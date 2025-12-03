На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России за год пропали почти 900 детей, больше 20 погибли

Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В период с января по ноябрь 2025 года в России произошло 885 случаев исчезновения детей. Об этом «Газете.Ru» сообщила команда приложения «Где мои дети», которая реализует проект совместно с Ассоциацией «Поиск пропавших детей».

Из 885 пропавших удалось найти живыми 839 детей, погибшими — 21, еще 25 несовершеннолетних остаются в розыске. Больше всего исчезновений пришлось на май — 124 случая, а также на июнь — 90 и март — 82. В январе пропадало меньше всего детей — 54.

По итогам года больше всего ориентировок на пропавших несовершеннолетних поступило из Приморского края — 203 случая за период с января по ноябрь включительно. Это может быть связано с хорошо налаженной работой волонтеров и их взаимодействием с МВД.

На втором месте оказалась Свердловская область — 70 случаев, далее следует Кемеровская область — 64 случая, Калининградская область — 58 случаев и республика Татарстан — 31 случай, Москва и Московская область — 30 случаев.

Через функцию «Помощь в поиске детей» в приложении «Где мои дети» за январь — ноябрь было автоматически отправлено 1 916 054 пуш-уведомления с ориентировками на пропавших несовершеннолетних.

«Распространение ориентировок на пропавших детей — один из эффективных способов поиска. Может казаться, что репосты никак не помогают, но это не так. С помощью этого метода были найдены и возвращены домой сотни пропавших детей. Все благодаря тому, что пользователи соцсетей и приложения были внимательны к детям на улице, узнавали пропавших и сообщали важные свидетельства об их местоположении на горячую линию», — отметил руководитель Ассоциации «Поиск пропавших детей», член Общественного совета при МВД РФ Дмитрий Второв.

По информации Ассоциации «Поиск пропавших детей», каждый случай начинается с проверки поступившей заявки: действительно ли ребенок пропал, подано ли заявление в МВД. После подтверждения координатор поиска принимает решение о необходимых действиях и согласует их с полицией. Добровольцы получают задачи через систему оповещений — от обходов территорий и проверки зданий до расклейки ориентировок.

