекательные занятия: соцсети, сериалы, бесконечные мелочи вместо главного», — объяснил психолог.

close Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

У прокрастинации есть разные формы:

повседневная — знакома каждому: нужно оплатить счета или записаться к врачу, но мы находим сотню отговорок;

учебная — самая популярная среди студентов. Курсовая горит, а вы читаете комментарии к сериалу или начинаете генеральную уборку;

рабочая — когда человек тонет в мелочах и уходит от главной задачи. Например, отвечает на письма часами, лишь бы не приступать к сложному проекту;

творческая — парадоксальная, но реальная. Художник или писатель избегает что-то начать, потому что боится разочаровать себя результатом.

Не стоит путать прокрастинацию с отдыхом. Последнее — осознанный выбор: вы делаете паузу, чтобы восстановить силы. После этого появляются заряд и энергия. Откладывание дел на потом — это вопрос приоритетов: сейчас важнее одно, но позже вы займетесь еще чем-то нужным, и в этом нет ничего разрушительного. А вот прокрастинация — это внутренний саботаж. Время вроде есть, но вместо задачи вы почему-то бесконечно прокручиваете ленту. Эрнест Арутюнов клинический психолог

Прокрастинация может выглядеть как безобидная привычка, но в долгосрочной перспективе она серьезно влияет на эффективность, карьеру и даже психологическое здоровье.

Почему возникает прокрастинация

На первый взгляд кажется все просто — человек ленится, вот и бездельничает. Но прокрастинация устроена куда сложнее. По словам психолога, речь идет не об отсутствии желания, а о внутренних противоречиях и особенностях работы мозга. Причем отличительная черта этого состояния — не спокойное бездействие, а постоянное чувство вины и раздражение на самого себя.

За прокрастинацией всегда скрываются внутрипсихические процессы. Это не просто «не хочу» или «сделаю потом», а определенные защитные механизмы психики, которые мешают двигаться вперед. Эрнест Арутюнов клинический психолог

Исследования показывают: во время прокрастинации мы выбираем краткосрочное удовольствие вместо долгосрочной выгоды. Это называется «time inconsistency» — несогласованность во времени. Мозг склонен хвататься за то, что приносит удовольствие прямо сейчас, даже если в будущем это обернется проблемами. Ученые называют это «дофаминовым крючком»: быстрые награды вроде лайков или уведомлений активируют систему вознаграждения сильнее, чем долгие и сложные цели.

На уровне нейробиологии за это отвечает дисбаланс между лимбической системой, стремящейся к немедленному вознаграждению, и префронтальной корой, которая отвечает за планирование и контроль. Проще говоря, «эмоциональный мозг» выигрывает спор у «рационального», поэтому мы снова тянемся к дешевому дофамину.

Есть и другие причины:

Страх неудачи. Когда задача кажется слишком сложной, проще отложить ее, чем столкнуться с возможным провалом.

Перфекционизм. Желание сделать идеально нередко парализует. В итоге — дело вообще не начинается.

Недостаток энергии. Хроническая усталость и выгорание превращают даже мелкие задачи в тяжелый груз.

Отсутствие структуры. Когда нет четкого плана, мозг выбирает путь наименьшего сопротивления — развлечения вместо работы.

Эмоциональные причины. Тревога, стресс или чувство бессмысленности напрямую ведут к откладыванию.

Иногда прокрастинация становится своеобразным способом самозащиты. Человек избегает неприятных эмоций, а не самой работы. В итоге возникает замкнутый круг: чем дольше мы откладываем, тем больше чувствуем вину и тревогу, а это снова подталкивает к бегству.

close Eva March/Shutterstock/FOTODOM

Как бороться с прокрастинацией

Бороться с прокрастинацией — это точно не про «соберись, тряпка, и делай». Такой совет «работает» разве что у сомнительных мотивационных коучей, но в реальной жизни это лишь усиливает чувство вины и беспомощности. Гораздо эффективнее искать подходы мягче и реалистичнее: не давить на себя, а выстраивать систему маленьких шагов, которая помогает постепенно двигаться вперед.

Тайм-менеджмент: советы и методы для эффективного управления временем Умение работать в многозадачном режиме и рационально распределять свое время — качества, которые... 03 мая 18:49

Разбивайте задачи на небольшие этапы. На старте проекты кажутся неподъемными, а маленькие действия проще начать. Не «написать диплом», а «открыть документ и набросать план». Так снижается тревога, и мозг получает сигнал: процесс уже пошел.

Используйте правило двух минут. Если задача занимает меньше пары минут — сделайте ее сразу. Ответить на короткое письмо, вынести мусор или записаться к врачу проще выполнить мгновенно, чем носить это в голове целый день.

Ставьте реальные сроки. Четкий дедлайн помогает мозгу воспринимать задачу как приоритетную. Но важно, чтобы срок был достижимым, иначе включится тот самый парализующий перфекционизм.

Меняйте окружение. Телефон с уведомлениями на столе — главный враг концентрации. Уберите отвлекающие факторы, и вероятность дотянуться до «рекомендованного видео» снизится.

Работайте по методу «помидора». Итальянский разработчик Франческо Чирилло еще в конце 1980-х придумал технику Pomodoro: 25 минут сосредоточенной работы, затем 5 минут перерыва — и по кругу. Первый таймер, попавшийся ему под руку, оказался в форме красного кухонного помидора — так и закрепился символ. Такой ритм помогает держать внимание и снижает риск выгорания.

Награждайте себя. Даже маленькое поощрение после выполненной задачи — чашка кофе, просмотр любимого сериала или объятия с котом — закрепляет привычку действовать, а не откладывать.

Следите за состоянием. Иногда прокрастинация — сигнал, что у вас просто нет ресурсов. В таком случае нужно не заставлять себя, а отдохнуть и восстановить силы.

Избавиться от прокрастинации раз и навсегда невозможно: она встроена в психику как естественный механизм защиты от перегрузки. Важно не «уничтожить ее», а научиться распознавать и управлять ею. Она работает как красная лампочка на приборной панели — сигналит, что что-то не так: задача слишком громоздкая и ее стоит разбить на шаги, цель чужая и не совпадает с вашими ценностями, или мотивация иссякла и нужен новый источник энергии. Контроль и осознанность здесь важнее, чем иллюзия окончательной победы. Эрнест Арутюнов клинический психолог

Чем прокрастинация отличается от лени

На первый взгляд прокрастинация и лень выглядят, как родственники: и там, и там мы ничего не делаем. Но если присмотреться, разница между ними, как между «лежать на диване» и «суетиться вокруг всего, кроме главного».

Лень — это когда человек в принципе не хочет действовать. Он не чувствует ни внутреннего давления, ни угрызений совести. Лень — это лежать на диване и думать: «Да и ладно, завтра тоже день».

Прокрастинация — другое дело. Это активное откладывание: человек осознает, что задачу нужно сделать, чувствует напряжение, но уходит в побочные действия. В итоге он может быть ужасно занят — сортировать файлы, мыть кухню, читать статьи о том, как перестать прокрастинировать, — только не заниматься главным.

Можно сказать так: лень — это «не хочу и не буду», а прокрастинация — «очень хочу, но как будто кто-то ведет меня за руку и разворачивает в другую сторону».

close PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

В психологии лень считают пассивным состоянием, а прокрастинацию — активным, но неэффективным. В этом и кроется парадокс: прокрастинатор может устать за день больше, чем тот, кто честно что-то делал.

«Плохо, когда прокрастинация перестает быть редким эпизодом и становится хронической. Она бьет по работе, учебе, отношениям и лишает радости в повседневности. Вместо отдыха остаются вина и пустота: вы хотите начать, но неделями не можете. Чаще всего за этим стоят глубокие причины — депрессия, тревожное расстройство, выгорание, перфекционизм или кризис смысла. В такие моменты дело не в «тайм-менеджменте». Тогда важно искать корень проблемы, новые источники энергии и, при необходимости, помощь специалиста», — предупредил Эрнест Арутюнов.