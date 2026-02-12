Размер шрифта
Гуф дал милостыню перед заседанием суда

Shot: рэпер Гуф дал денег бабушке перед заседанием суда
Рэпер Гуф (Алексей Долматов — настоящее имя) дал денег незнакомке перед заседанием. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Долматов посетил заседание суда в Наро-Фоминске по делу о грабеже. По данным издания, артист подал 500 рублей бабушке, которая просила милостыню.

14 января Гуф впервые прибыл в Наро-Фоминский суд Подмосковья для участия в рассмотрении уголовного дела. Он не признал свою вину и не согласился. Рэпер не стал общаться с журналистами после завершения первого заседания по делу о грабеже.

Дело против артиста было возбуждено после инцидента, который произошел в октябре 2024 года. Тогда рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Ранее Гуфа допросили по делу о краже iPhone у сотрудника Росгвардии.
 
