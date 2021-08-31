«Десятки тысяч случаев»: почему родители похищают друг у друга детей

В Красноярске отец увез в неизвестном направлении дочь, которая после развода должна была проживать с матерью — ребенка нашли лишь спустя четыре месяца. Как сообщил «Газете.Ru» глава «Совета отцов», таких случаев по стране очень много, поэтому необходимо ужесточить наказание за похищение — вплоть до уголовной ответственности, сейчас родителю грозит только штраф. Детский омбудсмен тем временем призывает создать службу досудебного примирения семей, которая будет предупреждать такие ситуации.

В России за последние несколько лет произошли десятки тысяч случаев, когда один из родителей похитил ребенка после развода. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель федерального «Совета отцов» при Уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Андрей Коченов.

«Эта проблема обоюдоострая. К сожалению, бывают случаи, когда отбор детей даже до драк доходит. Все такие случаи — это правовой беспредел.

Есть решение суда, но оно не исполняется — таких ситуаций очень много, десятки тысяч за последние годы. Родитель может просто прийти и забрать ребенка из детского сада, после чего увезти в неизвестном направлении — и ему за это ничего не будет», — сказал он.

При этом такие дела и поиск детей могут длиться годами, отмечает основатель Национального родительского комитета (НРК), детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

«Ситуация с похищением ребенка одним из родителей — очень распространенная. Очень часто увозят в неизвестном направлении и потом годами папы или мамы разыскивают своих детей. Это ад — как для ребенка, так и для разлученного с ним родителя. В таких случаях часто прибегают к каком-то уловкам, нанимают детективов, чтобы выяснить, где ребенок», — пояснила она «Газете.Ru».

Поисками детей в таком случае занимаются сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСПП). Родитель, у которого силой отобрали ребенка, самостоятельно может обратиться в полицию.

«Государство не всегда может помочь в таких случаях. Можно обратиться в полицию, но когда они находят ребенка, правоохранители не обязаны его доставить к матери или отцу — просто сообщается место его нахождения. Бывают случаи, когда вывозят похищенного ребенка из страны. В таком случае нужно незамедлительно поставить нотариальный запрет на пересечение границы», — отметила Волынец.

При этом единственное, что грозит так называемому похитителю — административный штраф в размере пяти тысяч рублей, говорит глава практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова.

«Согласно законодательству РФ родитель не может похитить собственного ребенка, он является должником и должен просто передать ребенка на воспитание тому, с кем определено его место проживания. Такому родителю грозит только административное наказание, уголовного за такое поведение нет», — уточнила она.

«Основным аргументом выступает то, что отец или мать действует не в интересах ребенка, то есть психологически давит на ребенка: регулярные переезды, запрет выходить на улицу и попытки настроить против экс-супруга», — объяснила юрист.

Руководитель федерального «Совета отцов» считает, что государству необходимо ужесточить наказание за неисполнение судебного решения. Такие люди должны нести ответственность вплоть до уголовной, поскольку основной ущерб при таких ситуациях получает ребенок.

«За несоблюдение решения суда необходимо ужесточать наказание — вплоть до уголовной отвественности», — подчеркнул Коченов.

Детский омбудсмен Волынец не согласна с ним — она считает, что ужесточение наказания может привести к злоупотреблениям со стороны одного из родителей.

«Введение уголовной ответственности за такие поступки — очень сложный вопрос, потому что враждующие родители могут начать спекулировать этим», — отметила она.

При этом Коченов предложил создать институт досудебного урегулирования конфликтов в семье. «Конечно, нужно развивать институт медиации, который у нас сейчас слабо работает. Семьи должны иметь возможность досудебно решить конфликт», — пояснил он.

С коллегой согласилась и омбудсмен. «Государство должно предоставить возможность решить конфликт мирно, развивая для этого службу медиации. С помощью этого предвосхищаются многие проблемы. У нас это нужно делать бесплатно, в отличие от европейских стран», — добавила Волынец.

Основной причиной похищения детей становится месть бывшему супругу, отмечают эксперты.

«Но основной ущерб причиняется ребенку — он выступает в качестве орудия мести», — сказал Коченов.

«Похищение детей — это всегда конфликт между бывшими супругами. Отомстить, проучить, причинить боль. Бывает и так, что та сторона, у которой похитили ребенка, сама провоцирует такое развитие событий, препятствуя общению со вторым родителем», — добавила Волынец.

Последняя громкая история с похищением ребенка произошла в Красноярском крае — по решению суда отец обязан был передать шестилетнюю дочь матери. Но в итоге он увез ее в неизвестном направлении вернуть девочку домой удалось только 31 августа 2021 года.

«Очень долго велись с ним переговоры — жена ему бывшая писала, гарантировала, что его права не будут ущемлены. Но он занял жесткую позицию. Держал дочь четыре месяца при себе и так ее обработал, что когда зашла мать, девочка вцепилась в отца и даже в сторону ее не посмотрела», — рассказал Коченов, который следил за этой историей.