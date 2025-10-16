В ФСБ раскрыли число мошеннических кол-центров на Украине

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бортников: Украине действует более 120 кол-центров
На Украине действует свыше 120 кол-центров, курируемых Службой безопасности (СБУ) и Вооруженными силами (ВСУ), нацеленных на вовлечение подростков и пенсионеров в РФ в терроризм. Об этом заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, его цитирует РИА Новости.

Он особо отметил призывы руководства британской разведки MI-6, СБУ и ГУР (Главное управление разведки Украины) «убивать всех неугодных в России в рамках так называемой партизанской войны». По словам Бортникова, подобная агитация рассчитана на «мигрантов, радикально настроенных лиц, маргиналов, наркозависимых и граждан с психическими заболеваниями».

Кроме того, в совершение терактов через действия кол-центров, курируемых СБУ, вовлекаются подростки, пенсионеры, подчеркнул глава спецслужбы.

«Только на территории Украины таких кол-центров – более 120», — отметил Бортников.

Действия террористов координируют удаленно при помощи мессенджеров и соцсетей, а средства поражения доставляются в РФ через третьи страны, при этом перевозчиков обычно используют «втемную», заключил он.

Ранее в ФСБ озвучили возможные последствия столкновения России и Европы.

