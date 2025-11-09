Влетел в отбойник и загорелся: криптобизнесмен Алексей Долгих разбился за рулем Lamborghini

Baza: в ДТП с Lamborghini в Москве погиб криптобизнесмен Алексей Долгих

Смертельное ДТП произошло в ночь на 9 ноября на севере Москвы. Криптобизнесмен Алексей Долгих за рулем Lamborghini Urus превысил скорость, не справился с управлением и влетел в отбойник. Машина перевернулась и загорелась. В результате ДТП погибли двое человек, в том числе сам Долгих, еще двое пассажиров госпитализированы. Чуть больше чем за год бизнесмен накопил более 500 штрафов, чаще всего его штрафовали за превышение скорости. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате аварии с участием Lamborghini Urus на севере Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«По предварительным данным, ночью на Международном шоссе водитель автомобиля «Ламборгини» совершил наезд на препятствие, после чего транспортное средство перевернулось и загорелось», — говорится в заявлении ведомства.

По данным SHOT, ДТП произошло около 1:30 ночи в районе Молжаниново — на съезде с Международного на Ленинградское шоссе.

Как сообщила Baza, в салоне находились четыре человека. За рулем автомобиля был криптобизнесмен Алексей Долгих, которому и принадлежал Lamborghini Urus. Предприниматель и его пассажир Иван Соловьев погибли. Еще двое мужчин — 21-летний Никита Тезиков и 22-летний Кирилл Мочалов — госпитализированы.

Не справился с управлением

По данным РЕН ТВ, причиной смертельной аварии стало то, что Долгих не справился с управлением.

«Начали разгоняться, потом один удар, и дальше я уже плохо помню <...> Чувствовал, как машина переворачивается, но я сознание не терял. Поднимаю глаза и вижу, как машина горит», — рассказал телеканалу пострадавший Никита Тезиков, добавив, что из автомобиля его вытащили проезжавшие мимо дальнобойщики.

Корреспондент РЕН ТВ Роман Польшаков отметил, что скоростное ограничение на этом участке составляет 50 км/ч. Однако Долгих явно его превысил и не вписался в поворот. Это видно по поврежденным отбойникам и защитным конструкциям.

SHOT отметил, что Долгих ехал со скоростью примерно 100 км/ч. От удара в отбойник машина смялась, а ее детали вылетели с моста с высоты восьми метров.

«Детали «ламбы» раскидало под мостом на съезде с Международного на Ленинградское шоссе в радиусе нескольких метров. <…> Сбит столб с камерой видеонаблюдения, поврежден шкаф электрооборудования», — говорится в посте.

Более 500 штрафов

Алексей Долгих позиционировал себя как криптобизнесмен, однако имел не совсем чистую репутацию. По данным SHOT, его подозревали в отмывании денег и внесли в черный список банков.

В 2024 году Долгих купил Lamborghini Urus за 35 млн рублей. Спустя примерно месяц после покупки его машина оказалась замешана в деле о стрельбе на веранде элитного ресторана «Аист» на Патриарших прудах.

«Компания парней стала приставать к девушке, плеснула в нее водой, другие мужчины сделали замечание, потом несколько раз пальнули из травмата и скрылись — вроде как на пресловутом Urus с Долгих за рулем. Его даже объявили в розыск», — писала mk.ru.

Позднее бизнесмен сам явился в полицию и заявил, что он действительно был в ресторане, однако ушел до начала стрельбы.

SHOT рассказал, что владельца Lamborghini неоднократно штрафовали. С момента покупки автомобиля Долгих накопил 586 штрафов. Чаще всего он нарушал скоростной режим, последний штраф бизнесмен получил 1 ноября.