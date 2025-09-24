«В главного энергетика попал дрон, свиньи подохли»: как куряне пытаются спасти свои рабочие места

Постоянные прилеты, которые не щадят гражданских, смертельные «крылья» в небе, разбитые предприятия и жилые дома — так выглядят сейчас некоторые районы в курском приграничье. Однако беженцы упорно возвращаются в деревни и по кусочкам восстанавливают родной край. От государства они хотят одного — чтобы им дали рабочие места. Почему куряне не боятся работать под прицелом дронов, и чего они ждут от будущего, выясняла «Газета.Ru».

«Наши люди не привыкли чего-то ждать от государства. Зарабатывали все своими руками. Жили нормально, если муж с женой работали, на столе всегда все было, платили налоги, откладывали денюжку, строили планы — до вторжения ВСУ», — вспоминает Елена Вербина из курского поселка Южное (Кореневский район). Ее голос — лишь один из хора тысяч таких жителей приграничья, чей маленький, но таким трудом налаженный быт оказался разрушен в одночасье.

Истории беженцев и их проблемы часто похожи. Как правило, раньше куряне жаловались на задержку выплат, на то, что не могут вернуться домой из-за интенсивных обстрелов и на отсутствие жилья. Однако Елена и ее соседи по приграничью не просят у государства денег. Не просят новых домов. Все, чего они хотят от властей — чтобы им снова дали возможность работать, а не жить на пособия.

Стабильная и, по мнению местных, вполне хорошая работа здесь была, в частности, на большом свинокомплексе агрофирмы «Открытие» в Кореневском районе. Его сотрудники до последнего оставались на своих местах, вплоть до объявления эвакуации в прошлом году. Столица района, поселок городского типа Коренево стал одной из главных целей вторжения, поскольку через него идет трасса между городами Суджа и Рыльск.

Захватить райцентр украинцы так и не смогли, однако в ходе ожесточенных боев все вокруг было разрушено. Удары ВСУ превратили успешную ферму в апокалиптическую картину. Брошенные животные погибли еще к концу сентября 2024-го. Согласно постановлению Следственного комитета (документ есть в распоряжении редакции) это около 25,5 тыс. свиней, чьи трупы до сих пор лежат на площадках предприятия.

«Мы старались, как могли, продлить им жизнь. Надеялись, что все восстановится, и мы продолжим работать. Кормушки у них автоматические, свет был, мы пытались их кормить, но дроны начали атаковать кормовозы.

В итоге у нас ничего не получилось, и они самостоятельно там подохли,

— с грустью рассказывает ветеринар комплекса Александр, родом из соседнего Беловского района. — Это очень печально, предприятие у нас было налажено, с болезнями справились, зарплаты росли».

«Когда нас эвакуировали, естественно, говорили, что это лишь на два-три дня. Все осталось там, техника, свиньи. Часть свиней выбила загородки и разбежалась, остальные померли», — добавляет Вербина.

Возвращаться на свинокомплекс и сейчас опасно, хотя ВСУ давно оттеснили за границу. Вражеские беспилотники не щадят никого, судя по описанию жителей, не делая различия между военным и гражданским транспортом.

«У нас в Коренево некоторые живут. Кто-то даже работает, ну, как бы, был на нашей работе.

Поэтому в машину нашего главного энергетика попал дрон. Сейчас он в коме в московской больнице имени Склифосовского»,

— между делом, как то, что стало частью повседневной жизни, упоминает Александр.

«В поселке там всякие летают, «крылья», беспилотники. «Крылья», это мы так называем беспилотники самолетного типа», — отмечает Вербина, работавшая на свиноферме начальником одной из площадок откорма.

Несмотря на это, местные единодушно подчеркивают, что готовы и хотят выйти на свои рабочие места хоть завтра. Никаких противоречий с тем, что это очень рискованно, они, кажется, не видят. На уточняющие вопросы, верно ли, что они согласны работать под угрозой обстрелов и дронов, куряне реагируют с некоторым недоумением — для них это само собой разумеется.

«Сейчас все опасно», — спокойно отвечает Алексей.

«Все равно ж, везде эта опасность, в любом городе. Волков боятся — в лес не ходить», — емко описывает настроения соседей извечной русской поговоркой еще одна сотрудница комплекса, заведующая пунктом искусственного осеменения Елена из деревни Щигры.

«Я разговаривала с коллегами, штат по любому соберется. Есть даже те, кто не работал на производстве, но готов выйти сейчас, потому что рабочих мест нет вообще, все разбито, везде прилеты», — подтверждает Вербина.

Для горожан мегаполисов подобное звучит непривычно, но местные относятся к жизни прагматично. Без работы село существовать не может, а сидеть по городам на временных съемных квартирах люди не хотят. При любой возможности они стремятся как можно скорее переселиться обратно «на землю», в собственное жилье.

«Люди потихонечку возвращаются в поселки, на свой страх и риск. Не все каждый день там живут, в основном живут в Курске, но постоянно ездят осматривать свои дома. Наводят порядок, начинают какой-то ремонт, неделю в Курске, неделю там. Магазины, аптеки открываются, их владельцы, частники, тоже стремятся восстановить бизнес. Поставки продовольствия идут. Со связью, честно сказать, плоховато, интернет ловит в определенных местах. И мусор абсолютно не вывозят. А электричество, газ, водопровод, все есть», — описывает условия Вербина.

Тем временем, в округе уничтожены не только «Открытие», но и другие крупные производственные объекты. Ущерб исчисляется колоссальными суммами. По подсчетам СК, один свинокомплекс потерял животных общей рыночной стоимостью более 242 млн руб., и это без учета техники, которую повредили или просто украли. Без поддержки государства перезапустить производство в такой ситуации невозможно. Агрофирма уже год как признана потерпевшей по соответствующему уголовному делу, но в реальности это остается на бумаге и ничего не меняет. По словам сотрудников, их руководство стучится «во все инстанции», но получает лишь отписки. Никакой компенсации бизнес не получил.

«Весной мы приезжали на наши площадки. Когда зашли, были в ужасе. Там дохлые свинья остались, там кошмар вообще, конечно. Мы пытались убраться, но пока нет возможности. Понимаете, убрать не такая большая проблема. Мы можем все сжечь, у нас есть крематорий, как это положено. Большая проблема нам запуститься, дать людям работать, потому что без помощи мы это не сделаем, нужны огромнейшие деньги. Возможно, это теперь будет не свинокомплекс, может, другое что-то — было бы любое производство, а люди придут.

У нас поселки такие, что люди особо не гордые, они сами готовы свою жизнь обеспечить и не просить у государства ничего»,

— подчеркивает Вербина.

Хотя деятельность «Открытия» полностью остановлена, каждый месяц сотрудники пока получают зарплату, хотя и меньше, чем в обычное время, отмечает заведующая Елена. Также пострадавшим приходят выплаты от государства. На них люди не жалуются, деньги действительно поступают, вот только многие сразу тратят их на ремонт, восстанавливая поврежденное жилье.

За утраченное имущество полагаются денежные сертификаты, но сначала, как правило, ущерб должна оценить специальная комиссия. Которой, по словам местных, в приграничье не дождешься, чиновники не горят желанием посещать опасные территории.

«Тут каждую копеечку пытаешься сэкономить, чтобы еще продуктов купить, из города родителям в поселок лекарства привезти, а нам на все говорят: «Ну, вам же платят». Когда все нормально и живешь в своем доме, это совершенно другое. Люди готовы отдать все эти выплаты, только бы вернуть все, как было», — резюмирует Вербина.

Пока же, как и в других уголках области, остается только ждать и надеяться, что в большой стране тихую просьбу о помощи услышат. Несмотря на пережитые потрясения, куряне сохраняют веру в то, что жизнь вернется на круги своя. И дома отстроят, и работу вернут — главное, что сами остались живы, а уж ради остального люди готовы работать «без всякого там», как простодушно уточняют жители.

«Я надеюсь на наш коллектив. Он у нас слаженный был, на работу ходили с радостью, старались поддерживать друг друга. В сложные времена важно, какие люди рядом» , — считает Алексей.

«Пока мы в ожидании. Думаем, что все наладится», — сделав паузу, искренне признается заведующая Елена.