Редкая болезнь: главный киллер России преодолел аэрофобию

Аслан Гагиев, известный как Джако, обвиняемый в создании банды киллеров и организации 60 убийств, экстрадирован из Австрии в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Гагиев обвиняется в организации преступного сообщества, бандитизме, мошенничестве и незаконном обороте оружия.

Кроме того, следствие полагает, что криминальный авторитет причастен «к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов», — добавила Волк.

По ее словам, Джако был доставлен из Вены в Москву под спецконвоем в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола, МВД России и ФСИН.

В России Гагиеву грозит пожизненный тюремный срок. Волк также напомнила, что некоторые из сообщников подозреваемого уже приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Гагиева хотели экстрадировать в Россию еще в 2017 году, однако не смогли этого сделать из-за неожиданно появившейся у него аэрофобии.

В ноябре прошлого года австрийские власти удовлетворили запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Джако. Тем не менее непосредственно перед посадкой в самолет его адвокаты заявили, что у мужчины в австрийской тюрьме развилась «редкая форма аэрофобии», и предоставили соответствующую справку.

В то время, пока австрийский минюст и Интерпол изучали документ, защитники Гагиева потребовали у Высшего земельного суда Вены отменить все ранее принятые решения по выдаче обвиняемого.

В Следственном комитете России заявили, что не верят в новую болезнь Гагиева, и уверены в том, что он симулирует, поскольку опасается тяжести наказания в России.

Джако бежал из России в 2014 году, тогда же он был объявлен в международный розыск. В начале 2015 года его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца.

На данный момент, под стражей находятся 16 человек, подозреваемых в участии в группировке Гагиева, 13 объявлены в международный и федеральный розыск, четверо из них, включая самого Джако, были задержаны на территории иностранных государств и ожидают экстрадиции.

Ранее российский суд приговорил к пожизненному лишению свободы Олега Гагиева, руководителя одной из банд, входившей в состав преступного сообщества.

В январе этого года Мосгорсуд отправил на принудительное лечение еще одного участника группировки Гагиева Евгения Яшкина. которому инкриминируется соучастие в 25 убийствах.

По данным следствия, бывший офицер спецназа Евгений Яшкин в основном работал в группировке в качестве водителя, перевозившего непосредственных исполнителей преступлений, а также следил за будущими жертвами.

Возможно, Джако использовал Яшкина, надеясь, что форма и служебное удостоверение спецназовца помогут другим участникам преступлений избежать проверок.

Суд признал, что у Яшкина после совершения преступлений проявилось хроническое психическое расстройство, освободил его от уголовной ответственности и отправил на лечение в психиатрическую больницу.

В 2015 году в Черногории был задержан еще один участник ОПГ Иван Багаев, которого члены сообщества называли «Толик».

Уроженец Грузии 1971 года рождения Аслан Гагиев обвиняется в создании в 2004 году банды наемных убийц, которая действовала в Москве, Московской области и Северной Осетии. Всего в группировку входило более 50 человек.

Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

Также членами ОПГ в 2011 году был убит бывший первый заместитель генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» и председатель совета директоров судостроительной группы «WADAN YARDS» Андрей Бурлаков.

Его расстреляли из травматического пистолета в одном из московских кафе. Пострадала его супруга Анна Эткина.

Среди других преступлений, совершенных членами армии киллеров Гагиева: посягательство в августе 2012 года на жизнь следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александра Леонова в Москве, посягательство на жизнь начальника УБОП МВД Северной Осетии Марка Мецаева, посягательство на жизнь начальника отдела УУР МВД Северной Осетии Виталия Чельдиева и убийство его сына Заурбека Чельдиева, убийство заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиев.