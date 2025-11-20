Люди против свиней: как в Рязанской области объявили войну московским «мегасвинарникам»

Свиней будет больше, чем жителей — этого боятся многие в Рязанской области, где собираются построить гигантские свинокомплексы. Несколько таких производств уже работает в регионе, и местные подчеркивают, что знают, «что это такое»: вонь, загрязнение почвы, тяжелые условия работы. Однако есть и те, кто уверен: свиньи спасут вымирающие деревни. Как рязанцы не первый год воюют с «мегасвинарниками» — в материале «Газеты.Ru».

Пять свинокомплексов на 80 тыс. голов каждый — столько собирался открыть в Рязанской области агропромышленный гигант «Агропромкомплектация», один из крупнейших в стране производителей свинины и молока, зарегистрированный в Москве. Холдинг подписал соглашение с правительством региона в 2022-м, о сделке писали СМИ. Но простые жители забили тревогу в прошлом году, когда сельчане обнаружили, что «мегасвинарники», как их теперь называют рязанцы, появятся у них под боком.

«Последствия можно перечислять бесконечно: загрязнение земли, воды и воздуха, тошнотворный запах, болезни и карантины, превращение жилых населенных пунктов в промзону… У нас в соседних районах стоят подобные свинокомплексы. Люди знают, что это такое»,

— подчеркивает в разговоре с «Газетой.Ru» местная жительница Юлия Акиняева.

Акиняева из Михайловского района, где против «мегасвинарников» жители протестовали наиболее активно. Здесь должны были появиться сразу три свинокомплекса поблизости от населенных пунктов. Соответствующие публичные слушания длились 21 день, но, как подчеркивают местные, на них никто не пришел, потому что про них никто не знал. Узнав о запланированном строительстве, местные активисты подсчитали, что «зона поражения мегасвинарников» составит 10 километров. В «треугольнике» непосредственно между ними оказалось бы шесть поселков.

«Для справки: население всего Михайловского района 31 518 человек, то есть свиней в нашем районе станет в 2,5 раза больше, чем людей», — говорится в группе противников строительства в соцсетях.

Будущие соседи ангаров со свиньями развернули бурную деятельность: записали видеообращение к президенту, собрали подписи «против», запустили петицию, скинулись на адвоката и в декабре 2024-го обратились в суд. Тяжба длилась долго — только к концу октября 2025-го, спустя почти 60 заседаний, рязанцам удалось оспорить строительство всех трех комплексов. Более того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на волне огласки в прессе поручил возбудить уголовное дело по многочисленным обращениям от жителей (правда, следствие уже дважды возбуждало такие дела, но местная прокуратура их отменяла).

«Многие плакали, узнав об этой победе. Это было без преувеличения всеобщее ликование наших поселений… Решение суда вселило надежду в людей, что власть нас слышит и не все на этой земле покупается и продается… Общая совместная победа простых людей без каких-то особенных связей и миллиардов в чемодане. Это победа не только над строительством свинокомплексов, это победа честности и справедливости над кумовством и коррупцией», — описывает «Газете.Ru» Акиняева.

Однако на этом история не закончилась. Застройщик может подать апелляцию и, по словам Акиняевой, не отказался от своих планов. То же «Газете.Ru» подтвердила и сама «Агропромкомплектация».

«До 2027 года в планах — возвести еще три свинокомплекса с девятью технологически обособленными друг от друга производственными площадками в Кораблинском, Старожиловском, Скопинском и Михайловском муниципальных округах [Рязанской области]. В последнем — размещение одной из площадок было скорректировано с учетом предложений представителей духовенства», — уточнила изданию руководитель рязанского подразделения ГК Ирина Шудрикова.

Как добавила Шудрикова, в Михайловском округе компания «продолжает работать по плану», соблюдая все экологические и биобезопасные стандарты. Но у жителей других округов, как и у михайловцев, есть свое мнение насчет строительства свинокомплексов.

«Деньги гребут, а людей травят»

В Кораблинском районе неожиданную новость узнали этой осенью — три «огромные фермы» появятся возле сел Ключ, Быковская степь и Петрово.

«При этом село Ключ, поселок Быковская степь и несколько соседних населенных пунктов находятся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», — отмечает один из региональных блогеров.

Ситуация схожа, общественные слушания провели без местных жителей, о них не слышал даже «владелец дома, где якобы располагалась экспозиция и все публичные материалы», как пишет канал «Рязанская жизнь». Строить будет ООО «АПК-Рязань», часть того же холдинга «Агропромкомплектация». Недовольные уже просят власти отменить проект.

«Земли нашей малой родины не только перестанут быть привлекательными для соотечественников, но и будут вынужденно оставлены местным населением… Просим услышать нас, защитить наши права и запретить строительство свинокомплексов вблизи наших сельских поселений», — цитируют обращение жителей рязанские блогеры.

Удастся ли кораблинцам отстоять свою землю, большой вопрос. Ведь успешный пример михайловцев в этой области — скорее исключение. Со свиньями здесь борются давно — еще в 2018 году так же протестовали в соседнем Скопинском районе. Тайская компания Charoen Pokphand Foods (CP Foods) решила возвести там свинокомплекс «на 180 тысяч голов (из них 6 тысяч активных свиноматок)», как уточняли рязанские СМИ. Жители обращались в прокуратуру, подписывали петицию, но ничего не добились. Объект достроили в 2023 году, и он работает, несмотря на периодические жалобы.

«До каких пор будет вонять свиным дерьмом? В администрации вы не чуете? Или вам подвезти поросячего навоза прямо к вашему рабочему месту?.. Запах практически не прекращается ни при каком ветре! Товарищи, вы чего молчите?! Утром люди просыпаются с чувством тошноты, головной боли!... Такое ощущение, что куча навоза под окном, когда будут работать очистные в свинокомплексе? Деньги гребут, а людей травят», — возмущались комментаторы этим летом в районной группе (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Кроме того, та же «Агропромкомплектация» в 2023 году запустила свинокомплекс в Ряжском районе Рязанской области, который рассчитан на 32,4 тыс. голов единовременного содержания (по санитарным нормам, свинокомплекс свыше 12 тыс. голов относится к объектам I категории опасности).

«Проблема масштабных свинокомплексов — это бич нашего времени. Люди в разных частях нашей страны страдают от такого соседства», — считает Акиняева из Михайловского района.

Однако каждый район в этом вопросе стоит сам за себя. Где-то сельчанам больше везет с инициативными соседями, где-то люди предпочитают не вмешиваться. Не у всех хватает терпения, времени, да и денег на долгие разбирательства.

«Перед нами, михайловцами, стоит конкретная цель: не допустить появления свинокомплексов в нашем округе. Решать аналогичные проблемы в других районах мы не планируем. Этим должны заниматься сами местные жители», — уточняет «Газете.Ru» Акиняева.

«Деревни опустеют»

Не все в регионе относятся к свинарникам однозначно негативно. Когда эта тема поднимается в соцсетях, как правило, появляются следующие комментарии «за»: в советское время свиньи тоже жили в колхозах у села, а новые комплексы дадут рабочие места и вдохнут жизнь в умирающую деревню. К тому же, мясо и молоко в любом случае надо где-то производить.

«По опыту Тамбовской, Липецкой, Воронежской областей животноводческие комплексы создали мощную базу и инфраструктуру для деревни. Хороший стимул местному населению вернуться домой с вахты и достойно работать… Ферма всегда была частью деревни еще в СССР, и в те годы поголовье свиней было не менее многочисленным, но это никого не раздражало» , — говорит «Газете.Ru» Алексей Кирсанов, который сам себя называет «оппозиционным фермером». Часть его земель находится в том же Михайловском районе.

По мнению Кирсанова, против свинокомплексов выступают больше всего «московские дачники». Сельчане более лояльны к фермам, свинарникам шуму тракторов и запаху навоза на полях, а «дачники» приезжают в деревню отдыхать и навязывают свои нормы условной «местной бабушке, держащей кур».



«Я сам родился в селе и живу там… Моя позиция однозначная: село — это не платформа для отдыха, в селе живут люди, им надо работать и кормить детей… Поэтому потеря такого свинокомплекса — это большой удар по деревне», — резюмирует собеседник «Газеты.Ru».

Что касается аргументов против свинарников, фермер парирует, что современные технологии позволяют строить подобные объекты согласно нормам экологии. В основе современного свинарника или коровника, по его словам, биобезопасность.

«В него не пустят в уличной одежде, даже заставят принять душ, используются современные помещения с регулируемым микроклиматом (климат-контроль, вентиляция, отопление). К отходам также относятся с особой осторожностью. Целая фабрика их обеззараживает и перерабатывает особым способом на удобрения, далее их вносят в поля для обогащение почвы и эффективного земледелия», — описывает Кирсанов.

Как заверил «Газету.Ru» представитель «Агропромкомплектации», современные технологии позволяют полностью устранить неприятные запахи уже на расстоянии 200 метров от производства .

«Отвечая на вопросы о беспокойствах местных жителей: экологическая безопасность является приоритетом первого порядка для «Агропромкомплектации». Все производственные площадки проектируются с учетом современных стандартов и требований биобезопасности для сведения к минимуму воздействия на окружающую среду. Например, навоз на наших комплексах перерабатывается с помощью технологий, соответствующих мировым стандартам, разделяющих его на жидкую и сухую фракции», — отмечает руководитель рязанского подразделения ГК Ирина Шудрикова.

Как считает фермер Кирсанов, проблема в том, что ответственные за строительство свинокомплексов в Рязанской области не отнеслись к деревне уважительно: не вышли на открытый диалог с жителями, не согласовали место подальше от жилого сектора. Это подогрело протесты и все худшие опасения местных.

«Весь сыр-бор поднялся из-за отсутствия открытого диалога с местными жителями и полного непонимания ситуации с обеих сторон… Провели бы экскурсию инициативной группы на других своих объектах, дали бы возможность пообщаться с работниками свинокомплексов и развеяли сложившиеся слухи и домыслы», — подчеркивает фермер (сама «Агропромкомплектация» передала «Газете.Ru», что сейчас готова провести «день открытых дверей» на своих действующих площадках для всех желающих).

Так как «дачники» не живут постоянно в селах, они не беспокоятся из-за отсутствия работы и оттока молодежи, жалуется он. Хотя в том же Михайловском районе новые предприятия не строят, свободных земель почти нет, а значит, и население массово перетекает «на вахту» в Рязань или Москву.

Противникам строительства эти аргументы знакомы, то же они слышали в суде и от представителей администрации области. В Михайловском районе компания предлагала 110 рабочих мест на все три свинокомплекса, и, в основном, это места для определенных специалистов, а не общих рабочих, парирует Акиняева. В итоге из соседних поселений работу найдут единицы, а остальных будут привозить из других мест. К тому же, местные знают, каково работать в «мегасвинарниках» по опыту уже открытых в области.

«На таких предприятиях долго не работают, потому что быстро зарабатывают хронические заболевания», — отмечает Акиняева.

Сама «Агропромкомплектация» указывает, что каждый ее комплекс оборудован безопасно для работников, в соответствии с нормами, а также максимально автоматизирован, чтобы уменьшить тяжелый ручной труд . Как добавила Шудрикова, в приоритете компании трудоустройство местных жителей. Последним обещают льготы, скидки на продукцию и поддержку их семей.

«Сотрудники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, включая респираторы, комбинезоны и рабочую обувь. Организованы регулярные медицинские обследования и вакцинация, а также действует практика лечения работников через профсоюз в санаториях и здравницах... Каждый наш комплекс рассчитан на трудоустройство местного населения. После ввода всех объектов планируется создание до 500 рабочих мест. Жители региона смогут работать рядом с домом, жить вместе со своими семьями и получать возможности для профессионального роста через программы обучения и стажировки», — перечисляет Шудрикова.

Однако, как делятся местные в комментариях под обсуждением новых «мегасвинарников», главная проблема в другом — вся молодежь из сел давно уехала в город, и работать со свиньями их больше не заманишь. Не верят жители и в современные технологии, которые должны уберечь окружающую среду. По их мнению, никакие технологии не смогут сгладить последствия работы свинарников такого масштаба.

«Знаю, что часть жителей приостановили ремонтные и строительные работы до разрешения вопроса со свинокомплексами, кто-то стал подыскивать новое место для жизни… Если свинарники построят, то наши деревни и села, существующие несколько столетий, быстро опустеют. Поэтому когда нам говорят о рабочих местах, это воспринимается либо как полное непонимание ситуации, либо как насмешка над нашим положением», — подытоживает Акиняева.